27.11.2023, 11:20 69916
Опрос КТ: почти 70% респондентов считают, что в Казахстане нужно строить АЭС
Фото: Depositphotos
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С каждым годом вопросы дефицита электроэнергии стоят в Казахстане все острее. К примеру, в 2022 году дефицит электроэнергии фиксировался в течение 8 месяцев - в январе, мае, июне, июле, августе, сентябре, ноябре и декабре.
По итогам трех месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч - на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч.
Согласно среднесрочному прогнозу энергопотребления Казахстана, с 2023 по 2029 год объем используемой электроэнергии в стране ежегодно будет увеличиваться в среднем на 3%. В целом, отмечают аналитики, за семь лет потребление электроэнергии в стране увеличится на 20,5% - со 121,1 млрд до 146 млрд кВт⋅ч.
Реализация проектов в секторе энергетики для предотвращения дефицита электроэнергии - жизненно необходимая и неотложная задача.
По мнению начальника отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Сергея Кислицина, от энергодефицита на долгие годы Казахстан спасет АЭС.
Чем хороша атомная энергетика? Это базовый источник энергии. Всем понятно, что в разные периоды дня и года электроэнергия тратится по-разному. Так вот, базовая электроэнергия - это то, что вырабатывается всегда, постоянно и на которую можно железно рассчитывать", - пояснил в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Todaу ученый.
Эксперт отметил, что атомная электростанция - это постоянная, гарантированная, не зависящая ни от погоды, ни от каких-либо других условий выработка электричества. По его словам, это главное преимущество АЭС.
Впервые идею о необходимости построить АЭС высказал в 1997 году министр науки Казахстана Владимир Школьник. Тогда он имел в виду строительство новой АЭС взамен выводимого из эксплуатации энергоблока Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК). С тех пор прошло несколько переговоров, которые ни к чему не привели, сообщает sputnik.kz.
В ноябре 2016 года министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что республика не будет строить АЭС по крайней мере в течение семи лет в силу избытка электроэнергии.
3 апреля 2019 года президент России Владимир Путин предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву построить АЭС по российским технологиям.
Затем Минэнерго объявило, что предварительно местом строительства АЭС определен поселок Улкен Алматинской области.
В августе 2023 года в Улкене проходили публичные обсуждения по строительству. После слушаний 1 сентября Токаев поручил вынести на общенациональный референдум вопрос строительства или отказа от возведения атомной электростанции. Его дата пока не определена.
Недавно в Минэнерго заверили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято только на основании референдума.
Как вы знаете, процесс подготовки к строительству АЭС начался задолго до решения о проведении национального референдума. То есть была достаточно большая работа проделана, были определены тендеры потенциальные", - заявил Алмасадам Саткалиев.
Глава Минэнерго выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Между тем в обществе споры по поводу строительства не утихают на протяжении нескольких лет. Казахстанцы разделились на два лагеря. Одни опасаются повторения трагической судьбы Чернобыльской АЭС и атомной станции Фукусима-1, другие, напротив, поддерживают идею строительства станции.
Информационного агентства Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?"
46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".
Таким образом, можно сделать вывод, что подавляющее большинство респондентов, то есть почти 70%, считают, что в Казахстане нужно строить атомную электростанцию.
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13.11.2023, 07:53 19426
Hlavný dennik: биологическое оружие в американских лабораториях угрожает миру
Фото: Depositphotos
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Биологическое оружие, находящееся в американских лабораториях в Грузии и странах СНГ, угрожает всему миру. Об этом сообщает словацкое издание Hlavný dennik.
По данным издания, уже около пятидесяти лет США создают лаборатории по разработке биологического оружия во многих странах мира, прикрываясь борьбой с эпидемиями. Появление таких центров на Украине, в Грузии и в странах СНГ, а с недавних пор и в Нигерии подтверждено фактами. Словацкие журналисты назвали эти лаборатории бомбой замедленного действия.
Недавно ресурс Natural News опубликовал интереснейшую статью о преступлениях, совершаемых американцам, которые уже более 50 лет открывают лаборатории по разработке биологического оружия по всему миру под предлогом "борьбы с эпидемиями" и якобы ради "улучшения медицины". Преступления, которые совершает американское Министерство здравоохранения, цинично легализуются. Сегодня насчитывается не менее 336 подобных лабораторий по всему миру, рассказывает издание "ИноСМИ".
В материале приводятся слова кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, согласно которым Минздрав США "начал активно финансировать биологическое оружие в 2001 году, когда приняли так называемый Патриотический акт". По мнению политика, в тот момент в ведомстве боялись, что вскроются нарушения Женевской конвенции, которая запрещает разработки такого типа оружия.
