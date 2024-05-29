Энергетик: Дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов

Атомная энергетика в Казахстане - естественный переход для возмещения угольных мощностей и обеспечение базовой генерации

Фото: pixabay.com

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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Юг Казахстана на 55% в дефиците по электроэнергетической мощностей, заявил на энергофоруме генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров.





Возьмем южный регион - все, что ниже Балхаша, шесть регионов, половина населения. Юг Казахстана - услышьте меня! - на 55% в дефиците по электрической мощности. Ну куда еще больше?" - цитирует энергетика " Sputnik Казахстан" .





По его мнению, в ближайшие 2-3 года юг Казахстана на себе прочувствует это, когда начнутся отключения света.





Нужны инвестиции в отрасль, так как она находится в очень плачевном состоянии. Западный регион Казахстана работает автономно, он всегда самобалансировался, но и он в дефиците. Благо они имеют три линии 220 киловольт с Российской Федерацией", - сказал Дулкаиров.





Он также напомнил, что в прошлом году в республике объем потребления электроэнергии зафиксирован на уровне 115 миллиардов киловатт-часов, тогда как производство - 112,8 миллиарда.





Атомная энергетика в Казахстане - естественный переход для возмещения угольных мощностей и обеспечение базовой генерации, отмечает генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.





Необходимость ввода новых энергомощностей в Казахстане становится все более острой, особенно учитывая рост потребления электрической энергии и износ генерирующего оборудования на существующих станциях", - сказал он.





При этом курс правительства Казахстана на переход к безуглеродной энергетике, а также наличие в стране сырьевой и производственной базы создают все предпосылки для развития атомно-энергетической отрасли в стране, убежден Жантикин.





По его словам, строительство АЭС в Казахстане - это очевидное выгодное решение, необходимое для индустриального развития страны, которое также окажет положительный мультипликативный эффект на все сферы.





Директор департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго Гумар Сергазин в ходе форума уточнил, что дата референдума по строительству АЭС будет объявлена указом президента, но пока такого указа нет.





Ранее в Минэнерго заявили , что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.





Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"





46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".