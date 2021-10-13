НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Инвестиции в АПК выросли за год более чем на 40%. 96% капвложений обеспечены собственными средствами предприятий и небанковскими займами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь - август 2021 года инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства составили 427 млрд тенге, на 46,2% больше, чем годом ранее. Реальный рост физического объема составил 43,2%, сообщает Finprom.kz.

Практически весь объем инвестиций направлен в растениеводство и животноводство: 99,4% от РК, или 424,4 млрд тенге. В том числе 278,1 млрд тенге инвестировали в сегмент выращивания одно- или двухлетних культур, 98,2 млрд тенге - в животноводство, 38,9 млрд тенге - в смешанное сельское хозяйство, 7,8 млрд тенге - в сферу выращивания многолетних культур, 1,4 млрд тенге - в сферу деятельности, способствующей выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных и деятельности по обработке урожая.

Оставшийся объем вложений пришёлся на рыболовство (2,5 млрд тенге), а также лесоводство и лесозаготовки (всего 77,3 млн тенге).

Для справки: в аналогичном периоде 2020 года в сферу АПК вложили 292 млрд тенге, плюс 10,7% за год.

В региональном разрезе наибольший объем капитальных инвестиций пришёлся на Северо-Казахстанскую область: 106,4 млрд тенге, на 53,5% больше, чем в январе - августе 2020 года. В тройке лидирующих регионов также оказались Акмолинская (66,8 млрд тенге) и Павлодарская (49,4 млрд тенге) области.

Наибольший рост инвестиций в текущем году наблюдается в Мангистауской области: сразу в 4,6 раза за год в стоимостном выражении; впрочем, в итоге объем вложений в регионе составил всего 244,3 млн тенге. Наибольшее сокращение объёма вложений отмечено в Западно-Казахстанской области - на 30,8% до 9,3 млрд тенге.

Большая часть инвестиций в секторе была обеспечена за счет собственных средств предприятий: 291,9 млрд тенге, на 43,8% больше, чем в прошлом году. Небанковские заёмные средства в общем инвестпортфеле АПК составили 116,6 млрд тенге, плюс 76,3%.

За счет банковских кредитов проинвестировано 18,5 млрд тенге, на 19,1% меньше, чем годом ранее. Прямых капитальных инвестиций из бюджетных средств в секторе не наблюдалось.

В рамках поручений главы государства прорабатываются новые подходы по субсидированию АПК, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК. Президент не раз отмечал, что субсидии в АПК не доходят до малого и среднего бизнеса. Правительству уже в который раз поручено пересмотреть и стабилизировать механизмы субсидирования с обеспечением доступа для массовых сельхозтоваропроизводителей.