Поэтому все полномочия в области биологической безопасности передали агентству в рамках Министерства здравоохранения США под названием Национальный институт исследований аллергии и инфекционных заболеваний", - уточнил Кеннеди.
В статье акцентируется внимание на том, что густонаселенные африканские государства, такие как Нигерия, "подвергались испытаниям биологического оружия намеренно". По информации Hlavný dennik, в этом участвует управление Минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA).
Военный исследовательский институт Уолтера Рида пользуется в работе содействием Министерства обороны Нигерии. Институт испытывал опасные патогены, не информируя местные власти и тем самым подвергая тысячи нигерийцев, а в долгосрочной перспективе, по-видимому, миллионы, серьезной биологической опасности", - отмечается в статье.
Так, по мнению издания, США используют официальные организации и учреждения для сокрытия исследований, разработок и испытаний своего опасного биологического оружия.
В материале акцентируется внимание на том, что российская разведка раскрыла существование многих лабораторий, включая Нигерию, но ВОЗ игнорирует просьбы РФ проверить их. В свою очередь США заявляют, что все факты, установленные российскими специалистами, "дезинформация".
Незаконная разработка биологического оружия американцами на Украине, в Грузии и других государствах бывшего СССР уже доказана. Недавно эту информацию снова подтвердил кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди. И что поразительно, ни лакеи Соединенных Штатов Америки, ни дезинформационный мейнстрим в упор не видят угрозы, которую воздвигают для мира американцы", - резюмирует Hlavný dennik.
Ранее сообщалось, что США планируют отремонтировать биолаборатории в Казахстане.
Напомним, Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.
В сентябре прошлого года на брифинге Минобороны РФ были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
08.11.2023, 11:45 32656
Продовольственная безопасность остается важным и актуальным вызовом для стран Центральной Азии - ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Несмотря на значительный прогресс в решении проблем недоедания и задержки в росте, продовольственная безопасность остается важным и актуальным вызовом для стран Центральной Азии, отмечает пресс-служба ЕАБР.
Пандемия COVID-19 замедлила темпы снижения уровня недоедания и даже усугубила ситуацию в некоторых странах Центральной Азии. Об этом координатор фонда технического содействия Евразийского банка развития Анна-Мария Чкония заявила на Седьмом многостороннем форуме Северной и Центральной Азии по реализации целей устойчивого развития.
Чтобы справиться с этим вызовом и достичь ЦУР, в том числе по продуктовой безопасности, координатор ФТС особо отметила важность инфраструктуры и дорожной сети для равномерного распределения продуктов питания. Увеличение плотности дорог и улучшение их качества могут существенно сократить потери при транспортировке скоропортящихся товаров, играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.
Анализ данных по опросам предприятий в странах Центральной Азии показал, что в целом предприятия по производству и дистрибуции продовольственных продуктов острее воспринимают транспортные и инфраструктурные проблемы по сравнению с общим региональным показателем по всем отраслям. Это очень важно, поскольку восприятие бизнесом таких вызовов может формировать стратегию ведения бизнеса и подход к ценообразованию на продукты питания. Улучшение транспортной инфраструктуры может способствовать решению ряда проблем для продовольственной системы, снизить цены на продукты и обеспечить экономическую доступность для большего количества населения", - отметила она.
Проекты, такие как, например, строительство автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт в Кыргызстане, демонстрируют потенциал для улучшения инфраструктуры и оказывают влияние на снижение времени транспортировки продуктов питания. Это позволит сократить потери продовольствия на 8-20%. В своем выступлении Анна-Мария Чкония поделилась информацией о практических шагах ЕАБР по укреплению продовольственной безопасности в регионе. Банк поставил перед собой задачу содействовать решению важнейших проблем, включая связь, дефицит воды, энергии и продовольственную безопасность, через реализацию ключевых инвестиционных мегапроектов.
По словам координатора ФТС ЕАБР, регион уже столкнулся с ростом ожирения и дефицитом важных микроэлементов, что свидетельствует о глобальной тенденции к несбалансированной диете и избыточному потреблению пищи. Стоимость здорового сбалансированного питания ежегодно растет в регионе и является экономически недоступной для целого пласта населения. При этом в странах с более низким уровнем жизни его стоимость выше. В настоящее время здоровое питание недоступно для более чем 10 млн человек в Центральной Азии.
Два упомянутых мегапроекта призваны улучшить транспортную, логистическую инфраструктуру и продовольственную безопасность в Центральной Азии. Первый из них - Евразийский транспортный каркас, включающий несколько трансконтинентальных коридоров, что значительно улучшит связуемость в регионе и повысит потенциал для грузоперевозок с позитивным воздействием на климат. Второй проект - Евразийская товаропроводящая сеть, которая направлена на укрепление продовольственной безопасности через создание системы "холодных цепей" и цифровой инфраструктуры для более эффективного перемещения продуктов питания.
