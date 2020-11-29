«Верь лишь мне, ночное сердце, я — поэт»: 140 лет со дня рождения Александра Блока

28 ноября 1880 года родился один из ярчайших представителей литературы Серебряного века Александр Блок. Он с детства пробовал писать стихи и прозу, уже в школьные годы издавал домашний журнал, а позже начал сотрудничать с изданиями символистов. Среди его самых популярных произведений — поэтические циклы «Стихи о Прекрасной Даме», «Снежная маска», «Город», поэмы «Двенадцать» и «Скифы». Также Блок известен как публицист. Он был женат на дочери химика Дмитрия Менделеева, а в круг его знакомых входили Николай Гумилёв, Фёдор Сологуб, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус и другие видные литераторы той поры. Поэт ушёл из жизни 7 августа 1921-го в возрасте 40 лет, сообщает RT .

Блок начал писать стихи и прозу ещё до поступления во Введенскую гимназию. Одним из любимых увлечений будущего поэта был выпуск домашнего литературного журнала

В конце 1890-х Блок стал студентом юридического факультета Санкт-Петербургского университета, но в то же время был серьёзно увлечён театральными постановками. В 1901 году он перевёлся на историко-филологический факультет

В 1903 году Александр Блок женился на Любови Менделеевой — дочери великого русского химика

Менделеевой поэт посвятил цикл «Стихи о Прекрасной Даме». Источником вдохновения для другой известной серии — «Снежная маска» — послужило знакомство с актрисой Натальей Волоховой

Блок общался с Анной Ахматовой, Николаем Гумилёвым, Андреем Белым и многими другими прославленными литераторами Серебряного века

Поэт часто публиковался в печатных изданиях символистов «Золотое руно», «Весы», «Перевал»

В 1916 году Блока призвали на военную службу, которую он проходил в Белоруссии. На фото: Александр Блок (третий слева) среди солдат и офицеров 13-й инженерно-строительной дружины императорской армии

Изначально Блок положительно отнёсся к Февральской и Октябрьской революциям 1917 года и отказался от эмиграции. Однако со временем его взгляды начали меняться

Поэма «Двенадцать», которая занимает важное место в творчестве Блока, была написана и опубликована в 1918 году

Также известны публицистические работы Блока, наиболее значительные из них — «Интеллигенция и революция», «Крушение гуманизма», «О назначении поэта»

Александр Блок скончался 7 августа 1921 года в Петрограде после продолжительной болезни. Ему было 40 лет

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