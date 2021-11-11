В Усть-Каменогорске запущено производство топлива для АЭС

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 НОЯБРЯ - 10 ноября 2021 года в Усть-Каменогорске, на территории Ульбинского металлургического завода, в формате телемоста состоялась торжественная церемония открытия нового завода "Ульба-ТВС", приуроченная к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Развитие атомной отрасли - стратегический приоритет для Фонда. Наша страна заинтересована в производстве и сбыте урановой продукции высокого передела, с высокой добавленной стоимостью. Успешная реализация проекта "Казатомпром" с зарубежными партнерами обеспечила вхождение в ограниченный круг государств-поставщиков ядерного топлива для АЭС", - отметил в своем выступлении председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

ТОО "Ульба-ТВС" - казахстанско-китайское совместное предприятие, учредителями которого являются АО "УМЗ" с долей 51% (дочерняя компания АО "НАК "Казатомпром") и CGNPC-URC с долей 49% (дочерняя компания China General Nuclear Power Corporation).

При строительстве завода было использовано высокотехнологичное оборудование производства Китая, Франции, Германии и США. На заводе будут выпускать тепловыделяющие сборки (ТВС) - инженерные конструкции, предназначенные для получения тепловой энергии в ядерном реакторе.

Открытие инновационного производства, позволит Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций. Проект является хорошим примером успешной многосторонней кооперации ведущих компаний мира в атомной промышленности. Организация наукоемкого производства открывает новые возможности для нашей страны по дальнейшему развитию сотрудничества с другими государствами в атомной сфере", - сказал председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Мажит Шарипов.

Для производства выбрана передовая технология французской компании Framatome - одного из мировых лидеров в изготовлении тепловыделяющих сборок.

Одна ТВС содержит 264 твэла (тепловыделяющих элемента). Твэлы представляют собой длинные металлические стержни, в полость которых помещаются топливные таблетки, которые выпускает АО "УМЗ". Таким образом, новый завод позволит, наряду с собственной деятельностью, "загрузить" мощности Ульбинского металлургического завода.

ТОО "Ульба-ТВС" получило сертификат компании Framatome, который подтверждает, что завод может изготавливать ТВС дизайна AFA 3GTM в объеме 200 тонн по урану в год. Также выполнены все требования компании CGNPC-URC - покупателя ТВС - и получен статус сертифицированного поставщика для ядерной отрасли КНР.

Как отметил председатель правления АО "Ульбинский металлургический завод" Сергей Бежецкий, Казахстан становится поставщиком интегрированного пакета услуг. В целом реализация проекта имеет экономическую и социальную пользу как для отрасли, так и для страны.

Компания CGN сотрудничает с АО "НАК "Казатомпром" в сфере добычи урана, торговли природным ураном и производства таблеток с 2006 года. Реализация совместного проекта по строительству завода ТОО "Ульба-ТВС" позволит вывести партнерство на исторически новый уровень.



