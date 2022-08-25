Завершено досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По делу проходят пятеро подозреваемых, из них один содержится под стражей, двое - под домашним арестом, сообщает пресс-служба Антикора

В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.

B стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге, или более 900 миллионов долларов.



