За январь - июль из РК на экспорт отправили 3,2 млн тонн пшеницы

НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - За январь - июль 2021 года из РК на экспорт отправили 3,2 млн тонн пшеницы на 727,8 млн долларов США. Рост в натуральном выражении составил 24,8%, в денежном - на 30,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть экспорта ориентирована на страны СНГ: 2,2 млн тонн продукции, на 5,6% больше, чем годом ранее. Здесь основные объёмы пшеницы ушли в Узбекистан (1,6 млн тонн), Таджикистан (508,8 тыс. тонн) и Россию (42,1 тыс. тонн), сообщает Energyprom.kz.

В прочие страны мира, не входящие в состав СНГ, отправлено 993 тыс. тонн пшеницы - в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Среди них чуть более трети объема ушло в Афганистан (355,6 тыс. тонн, плюс 38,3% за год), также немалые объемы экспорта в секторе приходятся на Иран (342,1 тыс. тонн) и Китай (154,8 тыс. тонн).

Пшеничной муки с начала года экспортировали 749,1 тыс. тонн на 207,6 млн долларов США. Сокращение в натуральном выражении составило 11,5%, в денежном - 12,1%.

В страны СНГ Казахстан отправил 261,2 тыс. тонн муки - на 16,4% меньше, чем годом ранее. Здесь основными импортерами стали Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

В остальные страны мира было отправлено 487,9 тыс. тонн продукции - на 8,6% меньше, чем год назад. Основной объём экспорта пришёлся на Афганистан: 486,1 тыс. тонн, минус 7,6% за год. Ещё 1,7 тыс. тонн казахстанской муки завёз Китай.

В июле цены экспортных поставок на пшеницу выросли на 1,4% за месяц и на 4,5% - за год. В том числе цены для стран СНГ в годовой динамике выросли на 4,2%, для остальных стран - на 4,7%.

В свою очередь, цены на экспортные поставки на муку в июле текущего года снизились на 0,8% за месяц, однако в годовой динамике отмечен рост на 5,6%. В том числе для стран СНГ цены выросли на 5% за год, для прочих стран - на 6,7%.

Экспорт пшеницы в Афганистан может сократиться вдвое, сообщает "Хабар 24". Афганские предприниматели оплачивают поставки казахстанского зерна и муки через банки третьих стран. Афганские банки де-факто не работают. Всего Исламской Республике необходимо порядка 4 млн тонн пшеницы. Половину объёма в этом году покроет Пакистан. Вагоны из Афганистана возвращаются с задержкой, что, судя по всему, связано с дефицитом топлива.



