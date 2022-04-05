Следствие по делу Сатыбалды: Антикор выявил новые факты хищений

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АЛМАТЫ. 4 АПРЕЛЯ - Утром 4 апреля в Бостандыкском районе Алматы из охотничьего ружья был застрелен мужчина 1975 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Особо тяжкое преступление произошло сегодня утром в Бостандыкском районе города. Сигнал в полицию поступил в 8.59.
По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, из охотничьего ружья был убит мужчина 1975 года рождения.
Это преступление раскрыто по горячим следам. Подозреваемый был задержан на территории Алатауского района Алматы в результате введенного в городе специального плана "Перехват". Орудие преступления изъято. Мотив убийства устанавливается", - сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.
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К настоящему времени стало известно, что убитого из ружья мужчину звали Юрий Шумков, он работал врачом-гастроэнтероголом в Алматы.
По данным источника Sputnik Казахстан
, убийца - бывший пациент, который решил отомстить врачу за неудавшееся лечение.
После убийства преступник поймал такси и попытался скрыться, однако его вычислили по горячим следам.
Пациенты Юрия Шумкова сейчас выражают соболезнования клинике
, в которой он работал, и говорят, что многих из них он спас.
Медицинское сообщество Казахстана потрясено сообщением об убийстве известного врача-гастроэнтеролога Юрия Петровича Шумкова, многие годы работавшего в Институте гастроэнтерологии в Алматы. Лично от себя и коллектива Министерства здравоохранения выражаю глубокие соболезнования родным и близким доктора, ставшего жертвой убийцы", - прокомментировала министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
Глава Минздрава отметила, что "это страшная трагедия для всего здравоохранения страны, когда в мирное время гибнут врачи от рук людей, враждебно настроенных к медикам, неадекватных в своих действиях".
По ее словам, отечественная медицина потеряла высококлассного специалиста, внесшего большой вклад в развитие гастроэнторологии, спасшего своими знаниями и сердцем сотни пациентов.
Не передать словами глубину трагедии для семьи погибшего доктора, где остались сиротами трое детей, а престарелые родители потеряли сына", - добавила министр.
Она отметила, что каждый такой инцидент показывает насколько сегодня важно выстроить надежную защиту прав медицинских работников с помощью законодательных механизмов, принять правовые нормы, гарантирующие безопасную деятельность медицинских работников без страха за свою жизнь и здоровье.
Министерством здравоохранения разработан законопроект о защите прав медицинских работников, в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение парламента.
Мы уверены в объективном расследовании преступления и справедливости наказания по всей строгости закона для виновных в произошедшей трагедии", - подчеркнула Ажар Гиният.