В Нацбанке рассказали, почему тенге не так сильно среагировал на позитивы сырьевого рынка

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - В сентябре большинство рынков продемонстрировало падение: снижались цены на акции, облигации и золото. В то же время нефтяные котировки бьют рекорды, впервые за последние 3 года превысив 80 долларов за баррель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Почему тенге не так сильно среагировал на позитивы сырьевого рынка и какие основные факторы повлияли на обменный курс нацвалюты и состояние резервов страны, прокомментировала заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

Преимущественное влияние на мировые финансовые рынки в сентябре оказывало изменение риторики центральных банков развитых стран в сторону ужесточения денежно-кредитных условий. Федрезерв подал сигналы о готовности начать сворачивание программы скупки активов уже до конца текущего года, учитывая рост инфляции и достигнутый прогресс на рынке труда. Кроме того, инвесторы обратили внимание на коррекцию прогнозов членов комитета ФРС в сторону более скорого повышения ставки: половина членов комитета прогнозируют увеличение ставки уже в 2022 году. ЕЦБ допустил возможность сокращения темпов покупки активов с 80 миллиардов до 60-70 миллиардов евро", - рассказала заместитель председателя Нацбанка.

Она добавила, что ожидаемое ужесточение монетарной политики США стало основной причиной глобального укрепления курса доллара, роста доходностей казначейских облигаций и снижения риск-аппетита инвесторов. Ближе к концу сентября негатив на мировых рынках усилился по причине потенциальных системных рисков из-за финансовых проблем крупной китайской строительной компании Evergrande Group и разногласий в Конгрессе США по поводу повышения лимита госдолга США.

В целом все эти факторы привели к оттоку капитала с финансовых рынков, накоплению средств на текущих счетах и, как следствие, значительной коррекции цен на акции, облигации и золота", - отметила Алия Молдабекова.

По ее словам, в результате по итогам месяца индекс валют развивающихся стран против доллара ослаб на 2,9%: турецкая лира ослабла на 6,9%, бразильский реал - на 5,7%, южноафриканский ранд - на 3,8%, мексиканское песо - на 2,8%.

Основные фондовые индексы США впервые за последние 3 месяца продемонстрировали снижение по итогам месяца: S&P упал на 4,8%, глобальные индексы акций развитых и развивающихся стран снизились на 4,3% и 4,2%, соответственно.

Что касается цены на нефть, по словам зампреда НБ РК, ситуация на рынке была противоположной, наблюдалась позитивная динамика. Цена на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года достигала отметки 80 долларов за баррель. По итогам месяца нефтяные котировки выросли на существенные 7,6%, до 78,52 долларов за баррель.

Цена на нефть, которая является одним из фундаментальных факторов для нацвалюты, безусловно, оказывала поддержку тенге. Однако продолжающийся внутренний спрос на иностранную валюту и сильный негативный сентимент на глобальных финансовых рынках стали преобладающими факторами в динамике тенге", - отметила Алия Молдабекова.

С другой стороны, поддержку тенге в течение месяца оказывали операции по конвертации средств Национального фонда в размере 913 миллионов долларов для осуществления трансфертов в бюджет и продажи субъектами квазигосударственного сектора, которые составили 206 миллионов долларов. Необходимости в проведении валютных интервенций в течение месяца не было.

По состоянию на 11 октября на фоне роста цен на нефть и повышения котировок до 84 долларов США за баррель наблюдается укрепление курса тенге на 0,3% с начала месяца, до 424,55 тенге за доллар", - сказал заместитель председателя Нацбанка.