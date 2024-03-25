Война в Югославии: 25 лет с начала операции НАТО

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Юрий Гагарин - человек, не нуждающийся в представлении. Первый космонавт СССР и мира погиб молодым, но вполне мог бы дожить до наших дней: 9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня его рождения. Вспоминаем, как простой советский парень стал особенным для миллионов людей на всей планете и подарил им мечту о космосе, сообщает rambler.ru





Юра Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (сейчас - Гагаринский район Смоленской области). Отец, Алексей Гагарин, был плотником, мать, Анна Тимофеевна, - работницей молочной фермы. Будущий космонавт был третьим из четырех детей, помимо него в семье было два брата и сестра.





Гагарины жили зажиточно - крепкий дом, скотный двор, большой сад, огород, свои холсты и пряжа. Алексей Иванович Гагарин был из местных крестьян, а вот Анна Тимофеевна окончила начальную школу в Петербурге. В гимназию не пошла, не хватило средств, но была очень начитанной и прививала детям любовь к учебе.





По воспоминаниям односельчан, Юра с детства отличался требовательностью к себе, целеустремленностью, но "ботаником" не был, про него говорили: "живой, как ртуть".





Он имел много интересов: занимался фотографией, играл на всех подвернувшихся музыкальных инструментах, пусть и не все удавалось освоить.





После окончания войны в мае 1945 года Гагарины переехали в Гжатск (ныне Гагарин), где было проще прокормить семью - хозяйство разорили захватчики. Там в 1949 году Юра закончил шестой класс (тогда учились семилетками) и высказал желание продолжить учебу в Москве, где у них жили родственники. Он планировал поступить в ремесленное училище и с раннего возраста приобщиться к какой-нибудь профессии.





Набор в московские училища закончился раньше, чем он с родителями смог приехать в Москву. Тогда Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище и параллельно пошел в вечернюю школу рабочей молодежи, где в 1951 году окончил седьмой класс. Параллельно он с отличием окончил училище по специальности формовщик-литейщик. Но дальнейшая его жизнь оказалась связана отнюдь не с литьем.





Все изменилось, когда он поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение, желая повысить свою квалификацию и разряд.





Там молодого студента заметили как хорошего физкультурника - он еще с училища, несмотря на небольшой рост (165 см, по другим данным, даже меньше), занимался баскетболом. А еще - заинтересовали авиацией.





В 1954 году Юрий впервые пришел в Саратовский аэроклуб ДОСААФ, а в 1955 году на спортивном аэродроме Дубки совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18.





Открыв для себя небо, он уже не останавливался. Всего за то время, что Гагарин состоял в аэроклубе, он совершил 196 полетов общей продолжительностью 42 часа 23 минуты.





По его собственным воспоминаниям, именно с доклада о работах Циолковского для этого клуба началась его "космическая биография". Слова о том, что человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство, поразили его воображение.





В итоге, когда в 1955 году он окончил техникум и был призван в армию, его дальнейшая судьба оказалась предопределена - Гагарина распределили в 1-е военное авиационное училище имени Ворошилова и приписали к воздушным войскам.









Начало карьеры Гагарина в авиации





В военном училище Юрий Гагарин обучался у известного летчика-инструктора Якова Акбулатова.





Перспективного юношу назначили помощником командира взвода, но его сослуживцы не оценили это решение: Гагарин оказался весьма строгим и требовательным сержантом.





Несогласные с его решениями подчиненные однажды даже сильно избили Юрия, так что он месяц провалялся на больничной койке, но высоких требований он не снизил и тогда.





За штурвалом Гагарину удавалось все, кроме посадки. Самолет под его управлением вечно клевал носом и садился жестко, так что в какой-то момент даже встал вопрос об отчислении его из авиационного училища.





Гагарин едва не плакал и умолял оставить его, утверждая, что не может жить без неба.





Все решила наблюдательность начальника училища генерал-майора Василия Макарова: в какой-то момент он заметил, что Гагарин из-за невысокого роста просто не видит нос самолета и землю под нужным углом. Как только ему подложили на сиденье толстую подушку, ситуация резко выправилась. И в 1957 году Гагарин окончил училище с отличием.





