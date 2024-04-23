22.04.2024, 13:51 19761
Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки задержали в Алматы
По факту возбуждено уголовное дело
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Алматы. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки.
О нападении на девочку написал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Это Алматы. Здесь в ЖК "Комфорт сити" в минувшую субботу была изнасилована 13-летняя девочка. Жители дома подняли шум и сами стали искать подозреваемого - парня в белой футболке. Предположительно, он делал ремонт в одной из квартир, а преступление мог совершить в паркинге", - написал журналист.
Информацию о задержании предполагаемого преступника агентству Kazakhstan Today подтвердили в департаменте полиции Алматы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства устанавливаются", - рассказали в полиции.
Ранее в Алматинской области насильник трех девочек получил пожизненный срок. Его супругу приговорили к 25 годам лишения свободы.
Напомним, 15 апреля в Казахстане вступил в силу закон о защите женщин и детей от насилия. В законе криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои и введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к несовершеннолетним.
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23.04.2024, 11:50 4426
Напал на жену на глазах у детей: жителя Актау поместили в ИВС
Возбуждено уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Актау. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Актау, который напал на жену на глазах у детей, поместили в изолятор временного содержания, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - цитирует lada.kz сообщение ведомства.
Напомним, камера видеонаблюдения, установленная в многоквартирном доме, сняла произошедшее. На видео мужчина скручивает руку своей супруге и закрывает ей рот. На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается в попытках убедиться в отсутствии свидетелей происшествия. Затем снова начинает применять противоправные действия.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
В Казахстане закон об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие прозвали "закон Салтанат" после трагической смерти Салтанат Нукеновой - жены экс-министра экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в истязании и убийстве своей супруги. Открытый судебный процесс по делу идетв прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.
23.04.2024, 11:23 4941
Из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в особо крупном мошенничестве
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Российской Федерации в Казахстан экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Он в период с 2020 по 2023 годы, являясь руководителем строительной компании, в группе лиц по предварительному сговору под предлогом строительства и реализации квартир премиум класса в Астане похитил денежные средства более 200 дольщиков на сумму свыше 4,3 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время он водворен в следственный изолятор.
Другие соучастники преступной группы в конце прошлого года также были задержаны и сейчас находятся под следствием", - добавили в Генпрокуратуре.
Ранее в Казахстан из Азербайджана был экстрадирован руководитель преступной группы.
20.04.2024, 11:01 56271
Тонну прекурсоров и 25 кг синтетики изъяли у организатора нарколаборатории в Алматинской области
Также изъята крупная сумма денег в иностранной валюте
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Конаев. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета национальной безопасности Алматинской области задержал гражданина Казахстана, подозреваемого в организации деятельности подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, сообщает пресс-служба КНБ.
В ходе обысков изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте", - уточнили в ведомстве.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Подозреваемый арестован.
Ранее крупную нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков ликвидировали в Илийском районе Алматинской области. При обыске изъято более 45 кг мефедрона и 28 тысяч долларов.
20.04.2024, 10:41 57036
Обещавшего устроить теракты в школах подростка задержали в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Угрожавшего школам терактами учащегося девятого класса задержали в Атырауской области.
Несовершеннолетний анонимно создал Теlegram-канал, где разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района. Там же он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в Интернете", - сообщает Polisia.kz.
Полиция проверяет причастность подростка к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.
Ранее в МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.
В эти же дни в соцсетях также появилась рассылка об угрозе терактов в школах Астаны. В департаменте полиции сообщили, что это фейк и призвали жителей сохранять спокойствие.
В феврале в МВД сообщили, что к рассылкам о готовящих актах терроризма были причастны граждане стран СНГ.
Всего за 2023 год возбуждено 215 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено 43 человека, из которых 19 несовершеннолетних, осуждено 7 лиц, в том числе 2 несовершеннолетних.
19.04.2024, 16:22 76836
Полицейский получил огнестрельное ранение при задержании семейного дебошира в Алматинской области
Задержанный находился в алкогольном опьянении
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Конаев. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Участковый инспектор получил дробовое ранение в руку при задержании семейного дебошира в Алматинской области.
17 апреля в одном из населенных пунктов Алматинской области прибывший на вызов участковый инспектор Енбекшиказахского района получил ранение из огнестрельного оружия.
Дробью была ранена рука. Несмотря на ранение, полицейский задержал и обезвредил семейного дебошира.
По данным Polisia.kz, задержанный был в алкогольном опьянении и мог причинить вред как себе, так и окружающим людям.
В действиях задержанного усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По данному факту возбуждено досудебное расследование.
19.04.2024, 14:06 83121
В Алматы и двух областях задержали участников экстремистской организации
Фото: КНБ РК
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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях задержали четверых граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности.
Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации. В ходе обысков по местам их проживания изъяты большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства", - сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма).
В комитете отметили, что двое из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.
Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
Ранее общественники обсудили проблему вербовки казахстанских студентов за рубежом и незаконную торговлю органами.
19.04.2024, 13:16 84736
Золотые слитки и 400 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
С начала года пресечено 22 факта незаконного вывоза валюты
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном аэропорту пресечены попытки незаконного вывоза 400 млн тенге и золотых слитков, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов РК.
С начала 2024 года сотрудниками столичного таможенного поста "Әуежай-Астана" в ходе таможенного контроля пресечено 22 факта незаконного вывоза валюты на сумму более 400 млн тенге", - говорится в информации ведомства.
Одна из попыток вывоза валюты произошла в начале года в аэропорту Астаны. Валюту на сумму более 74 млн тенге пытался вывезти в Стамбул гражданин Казахстана.
Также казахстанцы пытались вывезти из страны золотые слитки весом 433 грамма и коллекционные монеты общим весом 3000 граммов, на сумму более 70 млн тенге.
В КГД напомнили, что в Казахстане запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и золотых слитков, инвестиционных монет и т.д., которые выпускаются Национальным банком страны. За нарушение вышеуказанных норм предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от нарушения.
В минувшем году только за апрель и май из Казахстана пытались незаконно вывезти более 100 млн тенге и слиток золота.
19.04.2024, 09:11 86911
Антикор задержал заместителя гендиректора "Алматы Су"
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны заместитель гендиректора "Алматы Су" и руководитель управления предпринимательства Кызылординской области, сообщили в Антикоррупционной службе.
На особом контроле агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер. Департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ "Алматы Су". Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок", - говорится в сообщении Антикора.
Кроме того, по данным ведомства, Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.
В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".
Следствие по указанным делам продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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