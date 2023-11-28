Опрос КТ: почти 70% респондентов считают, что в Казахстане нужно строить АЭС   

При этом 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы энергодефицита

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С каждым годом вопросы дефицита электроэнергии стоят в Казахстане все острее. К примеру, в 2022 году дефицит электроэнергии фиксировался в течение 8 месяцев - в январе, мае, июне, июле, августе, сентябре, ноябре и декабре.





По итогам трех месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч - на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч.





Согласно среднесрочному прогнозу энергопотребления Казахстана, с 2023 по 2029 год объем используемой электроэнергии в стране ежегодно будет увеличиваться в среднем на 3%. В целом, отмечают аналитики, за семь лет потребление электроэнергии в стране увеличится на 20,5% - со 121,1 млрд до 146 млрд кВт⋅ч.





Фото: ranking.kz.





Реализация проектов в секторе энергетики для предотвращения дефицита электроэнергии - жизненно необходимая и неотложная задача.





По мнению начальника отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Сергея Кислицина, от энергодефицита на долгие годы Казахстан спасет АЭС.





Чем хороша атомная энергетика? Это базовый источник энергии. Всем понятно, что в разные периоды дня и года электроэнергия тратится по-разному. Так вот, базовая электроэнергия - это то, что вырабатывается всегда, постоянно и на которую можно железно рассчитывать", - пояснил в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Todaу ученый.





Эксперт отметил, что атомная электростанция - это постоянная, гарантированная, не зависящая ни от погоды, ни от каких-либо других условий выработка электричества. По его словам, это главное преимущество АЭС.





Впервые идею о необходимости построить АЭС высказал в 1997 году министр науки Казахстана Владимир Школьник. Тогда он имел в виду строительство новой АЭС взамен выводимого из эксплуатации энергоблока Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК). С тех пор прошло несколько переговоров, которые ни к чему не привели, сообщает sputnik.kz.





В ноябре 2016 года министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что республика не будет строить АЭС по крайней мере в течение семи лет в силу избытка электроэнергии.





3 апреля 2019 года президент России Владимир Путин предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву построить АЭС по российским технологиям.





Затем Минэнерго объявило, что предварительно местом строительства АЭС определен поселок Улкен Алматинской области.









В августе 2023 года в Улкене проходили публичные обсуждения по строительству. После слушаний 1 сентября Токаев поручил вынести на общенациональный референдум вопрос строительства или отказа от возведения атомной электростанции. Его дата пока не определена.





Недавно в Минэнерго заверили , что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято только на основании референдума.





Как вы знаете, процесс подготовки к строительству АЭС начался задолго до решения о проведении национального референдума. То есть была достаточно большая работа проделана, были определены тендеры потенциальные", - заявил Алмасадам Саткалиев.









Глава Минэнерго выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.





Между тем в обществе споры по поводу строительства не утихают на протяжении нескольких лет. Казахстанцы разделились на два лагеря. Одни опасаются повторения трагической судьбы Чернобыльской АЭС и атомной станции Фукусима-1, другие, напротив, поддерживают идею строительства станции.





Информационного агентства Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?"





46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".





Таким образом, можно сделать вывод, что подавляющее большинство респондентов, то есть почти 70%, считают, что в Казахстане нужно строить атомную электростанцию.