ЕАБР планирует инвестировать от 1,2 млрд долларов в реализацию КIMP с ожиданием долгосрочного положительного влияния на весь регион. Эти инновационные подходы и мегапроекты призваны улучшить жизнь жителей Центральной Азии и способствовать достижению цели устойчивого развития № 2 по ликвидации голода и обеспечения продовольствием в этом регионе", - резюмировала Анна-Мария.
Седьмой многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации ЦУР был организован субрегиональным бюро Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана и привлек многочисленных участников, организации и международных партнеров.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Фонд технического содействия (ФТС) ЕАБР - специализированный фонд, целью которого является создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов и развития в странах-участницах. Фонд выделяет финансирование для расширения возможностей Банка по кредитованию инвестиционных проектов, отвечающих целям миссии ЕАБР. ФТС оказывает финансовую поддержку как потенциальным заемщикам на стадии подготовки будущих проектов, так и национальным правительствам или организациям, чьи проекты направлены на развитие институциональной среды и содействие экономическому развитию и росту. Ресурсы фонда формируются за счет отчислений от чистой прибыли Банка и привлеченных средств доноров.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
21.10.2023, 10:28 67676
Экономика Казахстана потеряет $7 млрд из-за дефицита воды в ближайшее пять лет - эксперты
Фото: Depositphotos
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Эксперты из стран Центральной Азии и России в ходе встречи попытались найти решения проблем энергетики и экологии, которые сейчас вышли на первый план в регионе. По мнению участников круглого стола, попытки стран в двустороннем порядке решить эти проблемы предпринимаются, но необходимо сотрудничество в более широком формате.
Сейчас есть понимание, что без пятистороннего общего подхода решить проблему воды не удастся. Потому что нужно искать какие-то компромиссные варианты", - заявил научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин в ходе круглого стола в пресс-центре "Sputnik Казахстан".
Он назвал одним из вариантов возможность достраивать совместно каскады ГЭС.
Если брать Кыргызстан - Токтогульская ГЭС - крупнейшая в республике, она имела накопительную цель. С учетом того, что у Кыргызстана основной упор в энергетике делается на гидроэнергетику, страна старается максимально использовать эту ГЭС в период, когда нужна наибольшая потребность в электроэнергии, а не тогда, когда нужно спускать ее ниже по течению", - отметил эксперт.
Быстро растущее население стран Центральной Азии, которое уже достигло 78 миллионов человек, усугубляет проблему, убежден Притчин.
В ООН планировали, что эта цифра будет достигнута только к 2030 году. Помимо демографии, нельзя забывать про амбициозные планы экономического развития, в первую очередь Узбекистана и Казахстана.
Поэтому всплывает другая проблема - дефицит электроэнергии из-за роста энергопотребления. Здесь на самом деле энергетика уже становится сдерживающим фактором для развития.
Ташкентский институт прогнозирования макроэкономических исследований подсчитал, что к 2030 году в Казахстане потребление вырастет примерно на 20-22%, до 136 миллиардов киловатт-часов. В Узбекистане рост составит 1,7 раза, до 120 миллиардов киловатт-часов. В Кыргызстане - на 50% от уровня 2020 года. По статистике, в Узбекистане только за последние 6 лет на 40% потребление электроэнергии возросло со стороны населения, информирует издание.
Мы видим очень быстрый рост. Он предполагает, что у нас сейчас кризисная точка - то есть потребление выше, чем возможности генерации, а через 6 лет - к 2030 году ситуация будет еще сложнее, потому что население будет расти, а нынешняя генерация из-за износа уже совершенно не будет справляться", - поясняет Притчин.
Решение проблемы он видит во вводе новой генерации энергомощностей в странах Центрально-Азиатского региона. И здесь развития одной "зеленой" энергетики будет недостаточно, считает ученый.
По его мнению, необходимо развивать атомную генерацию и наращивать мощности газопровода Центр - Центральная Азия. Это выигрышное для всех направление сотрудничества. Потому что для России, потерявшей европейский рынок по объективным причинам, открываются возможности, во-первых, поддержать своих союзников в регионе и, во-вторых, создать возможность для экспорта газа в Китай транзитом через центральноазиатские страны.
Кроме того, свою точку зрения по поводу нерационального потребления воды в Казахстане высказал руководитель ОФ Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев.
По его мнению, такое отношение населения к природным ресурсам вкупе с климатическими изменениями в виде маловодья и повышения температуры приводят к крайне печальным последствиям, таким как опустынивание территории и экономические потери.
В Казахстане 10 млн гектаров земель заброшено и просто не используется. Второе - 14 миллиардов кубометров вододефицита ожидается через пять лет. Если посчитать в деньгах - это 7 миллиардов долларов, или около трех ВВП Кыргызстана", - рассказал эксперт.
