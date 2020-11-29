«Верь лишь мне, ночное сердце, я — поэт»: 140 лет со дня рождения Александра Блока
28.11.2020 12799
28 ноября 1880 года родился один из ярчайших представителей литературы Серебряного века Александр Блок. Он с детства пробовал писать стихи и прозу, уже в школьные годы издавал домашний журнал, а позже начал сотрудничать с изданиями символистов. Среди его самых популярных произведений — поэтические циклы «Стихи о Прекрасной Даме», «Снежная маска», «Город», поэмы «Двенадцать» и «Скифы». Также Блок известен как публицист. Он был женат на дочери химика Дмитрия Менделеева, а в круг его знакомых входили Николай Гумилёв, Фёдор Сологуб, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус и другие видные литераторы той поры. Поэт ушёл из жизни 7 августа 1921-го в возрасте 40 лет, сообщает RT.