В Жамбылской области акимат района хотел необоснованно потратить свыше 700 млн тенге

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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление правительства о внесении на рассмотрение мажилиса парламента проекта закона "Об особом статусе города Туркестан". Об этом - Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление правительства о внесении на рассмотрение мажилиса парламента проекта закона "Об особом статусе города Туркестан". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Документ определяет правовые условия для формирования, развития и функционирования Туркестана как духовно-культурного и исторического центра Казахстана, а также признания его общегосударственной значимости.





Принятие закона позволит сформировать эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне объекта всемирного наследия - мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Кроме того, будет обеспечено планирование научных археологических исследований и научно-реставрационных работ на территории самого мавзолея.





Законопроект также предусматривает сохранение и возрождение культурного наследия, развитие традиционного ремесленничества, развитие и продвижение города Туркестан как духовно-культурного, исторического и туристского центра.





Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и недопущения вокруг него посторонних элементов застройки, изменения сложившихся уличных сетей в зоне регулирования застройки не допускается строительство объектов высотой более 7 метров, а также несовместимых с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам.





В целом для сохранения объектов историко-культурного наследия города Туркестан для каждого из них предусматривается определение соответствующей охранной зоны. Наряду с этим должны составляться историко-архитектурные опорные планы и карты-схемы местности объектов историко-культурного наследия, включаемые в генеральный план города.





При этом запрещается ведение строительной, хозяйственной деятельности, создающей угрозу существованию исторических объектов на территории города.





В целях сохранения для будущих поколений целостности, подлинности, ценности памятников археологии планируется создание соответствующего резервата. Охранная политика в отношении памятников, включенных в резерват, будет основана на постоянном инспектировании, опережающим уходе и использовании программ поддержки.





Премьер-министр РК Олжас Бектенов также подписал постановление правительства о внесении на рассмотрение мажилиса парламента проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу придания особого статуса городу Туркестан".





Документ направлен на расширение компетенций уполномоченных органов, а также местных представительных и исполнительных органов для создания эффективной институциональной среды, которая позволит обеспечить развитие города Туркестана как духовно-культурного и исторического центра.





В рамках законопроекта предусматривается передача дополнительных компетенций по вопросам предоставления права землепользования, осуществления туристской деятельности, формирования резервата памятников археологии города Туркестана и другое.





Напомним, в 2021 году по итогам неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств принято решение о признании города Туркестан духовной столицей тюркского мира.





Справочно: Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи является памятником, внесенным в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, подлежащий защите в соответствии с положениями Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.





К памятникам республиканского значения относятся древний город Туркестан, городище Культобе, подземная мечеть Хильвет, подземная мечеть Әулие Құмшық ата, Чилляхана, мавзолей Тәуке хана, мавзолей Рабии Сұлтан Бегім, мавзолей безымянный, Крепостная стена цитадели, Восточная баня, мавзолей Есім хана, Ворота крепостной стены цитадели, мечеть Жұма, мавзолей Гаухар ана, мавзолей Әлқожа ата, мечеть-медресе Жәудір-ана, мечеть-медресе Шәмет Ишан и другие объекты.