К октябрю 1959 года за спиной Юрия Гагарина было в общей сложности 265 часов налета. Он служил в истребительной авиации в звании старшего лейтенанта и имел квалификацию "военный летчик 3-го класса".





Как Юрий Гагарин попал в космонавты





5 января 1959 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР было принято решение начать отбор космонавтов для первого полета в космос на корабле "Восток-1". 20 кандидатов должны были выбрать и предоставить Военно-воздушные силы СССР.





Узнав об отборе, 9 декабря того же года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Через неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. Медкомиссия признала его годным для космических полетов - Юрий был здоров, физически развит, уверен в себе и обладал нужным набором психологических качеств.





Невысокий рост Гагарина, из-за которого чуть не прервалась на взлете его авиационная карьера, здесь оказался только плюсом. Требования к первым космонавтам были такие: возраст 25-30 лет, рост не более 170 см, вес не более 70-72 кг.





Главный конструктор Сергей Королёв, проектировавший "Восток-1", был вынужден поставить ограничения по росту и весу, так как не был уверен, что более тяжелого пилота без проблем выведет в космос ракета-носитель.





Подготовка Юрия Гагарина к полету в космос





11 января 1960 года по приказу главнокомандующего ВВС была организована специальная войсковая часть, куда вошла группа отобранных для полета в космос летчиков (Первый отряд космонавтов СССР). Зачисленный в эту группу Гагарин 11 марта вместе с семьей выехал к новому месту военной службы. Уже с 25 марта начались регулярные занятия и интенсивные тренировки будущих космонавтов.





Отобранные кандидаты должны были сдать множество тестов и пройти множество тренировок на способность к высотной и стратосферной адаптации, быстроту реакции, физическую выносливость, психическую уравновешенность.





Космос был неосвоенной территорией, и к первому полету за пределы земной атмосферы готовились буквально как к прыжку в неизведанное: нужно было предусмотреть любую внештатную экстремальную ситуацию.





Космонавтов готовили к посадке на воду, на землю, на деревья и - что страшнее всего - на территорию потенциального противника (а в разгаре была холодная война с США). На этот случай в набор советского космонавта входил пистолет - бесполезный в невесомости, он мог оказаться незаменимым в случае необходимости защиты военных секретов от вражеских агентов. Или обороны от принявших его за инопланетян соотечественников.





Зачем пистолет космонавту?





Когда ему вручили пистолет Макарова, Гагарин был очень удивлен.





Он спросил: "Неужели я должен иметь при себе пистолет, потому что мне угрожают инопланетные существа?"





Ему ответили: "Нет, но он может понадобиться для защиты от существ земных, когда вы приземлитесь. Мы будем ждать вас в одном месте, но вы можете приземлиться в другом".





Тренеры пояснили, что корабль может отклониться от курса и приземлиться в лесу, полном хищников, например, или в местности, где Гагарину никто не поверит, посчитав существом, прибывшим с другой планеты и очень опасным.





Конкуренция в Первом отряде была нешуточная. Ведь речь шла ни много ни мало о том, кто войдет в историю. Будущие космонавты должны были проявить себя во множестве областей, и далеко не все осилили эту гонку. Из двадцати претендентов в 1960 году отобрали шестерых, ими стали:





Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский.





Их тренировками занялся знаменитый летчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай.





Именно от него, кстати, его подопечные переняли манеру говорить "Поехали!" - эта фраза в исполнении руководителя звучала на каждой тренировке, к ней привыкли.





Юрий Гагарин не выделялся ничем особенным, про него никогда не говорили, что ему в чем-то "не было равных". Но он обладал дисциплиной, выдержкой, никогда не опаздывал и на длинной дистанции по сумме дисциплин оставил многих товарищей позади.





Когда Юру отобрали для полета, я ему очень завидовал. И никак не мог понять, почему он? Мы все были тренированы и психологически, и физически. Но потом понял: только Гагарин обладал отличным качеством - у него не было чувства зависти!", - рассказывал второй космонавт планеты Герман Титов.





На выбор первого космонавта, естественно, повлияло не только это.





