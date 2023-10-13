Комитет по возврату незаконно вывезенных активов приступил к работе
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Недавно озданный комитет Генеральной прокуратуры по возврату незаконно вывезенных активов начал работу в Казахстане, сообщает пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре еще раз разъяснили, что входит в задачи созданного подразделения.
Задачами комитета определены:
- поиск и возврат активов;
- развитие международно-правового сотрудничества в этой области;
- выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.
Одновременно комитет является рабочим органом комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов (далее-Комиссия), возглавляемой премьер-министром страны", - уточнили в Генпрокуратуре.
Для выполнения поставленных задач, в том числе для установления законности источников происхождения имущества, комитет вправе запрашивать и получать всю необходимую информацию об активах и их владельцах, а также привлекать ученых, экспертов, специалистов.
В его функции входят:
- мониторинг и анализ информации об активах;
- проверка законности источников происхождения активов;
- прием и рассмотрение деклараций о раскрытии активов от лиц, включенных в специальный реестр по решению комиссии.
Ведомство также уполномочено:
- направлять в иностранные государства запросы об аресте,
- принимать обеспечительные меры и конфисковывать акции незаконно выведенных активов;
- подавать в казахстанские и иностранные суды иски об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов;
- инициировать и самостоятельно проводить досудебные расследования;
- заключать соглашения (мировые, процессуальные и иные соглашения) о добровольном возврате активов.
Комитет будет представлять интересы Казахстана за рубежом по вопросам возврата активов, изучать международный опыт, ежегодно публиковать информацию о проделанной работе, а также осуществлять иные полномочия в целях возврата в страну незаконно выведенных активов", - подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что комитет одновременно с решением организационных вопросов уже приступил к выполнению основных служебных задач.
Напомним, добровольно вернувшим Казахстану незаконно приобретенные активы предоставляются гарантии. Первые предложения по возврату будут вынесены на рассмотрение комиссии в ближайшее время.
Комиссия создана по поручению главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. В ее состав вошли члены правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты парламента и общественные деятели.
Одна из основных задач комиссии - реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.