Комитет по возврату незаконно вывезенных активов приступил к работе

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента общества "Қазақ тілі", члена Ұлттық құрылтай Рауана Кенжеханулы, сообщает пресс-служба - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента общества "Қазақ тілі", члена Ұлттық құрылтай Рауана Кенжеханулы, сообщает пресс-служба Акорды





На встрече были обсуждены актуальные вопросы совершенствования языковой политики.





Как заявил президент, дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач государственной политики. При этом, по его мнению, особое внимание следует уделить практической работе, направленной на расширение сферы применения казахского языка. В частности, предстоит увеличить долю контента и цифровых продуктов на государственном языке в сферах образования, технологий и медиа.





Глава государства отметил важность создания детских анимационных фильмов, расширения выпуска кинопродукции и научно-познавательной литературы, открытия образовательных каналов в социальных сетях. Кроме того, необходимо поэтапно перевести глобальные цифровые платформы на казахский язык и модернизировать отечественные информационные системы, позволяющие изучать языки.





Отдельно президент остановился на значимости мер по повышению читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка среди различных социальных групп, включая молодежь.





Касым-Жомарт Токаев призвал общество "Қазақ тілі" приложить усилия с целью превращения казахского языка в язык науки и техники. Кроме того, он предложил использовать мировую практику работы культурно-гуманитарных организаций через эндаумент-фонды для дальнейшей активизации деятельности общества, а также заверил в личной поддержке таких усилий.





В свою очередь Рауан Кенжеханулы рассказал о проектах и планах, реализуемых обществом "Қазақ тілі".



