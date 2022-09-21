Кайрат Сатыбалды признал вину и возместил нанесенный "Казахтелекому" ущерб

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АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский бизнесмен Кайрат Сатыбалды сегодня в ходе судебного заседания заключил медиативное соглашение с компанией "Казахтелеком" и возместил нанесенный ей ущерб в размере 40 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О заключении медиативного соглашения между АО "Казахтелеком" и подсудимыми Бекетовым, Мухамеджанулы, Конырбаевым и Муравьевым в ходе судебного процесса по уголовному делу заявил один из адвокатов, сообщили в пресс-службе суда.

Мои подзащитные Бекетов, Мухаметжанулы, Конырбаев и Муравьев согласны с обвинением и признали вину в полном объеме и нанесении имущественного ущерба на сумму 28 млрд тенге и 12 млрд тенге. Со стороны Сатыбалдыулы Кайрата данная сумма была возмещена", - заявил адвокат.

В свою очередь судья Нурлан Баяхметов заявил, что в медиативном соглашении есть фамилии представителей АО "Казахтелеком" в лице Кишкенбаевой, Кайрата Сатыбалдыулы, его представителя Асель Бахтияркызы, Конурбаева и Муравьева.

Это лица, которые участвуют по эпизодам "скидки" и "последней мили", - отметил судья.





Ранее сообщалось, что антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.





В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.