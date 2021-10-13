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В январе - сентябре рост ВВП Казахстана составил 3,4%

12.10.2021, 09:31 22735
В январе - сентябре рост ВВП Казахстана составил 3,4%
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - В январе - сентябре текущего года рост экономики Казахстана ускорился до 3,4%, сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За отчетный период по основным трендам наблюдается оживление динамики в секторе услуг, сохранение темпов роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях. В январе - сентябре этого года рост в реальном секторе составил 3,5%. Деловая активность в сфере услуг выросла до 2,9%", - сообщил министр.

 
По его словам, среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, строительство, торговля, водоснабжение, электроснабжение, обрабатывающая промышленность. Наблюдается положительный рост в сельском хозяйстве.
 

Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. В том числе наблюдается привлечение значительных инвестиций в недобывающие отрасли. В январе - сентябре текущего года темп роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 15,1%. Так, инвестиции выросли в строительстве - в 1,3 раза, обрабатывающей промышленности - на 80,6%, торговле - на 37,8%, сельском хозяйстве - на 36,7%, сфере информации и связи - на 14,3%, операциях с недвижимым имуществом - на 18,9%, финансовой деятельности - на 15,6%", - проинформировал Иргалиев.

 
В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкент и Алматы, а также в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях.
 
В январе - августе текущего года внешнеторговый товарооборот составил $62,8 млрд, в том числе показатель по экспорту составил $37,5 млрд. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 23,2% - до $12,1 млрд. Импорт товаров составил $25,4 млрд.
 
В целом положительный торговый баланс увеличился по сравнению с прошлым месяцем на $1,7 млрд и составил $12,1 млрд.
 
Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь - сентябрь текущего года объем производства вырос на 5,7%.
 
14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Алматинской и Костанайской областях.
 
В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства фармацевтической продукции - на 38,1%, продукции машиностроения - на 22,8%, в том числе автомобилестроения - на 31,6%, производства вагонов и локомотивов - на 50,5%, стройматериалов - на 10,1%, пластмассовых изделий - на 31,4%, готовых металлических изделий - на 17,2%, одежды - на 14%, мебели - на 14,9%.
 
За прошедшие девять месяцев объем выполненных строительных работ вырос на 9,7%, строительная отрасль демонстрирует высокие темпы роста.
 
Положительный рост показателя зафиксирован по всем регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматы, а также в Мангистауской и Акмолинской областях.
 
По информации министра, по вводу жилья в эксплуатацию в целом сохраняется положительная динамика. За январь - август введено 10,4 млн квадратных метров жилья. Рост показателя составил 8%. Положительная динамика зафиксирована в 14 регионах, среди которых самые высокие показатели наблюдаются в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.
 
В сельском хозяйстве рост составил 1,4%. Рост производства в отрасли зафиксирован в 14 регионах. Наибольший рост показали Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области.
 

Общая ситуация в региональном разрезе по семи экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской областях, а также в Шымкенте. По шести показателям наблюдается рост в семи регионах. Это город Нур-Султан, а также Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. В  четырех регионах зафиксирован рост по пяти показателям. В Западно-Казахстанской области рост отмечен по четырем показателям", - отметил Иргалиев.


 

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