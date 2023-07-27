Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов

Механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов", сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов", сообщает Акорда





В соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние)", - сообщается в информации.





Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.





В дополнение к указанным критериям для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законом порога - 13 млн МРП (44 млрд 850 млн тенге, или порядка 100 млн долларов США).





Работу по возврату активов будет осуществлять уполномоченный орган по возврату активов, который на основании информации государственных органов и других не запрещенных законодательством источников будет проводить мониторинг и анализ информации.





В ходе мониторинга и анализа будет определяться круг лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, круг аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства незаконного приобретения активов, их вывода за пределы страны и иные сведения. По итогам анализа, если у уполномоченного органа возникнут обоснованные сомнения в законности приобретенных активов, он будет вносить в комиссию по возврату активов, сформированную премьер-министром из депутатов парламента, общественных деятелей, членов правительства, первых руководителей госорганов и иных лиц, предложения о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий реестр", - уточняется в информации.





Закон четко определяет критерии, при наличии которых у уполномоченного органа будут возникать основания для сомнений.





Это несоответствие стоимости активов размеру законных доходов либо иных источников покрытия расходов на приобретение активов, приобретение лицом либо его аффилированными лицами активов свыше установленного порога и другие установленные законом основания.





Комиссия принимает решение о включении лиц в реестр, а также с учетом социальной, политической и экономической стабильности принимает решение о дальнейших мерах по возврату активов, а также вырабатывает рекомендации по активам градообразующих предприятий.





В случае включения комиссией лиц в реестр уполномоченный орган уведомляет их об этом, и с этого момента лица могут сдать декларацию об активах с подтверждением законности приобретения активов в течение месяца либо в течение 3 месяцев в случае необходимости более длительного срока для сбора и подготовки документов.





В декларации субъекты должны указать доходы, активы, доли участия в уставном капитале юридического лица, займы в Казахстане и за рубежом, иные сведения о происхождении активов", - подчеркивается в документе.





Если лицо не сможет подтвердить законность приобретения активов, то такие активы признаются активами необъяснимого происхождения.





При возникновении риска вывода актива из страны или его отчуждения уполномоченный орган будет обращаться в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер.





Возврат незаконно приобретенных активов может осуществляться в добровольном порядке либо в принудительном - на основании судебных актов республики, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств.





Условия могут предусматривать выплату денег, передачу части или всех активов государству, возмещение государству сумм недополученных налогов, причиненного ущерба, сумм полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, но не менее причиненного государству ущерба и другие условия. Принудительный возврат активов осуществляется путем обращения уполномоченного органа в суд на общих основаниях по правилам гражданского процессуального законодательства", - уточняется в тексте документа.





Закон также предусматривает механизмы защиты добросовестных приобретателей.





Поступившие в пользу государства активы будут передаваться в специальный государственный фонд, который представляет из себя контрольный счет наличности в Министерстве финансов. Средства из фонда будут направляться для финансирования социальных, экономических проектов.





Учитывая, что активы могут находиться за рубежом, закон предусматривает механизмы международного правового сотрудничества для обеспечения исполнения решений судов, обмена информацией и иного правового взаимодействия.





Уполномоченный орган ежегодно будет готовить информацию по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, принятым системным мерам, в том числе направленным на исключение причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов.





Закон вводится в действие по истечении 10 дней после опубликования, за исключением положений, касающихся прав и обязанностей граждан, которые в соответствии с общими требованиями по введению в действие таких законов вводятся в действие по истечении 60 дней после публикации.





Ранее Агентство по противодействию коррупции сообщило, что по делу Кайрата Сатыбалдыулы из Объединенных Арабских Эмиратов в доход Республики Казахстан возвращены $14 млн.





Ранее в ходе расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.





В июле прошлого года Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".