Знаменитая история о том, что Королёв выбрал Гагарина за улыбку - не более чем красивый миф. Гораздо большее значение имела его сила, надежность, образованность и психологическая устойчивость: даже когда космонавты проходили самое тяжелое испытание, 15 дней в изолированной комнате, где у нормального человека могут возникнуть галлюцинации из-за тишины, Гагарин стойко пережил эти две недели и - эти аудиозаписи сохранились - развлекая себя, пел песни.





Перед полетом в отряде было проведено тайное голосование среди космонавтов, где им предлагалось самим ответить на вопрос, кто из них больше подходит на роль первого человека в космосе.





Большинство, хотя они были конкурентами, первым номером назвали Гагарина.





23 марта 1961 он был назначен командиром отряда. А в апреле перед самым полетом на Государственной комиссии его утвердили в качестве первого космонавта. Его дублером должен был стать Герман Титов. Вторым дублером - Григорий Нелюбов.





Ходит версия, что первоначально на роль первого космонавта рассматривали Нелюбова. Но в последний момент отказались от этой мысли - якобы высокому руководству не понравилась его фамилия и неславянская внешность летчика. Гагарин же удовлетворил советскую номенклатуру по всем параметрам.





Королёв и корабль "Восток-1"





Знакомство Юрия Гагарина с космическим кораблём "Восток" произошло за девять месяцев до его запуска.





В тот день главный конструктор Сергей Королёв встретился с шестью претендентами и показал им разные типы космических кораблей, в конце остановившись около "Востока". Он предложил будущим космонавтам посидеть в кресле пилота, и Гагарин вызвался первым. Причем в кабину он забрался, предварительно сняв ботинки, чем приятно впечатлил Королёва. Он шепнул заместителю: "Этот, пожалуй, и полетит первым".





При строительстве "Востока-1" конструкторы часто вынуждены были выбирать неоптимальные, но простые и быстрые решения, потому что СССР пытался выиграть у США в космической гонке и отправить человека в космос первым любой ценой. Чтобы не задерживать пуск, решили отказаться от систем аварийного спасения на старте и от мягкой посадки корабля.





Также из конструкции убрали дублирующую тормозную установку, поскольку корабль, если бы его не удалось посадить сразу, всё равно в течение десяти суток сошел бы с орбиты и затормозился об атмосферу. На эти же 10 суток рассчитывались и системы жизнеобеспечения.





И даже с миниатюрным Гагариным всё оказалось не так гладко: суммарный вес космонавта, его скафандра и кресла превысил максимально допустимую нагрузку на 13,6 кг, поэтому инженеры демонтировали часть внутренней аппаратуры "Востока-1", чтобы сократить вес.





Первый полет человека в космос: как это было





Корабль "Восток-1" с пилотом Юрием Гагариным на борту стартовал 12 апреля 1961 года в 09.07 по московскому времени. В самом начале подъема ракеты Гагарин произнес фразу "Поехали!", которая моментально стала крылатой.





Ракета-носитель отработала без замечаний и вывела корабль на орбиту, но не обошлось без накладок. На завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени, и они отключились немного позже по таймеру, но в итоге корабль поднялся на 100 км выше расчетной точки орбиты.





Это ставило под угрозу сценарий аэродинамического торможения, если бы механизмы посадки тоже отказали: по разным оценкам, сход с такой орбиты мог занять от 20 до 50 дней, что не гарантировало выживание Гагарина.





Однако после полет пошел штатно.





С орбиты поддерживалась связь с командным центром, которому Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. Он сообщил, что ему очень нравится вид Земли из космоса, в частности, произнес следующее:





Наблюдаю облака над Землей, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!.. Внимание! Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!"





Гагарин также провел простейшие эксперименты: пил, ел, пытался делать записи. Это может показаться странным, но до него в космосе никто этого не делал, поэтому все данные о том, что происходило с человеком во время полета, были чрезвычайно важны для науки.





В конце полета тормозная двигательная установка успешно отработала, но из-за недобора импульса автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду.





Гагарин решил не пугать руководителей полета и расплывчато сообщил о нештатной ситуации на борту корабля.





Когда отсеки наконец разделились из-за сгорания разделяющих кабелей в плотных слоях атмосферы, спуск "Востока" происходил по баллистической траектории с 8-10-кратными перегрузками, к которым заранее готовили космонавтов.





