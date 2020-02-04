Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25%

Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку и процентный коридор на уровне 9,25% годовых +/- 1 п.п., передает Kazakhstan Today.

По данным Нацбанка, инфляция сохраняется в пределах целевого коридора 4-6%. В январе 2020 года годовая инфляция составила 5,6%. Рост цен на продовольственные товары составил 9,2%, непродовольственные товары - 5,2%, платные услуги - 1,4%.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения остаются умеренными. В декабре 2019 года они замедлились до 5,6% по сравнению с 5,8% в ноябре.

Также потребительский и инвестиционный спрос способствует повышению экономической активности. Рост реальных денежных доходов населения в январе-ноябре 2019 года составил 5,8% в годовом выражении, бюджетные расходы на социальную поддержку увеличились на 26,0% в 2019 году, потребительское кредитование выросло на 26,9% за 2019 год.

По итогам 2019 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 5,0% в годовом выражении.

На мировом рынке в январе 2020 года средняя цена на нефть составила $63,7 за баррель, индекс продовольственных цен ФАО в декабре 2019 года вырос на 2,5%. Годовая инфляция в России составила 3%, странах ЕС - 1,6%, что ограничивает рост цен на импортируемые товары.

По оценке Нацбанка, проинфляционные риски будут наблюдаться в краткосрочном горизонте на фоне влияния повышения акцизов на реализацию бензина и подорожания регулируемых услуг. До конца текущего года и в среднесрочной перспективе ожидается постепенное ослабление инфляционных процессов и замедление годовой инфляции до уровня середины целевого коридора 4-6% и ниже до конца 2020 года.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 16 марта 2020 года, в 15.00 по времени Нур-Султана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства