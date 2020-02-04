Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в январе составила 0,7%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 0,9%, непродовольственные товары, платные услуги - по 0,5%", - сообщила пресс-служба Комитета по статистике МНЭ РК.

По данным ведомства, в январе повышение цен отмечено на овощи на 5,6%, яйца - на 1,6%, крупы - на 1,5%, макаронные изделия - на 1%, молоко пастеризованное, масло сливочное - по 0,9%, муку, сыр сычужный - по 0,8%, рыбу мороженую, колбасные изделия, творог - по 0,7%, изделия из мяса, кисломолочные продукты - по 0,6%, говядину, булочные и мучные изделия, чай - по 0,5%, конину - на 0,4%. Табачные изделия подорожали на 1,9%. Снижение цен зафиксировано на рис на 0,9%, сахар-песок, пшено - по 0,5%.

Также прирост цен на автомобили составил 0,7%, текстильные изделия, бытовые приборы, мебель и предметы домашнего обихода, товары личного пользования - по 0,4%, моющие и чистящие средства, посуду - по 0,3%. Бензин подорожал на 2,7%, дизельное топливо, уголь каменный - по 0,3%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 5%, услуги культурных мероприятий, кабельного телевидения - по 0,6%, здравоохранения - на 0,5%. Проезд внутригородским автобусом подорожал на 2,9%, а воздушным пассажирским транспортом подешевел на 1,3%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 1%, а на канализацию снизились на 0,4%, холодную воду - на 0,1%.

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