Но все равно спуск был испытанием не для слабонервных: из-за трения воздушных масс температура снаружи корабля достигала 3000-5000 градусов Цельсия, так что обшивка загорелась, а по стеклам иллюминаторов потекли струйки расплавленного металла.





Кабина выдержала.





На высоте 7 км в соответствии с планом полета Гагарин катапультировался и спустился на парашюте, в то время как капсула тоже начала спускаться на парашюте отдельно от пилота.





Затруднения возникли уже на земле - в герметичном скафандре Гагарина заело клапан, через который должен был поступать наружный воздух, так что космонавт едва не задохнулся.





К счастью, проблему удалось решить, он избежал посадки в ледяную воду Волги и приземлился в Саратовской области, неподалеку от Энгельса в районе сел Смеловка и Подгорное. Это было далековато от запланированного места посадки под Сталинградом, но руководство было готово к такому развитию событий. Зенитчиков ПВО предупредили заранее, чтобы они следили за спускающимися с неба "контейнерами" и передавали данные в командный центр.





Первыми человека, побывавшего в космосе, встретили местные жители: жена местного лесника Анна (Анихайят) Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита (Румия).





Впоследствии Рита вспоминала, что человек в громоздком оранжевом скафандре очень напугал их с мамой, но Гагарин криком "Мамаша, стойте, свои!" успокоил женщин и даже показал корабль, тоже севший неподалеку.





Вскоре на место приземления прибыл майор Гассиев, который доставил Юрия Гагарина в расположение местной воинской части, где он по телефону отрапортовался о выполнении поставленной задачи. А уже оттуда его - уже в статусе героя Советского Союза и первого в мире летчика-космонавта - повезли в Энгельс, Куйбышев и наконец в Москву докладывать и принимать награды и поздравления.





Тем временем знаменитый советский диктор Юрий Левитан объявил по радио:





12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич".





Рабочий день был "испорчен": он превратился в праздник, люди были охвачены эйфорией, со всех сторон слышалось неизвестное до сего момента имя - Юрий Гагарин", - из воспоминаний инженера Льва Музурова, сотрудника ОКБ-1.





Весь полет занял 108 минут (по другим данным, 106 минут), за это время "Восток-1" сделал один полный оборот вокруг Земли и приземлился на территории СССР, как и было запланировано.





Когда принималось решение о полете, многие, включая Гагарина, хотели сделать его более продолжительным. Но в ходе тестовых полетов собак было замечено, что на третьем-четвертом витке их самочувствие ухудшалось, так что во избежание этого решили ограничиться одним витком.





Слава первого космонавта





В Москве 14 апреля героя по настоянию генерального секретаря Никиты Хрущёва встречали грандиозным торжеством.





На подлете самолета с Гагариным к Москве к нему присоединилась воздушная эскадрилья из семи истребителей МиГ-17. Во Внуково, где села эта воздушная колонна, уже был подготовлен грандиозный прием: ликующая толпа, журналисты и кинооператоры, руководство страны, красная ковровая дорожка и оркестр, исполнявший авиамарш "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью".





После того как Гагарин под всеми этими взглядами прошел к Хрущёву и отрапортовал о выполнении задачи, ему предстояла поездка по Москве в открытом автомобиле, чтобы все советские граждане могли видеть "первого человека в космосе".





Несмотря на обрушившуюся на него славу, Юрий Гагарин не страдал от "звездной болезни". Крестьянский сын, росший в военное время, он держался с достоинством на высоких приемах и приветливо, по-простому - с рабочим людом.





Образ Гагарина широко тиражировался и использовался. С ним выпускали марки, монеты, плакаты, а его улыбка стала самой известной на Земле после разве что Моны Лизы. Сам Гагарин достаточно сдержанно относился к своей популярности.





У меня, как и у других людей, много ошибок. Есть у меня и свои слабости. Не надо идеализировать человека. Надо брать его таким, как он есть в жизни. А то неприятно получается, как будто бы я такой паинька, такой хорошенький, что тошно становится", - писал он в своем дневнике.





Но в глазах всего мира он был, конечно, небожителем.





Рутина военной службы была на время забыта. В рамках двухгодичного международного турне, которое иногда называют "Миссией мира", Гагарин посетил свыше десятка стран, от Чехословакии до Японии, где его встречали на самом высоком уровне.





