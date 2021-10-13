НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Инвестиции в АПК выросли за год более чем на 40%. 96% капвложений обеспечены собственными средствами предприятий и небанковскими займами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За январь - август 2021 года инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства составили 427 млрд тенге, на 46,2% больше, чем годом ранее. Реальный рост физического объема составил 43,2%, сообщает Finprom.kz.
Практически весь объем инвестиций направлен в растениеводство и животноводство: 99,4% от РК, или 424,4 млрд тенге. В том числе 278,1 млрд тенге инвестировали в сегмент выращивания одно- или двухлетних культур, 98,2 млрд тенге - в животноводство, 38,9 млрд тенге - в смешанное сельское хозяйство, 7,8 млрд тенге - в сферу выращивания многолетних культур, 1,4 млрд тенге - в сферу деятельности, способствующей выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных и деятельности по обработке урожая.
Оставшийся объем вложений пришёлся на рыболовство (2,5 млрд тенге), а также лесоводство и лесозаготовки (всего 77,3 млн тенге).
Для справки: в аналогичном периоде 2020 года в сферу АПК вложили 292 млрд тенге, плюс 10,7% за год.
В региональном разрезе наибольший объем капитальных инвестиций пришёлся на Северо-Казахстанскую область: 106,4 млрд тенге, на 53,5% больше, чем в январе - августе 2020 года. В тройке лидирующих регионов также оказались Акмолинская (66,8 млрд тенге) и Павлодарская (49,4 млрд тенге) области.
Наибольший рост инвестиций в текущем году наблюдается в Мангистауской области: сразу в 4,6 раза за год в стоимостном выражении; впрочем, в итоге объем вложений в регионе составил всего 244,3 млн тенге. Наибольшее сокращение объёма вложений отмечено в Западно-Казахстанской области - на 30,8% до 9,3 млрд тенге.
Большая часть инвестиций в секторе была обеспечена за счет собственных средств предприятий: 291,9 млрд тенге, на 43,8% больше, чем в прошлом году. Небанковские заёмные средства в общем инвестпортфеле АПК составили 116,6 млрд тенге, плюс 76,3%.
За счет банковских кредитов проинвестировано 18,5 млрд тенге, на 19,1% меньше, чем годом ранее. Прямых капитальных инвестиций из бюджетных средств в секторе не наблюдалось.
В рамках поручений главы государства прорабатываются новые подходы по субсидированию АПК, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК. Президент не раз отмечал, что субсидии в АПК не доходят до малого и среднего бизнеса. Правительству уже в который раз поручено пересмотреть и стабилизировать механизмы субсидирования с обеспечением доступа для массовых сельхозтоваропроизводителей.
ТОО "Богатырь Комир" оштрафовано на 4,6 млн. тенге
12.10.2021, 19:03 36937
ПАВЛОДАР. 12 ОКТЯБРЯ - По результатам рассмотрения отчета ТОО "Богатырь Комир" об исполнении тарифной сметы департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области установлено, что субъектом допущено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5% от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой в размере 669,2 тысячи тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, 1 октября 2021 года департаментом издан приказ "Об утверждении временных компенсирующих тарифов на услуги ТОО "Богатырь Комир" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава", тарифы снижены в следующих размерах:
- с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года тариф снижен с 10,62 до 10,55 тенге за вагоно-километр, или на 0,7%;
- с 1 февраля 2022 года по 31 октября 2022 года тариф снижен с 11,12 до 10,92 тенге за вагоно-километр, или на 1,8%.
За допущенное нарушение ТОО "Богатырь Комир" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 4 667 200 тенге.
Казахстан возобновляет авиасообщение с Калининградом
12.10.2021, 17:53 47575
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК разрешила открытие рейсов по маршрутам Нур-Султан - Калининград и Алматы - Калининград с частотой 1 рейс в неделю по каждому направлению, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Регулярные рейсы на воздушном судне Boeing-737 будет осуществлять российская авиакомпания "Северный ветер", начиная с 4 ноября 2021 года: по маршруту Нур-Султан - Калининград по субботам, по маршруту Алматы - Калининград по четвергам", - сообщается на сайте МИИР РК.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с расписанием, опубликованным на сайте авиакомпании.
Для справки: Российская авиакомпания "Северный ветер" создана в 2008 году. Авиапарк состоит из 33 воздушных судов типа Boeing-737, Boeing-777, Airbus A330 и Airbus A321. Базовый аэропорт = Шереметьево. География полетов - более 200 направлений, летают из 95 городов в 20 странах мира. Авиакомпания "Северный ветер" входит в ТОП-7 авиакомпаний России по пассажирообороту.
Минэнерго прокомментировало ситуацию с бензином в Казахстане
12.10.2021, 17:17 56161
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК вице-министр энергетики Республики Казахстан Асет Магауов рассказал о ситуации с бензином в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По бензину у нас ситуация стабильная. В октябре мы ожидаем производство около 304 тыс. тонн 92 бензина, в том числе на Атырауском заводе 130 тыс. и на Шымкентском заводе 153 тыс., около 20 тыс. тонн должен Павлодарский нефтехимический завод произвести", - сообщил Асет Магауов.
По его словам, с учетом остатков в размере 230 тыс. тонн бензина на начало месяца, при потребности топлива в 340 тыс. тонн, потребление бензина полностью закрывается.
Мы должны октябрь стабильно пройти. И ранее мы даже прогнозировали, что может на ноябрь - декабрь какие-то экспортные объемы у нас появятся", - заключил вице-министр.