Государству возвращены 40 млрд тенге незаконных активов

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводки в Казахстане обнажили проблемы, на которые власти долгое время закрывали глаза. За последние несколько лет в РК в 1,5 раза выросло количество гидротехнических сооружений (ГТС), которые требуют ремонта, пишет - Паводки в Казахстане обнажили проблемы, на которые власти долгое время закрывали глаза. За последние несколько лет в РК в 1,5 раза выросло количество гидротехнических сооружений (ГТС), которые требуют ремонта, пишет Ranking.kz





По информации из законопроекта "О безопасности гидротехнических сооружений", в мае 2017 года в неудовлетворительном состоянии находились 347 ГТС. Признано, что они требуют ремонта. Спустя шесть лет, в 2023-м, число таких проблемных объектов не сократилось, а даже увеличилось до 537 ГТС", - сообщает сайт со ссылкой на данные Министерства водных ресурсов и ирригации.





Ranking.kz





Треть существующих ГТС (535 из 1502) вообще не имеют технической документации.





Это как раз те объекты, которые были оставлены без должного контроля. По информации мажилисменов, написавших письмо премьер-министру, основная часть этих ГТС находится в коммунальной собственности, и следить за состоянием плотин, каналов, водохранилищ должны были исполнительные власти", - подчеркивается в информции.





В пример депутаты приводят ситуацию в Актюбинской области, где только после заявлений экоактивистов Генпрокуратура РК выдала предписание Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК о необходимости проверки состояния ГТС.





Результат: выявлено 36 бесхозных плотин, дамб и водохранилищ. Тогда ведомство рекомендовало акимату Актюбинской области ликвидировать 5 бесхозных дамб и 3 моста, перевести 21 дамбу в транзитный режим, провести ремонтные и очистные работы по 28 оставшимся объектам. То есть плановая работа была выполнена только после вмешательства активистов, Генпрокуратуры и профильного министерства", - пишет сайт.





Также существует проблема контроля за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся в частной собственности. Пример: Магаджанская плотина, которую отдали 10 лет назад под доверительное управление предпринимателю для ведения рыбного хозяйства. Все эти годы плотину не обследовали и не ремонтировали.





В результате 5 апреля текущего года плотину прорвало, затопило три села в Хромтауском районе и дачные сообщества близ Актобе. Теперь, по данным Агентства по финансовому мониторингу РК, в отношении руководителя ТОО началось досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к своим обязанностям, повлекшего тяжкие последствия", - сообщается в информации.





Ranking.kz





В концепции развития управления водными ресурсами на 2024-2030 годы сказано, что фактический износ водохозяйственных объектов в Казахстане превышает 60%. Многие ГТС эксплуатируются без капитального ремонта более 30-50 лет и являются объектами повышенной опасности.





Ranking.kz





Эксперты МВРИ РК предлагают проводить многофакторные обследования ГТС с разработкой декларации безопасности. Они считают, что для защиты от паводковых вод в стране нужно строить специальные накопительные водохранилища.





Есть план по организации 20 таких искусственных водоемов и реконструкции еще 15. По данным министерства, озвученным на площадке СЦК, на первом этапе 10 таких объектов будут строиться в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской и Жетысуской областях.





В текущем году из Нацфонда на реконструкцию систем водоснабжения и ГТС должно быть выделено около 47 млрд тенге, в следующем году - чуть меньше, 36,7 млрд из республиканского бюджета.





На помощь в предотвращении прорывов и разрушений границ дамб и плотин должна также прийти цифровизация.





Необходимо начать вести водоучет и диспетчеризацию на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах, разработать цифровой геосервис по моделированию и прогнозированию паводков", - говорят авторы концепции.





Ranking.kz



