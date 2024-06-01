Токаев увеличил штат комитета по возврату активов

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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом увеличил штат комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.





Согласно документу, штатная численность сотрудников увеличена на 20 человек. Раньше в штате было 5866 человек, теперь 5886.





Также у главы комитета теперь будет несколько заместителей. Назначать их на должность и снимать с нее будет генеральный прокурор РК по представлению председателя комитета. Председатель также определяет их полномочия.





Указ вводится в действие со дня его подписания.





По состоянию на апрель государству возвращены 40 миллиардов тенге незаконных активов.