Завтракал у королевы в Букингемском дворце. Вот как! Королева приняла хорошо. Была обходительной, корректной. Побеседовали с ней о погоде, о космосе, о впечатлениях. С принцем говорил о летчиках, полетах, новых машинах… Подарил королеве книгу. Она очень обрадовалась. В ответ преподнесла семейную фотографию", - из дневников Гагарина.





Помимо этого, Гагарин стал депутатом Верховного Совета СССР, президентом общества "СССР - Куба", представителем многих комиссий, инструктором по полетам для новых космонавтов, участвовал в совещаниях конструкторских бюро, посещал заводы и больницы, учился, проводил время с семьей. Современники удивлялись, как много он успевал.





Как погиб Юрий Гагарин





Несмотря на то что Гагарин неоднократно просил снова отправить его в космос, вновь отправиться на орбиту ему так и не удалось.





Советское руководство не хотело рисковать главным символом победы в космическом противостоянии на новых опасных миссиях. Но от судьбы это героя не уберегло.





27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15 УТИ. Несмотря на знакомую машину и руководство опытного инструктора Владимира Серёгина на соседнем кресле, полет закончился крушением вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области.





Тела летчиков были кремированы, прощание прошло 30 марта в Центральном Доме Советской Армии, а на Красной площади состоялся траурный митинг. По всей стране объявили минуту молчания.





Расследование причин катастрофы на долгие годы было засекречено.





Специальная государственная комиссия сделала вывод, что из-за изменившейся в полете воздушной обстановки экипаж вошел в вертикальное пике, из которого самолет не смог выйти, и погиб, столкнувшись с землей.





Наиболее вероятной причиной для такого странного поведения названа попытка уклонения от воздушного шара-зонда или другого самолета с попаданием в вихревой след.





Возможно, пилоты рассчитывали успеть вывести самолет из падения, но из-за неточных метеорологических данных или показаний приборов неверно оценили запас высоты. Технической неисправности самолета не выявили.





Награды и звания





Как первый космонавт СССР и мира Юрий Гагарин имеет множество званий, орденов и наград - как прижизненных, так и посмертных. Приведем лишь некоторые из них.





Звания:





Сразу после полета в 1961 году был произведен в звании от старшего лейтенанта до майора, через год и два месяца подняли до подполковника, а в 1963 году дали полковника;





Герой Советского Союза (14 апреля 1961 года);





Герой Социалистического Труда СССР;





Герой труда;





Летчик-космонавт СССР;





Заслуженный мастер спорта СССР;





Почетный гражданин 14 городов СССР и двух городов России (в том числе Калуга, Гагарин, Байконур, Смоленск), почетный гражданин Афин (Греция), Софии, Перника и Пловдива (Болгария), Лимасола и Фамагусты (Кипр), Сен-Дени (Франция), Тренчьянске Теплице (Словакия).





Ордена и медали:





Орден Ленина (СССР);





Орден Карла Маркса (ГДР);





Орден за заслуги в воздухоплавании (Бразилия);





Орден Звезды Индонезии II класса; - Крест Грюнвальда I степени (Польша);





Ожерелье Нила" (Египет);





Медаль "40 лет СССР"





Медаль "За освоение целинных земель" (где неосвоенными землями был объявлен космос);





Медаль "Золотая Звезда СССР";





Золотая авиационная медаль ФАИ (высшая награда международной федерации аэронавтики);





Золотая медаль имени Константина Циолковского "3а выдающиеся работы в области межпланетных сообщений" и др.





Кроме того, за первый полет от руководства СССР Гагарин в награду получил автомобиль "Волга", четырехкомнатную квартиру с меблировкой и премию 15 000 рублей, не считая более мелких подарков.





В России и за ее пределами множество памятников, посвященных первому человеку в космосе. Один из самых известных - 42-метровый памятник Гагарину в Москве на площади Гагарина (скульптор Бондаренко).





Не обходится без памятников и бюстов во всех городах России, связанных с космосом и названных в честь его первопроходцев: Гагарине, Циолковском, Королёве.





Наконец, именем Гагарина назван один из лунных кратеров и астероид.