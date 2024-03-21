Спецпроект по выявлению финпирамид запустило АФМ

Только за последние полгода в интернете выявлено 36 финансовых пирамид

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу запустило специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам", - Агентство по финансовому мониторингу запустило специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам", сообщили в пресс-службе ведомства.





Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков", - уточнили в АФМ.





Анализ соцсетей проводится с использованием IT-инструментов.





В текущем году на блокировку направлены почти 1000 ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировано 182 чата. Предотвращены финансовые потери 126 тыс. граждан", - говорится в информации.





По 7 крупным иностранным проектам: Eolus, "Ниса", GPIBS, "Дари получай", "Чароит", Carhomi, Beefre, с аудиторией около 73 тыс. человек начаты досудебные расследования. По пирамиде Eolus уже имеется приговор суда. Для полной ликвидации мошеннических схем проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.





В АФМ подчеркнули, что взаимодействие со странами-партнерами стало возможно благодаря созданию специальной рабочей группы при координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.





Финансовые пирамиды все еще представляют собой одну из наиболее опасных моделей криминального проявления в сфере финансовых инвестиций. Их распространение подрывает финансовое положение наших граждан. Люди попадают в долговые ямы, берут неподъемные кредиты, идут на совершение преступлений и суицид. Все это приводит к социальному напряжению в обществе, а преступные элементы продолжают наживаться на этом", - подчеркнули в ведомстве.





В агентстве напомнили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.





В начале февраля в Казахстан экстрадировали из Испании одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding.



