Добровольно вернувшим Казахстану незаконно приобретенные активы предоставляются гарантии

В ближайшее время на рассмотрение комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лицам, добровольно возвращающим государству незаконно приобретенные активы, предоставляются четкие гарантии, - Лицам, добровольно возвращающим государству незаконно приобретенные активы, предоставляются четкие гарантии, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.





Отмечается, что условия добровольного возврата, а также действия по принудительному возврату, включая формирование реестра и так далее, подлежат рассмотрению комиссией по возврату государству незаконно приобретенных активов.





Также в ближайшее время на рассмотрение комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов, а также предложения по принудительному возврату в отношении иных лиц через реестр с дальнейшей реализацией комплекса обеспечительных и исковых мер, предусмотренных законом.





Кроме того, комиссия проинформирована о том, что, поскольку все нормы закона вступили в силу, лица, желающие на добровольной основе вернуть государству незаконно приобретенные, в том числе выведенные активы, имеют право направить соответствующее ходатайство в адрес комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.





Напомним, комиссия создана по поручению главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. В ее состав вошли члены правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты парламента и общественные деятели.





Одна из основных задач комиссии - реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.





Рабочим органом комиссии является комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, приступивший к работе в соответствии с законом.