Ситуацию, по его мнению, может ухудшить промышленное производство водорода, о котором периодически заявляют чиновники. Он отметил, что такие разговоры надо пресекать.
Что такое водород? Это Н2, который делается из воды. Чтобы производить много водорода, нужно много воды. Много воды - раз, много электроэнергии - два. То есть водород это крайне антиэкологическое топливо в наших условиях. Вообще у нас не имеет никакой перспективы", - добавил Лепсибаев.
В настоящее время на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос на тему "Как вы относитесь к мнению экспертов, что спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС?".
Отмечается, что Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии, наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города.
50,98% опрошенных ответил "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации". 21,57% респондентов согласны с мнением экспертов, отметив, что АЭС позволит решить проблему энергодефицита. 9,8% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы. Против строительства АЭС проголосовали 17,65%, отметив, что станции небезопасны.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
19.10.2023, 14:11 95691
Казахстан к концу года может определить партнера по строительству АЭС Дополнено
Фото: pixabay.com
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин заявил о том, что Казахстан к концу года может определиться с компанией - партнером по строительству атомной электростанции.
Я думаю, к концу года что-то определится", - сказал Жантикин в интервью на канале фонда "Самрук-Казына".
Он подчеркнул, что "говорить о том, что мы сейчас выбрали кого-то, на кого-то ориентируемся, немножко рано".
Потому что требуется детализировать, рассмотреть возможные схемы финансирования, потому что многие проекты были провалены из-за непроработанной системы финансирования. Плюс привлечение технологий. Например, у нас есть топливный завод, мы хотим, чтобы топливо делали у нас… Имея уран, имея свои технологии производства топлива, мы просто обязаны обеспечивать АЭС своим топливом", - пояснил эксперт.
Дополнено 19.10.2023, 19.58
Гендиректор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал, почему Балхашу не грозит обмеление из-за АЭС. Он привел в пример расход воды на АЭС в Беларуси, где работают 2 блока по 1200 мегаватт.
Расход воды в градирнях - 63 млн кубов в год. Мы посмотрели данные по Балхашу - это меньше, чем 1%, где-то 0,3-0,6% от природного испарения с поверхности озера, то есть вклад минимальный", - сказал Жантикин.
В настоящее время на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос на тему "Как вы относитесь к мнению экспертов, что спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС?".
Отмечается, что Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии, наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города.
52,5% опрошенных ответил "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации". 12,5% респондентов согласны с мнением экспертов, отметив, что АЭС позволит решить проблему энергодефицита.
12,5% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы.
Против строительства АЭС проголосовали 22,5%, отметив, что станции небезопасны.
Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Министерства энергетики РК Сергей Кислицин рассказал, что представляет собой атомная энергетика, каковы ее преимущества перед другими "зелеными" источниками энергии, почему поселок Улкен рассматривается как наиболее удобное место для строительства АЭС и как прошли первые общественные слушания по этому вопросу.
Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
18.10.2023, 20:55 75616
"Один пояс, один путь" - это шанс для Казахстана - эксперты
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Инициатива "Один пояс, один путь" - это глобальный проект не только евразийского пространства, но и, возможно, Трансатлантического и Транс-Тихоокеанского региона в перспективе, считает политолог Эдуард Полетаев, президент общественного фонда "Мир Евразии", сообщает Sputnik.kz.
Он отмечает, что идея была принята на ура, поскольку Китай является одним из мировых центров силы, мировой фабрикой и значимым партнером в мире. Казахстан, будучи приграничной страной, имеющей дружественные отношения с Китаем, рассматривает этот проект как перспективный.
Политолог Эдуард Полетаев называет "Один пояс, один путь" реинкарнацией Великого шелкового пути. Политолог выразил уверенность, что в рамках "Одного пояса, одного пути" различные двусторонние и многосторонние соглашения вскоре будут воплощены в реальность.
Этот проект будет реализован не только в сфере транспортно-логистического потенциала. Токаев сегодня говорил о Транскаспийском коридоре. Президент упоминает об этом проекте практически в каждом выступлении на международных площадках. Большая часть мировой торговли по-прежнему идет морским путем. Но тем не менее Казахстан будет предлагать сухопутный путь как один из вариантов диверсификации транзита, чтобы параллельно развивать свою экономику и получать определенные деньги за транзит", - отметил он.
По мнению эксперта, XXI век - это век торгово-экономических контрактов на сухопутной части территории Евразии.
Параллельно всегда появляются какие-то варианты, потому что дорога объединяет всегда. Начинают обсуждать логистику, а за логистикой идут инвестиции, за инвестициями идут различные совместные предприятия. Все в итоге отражается в зарплатах, в ВВП, в рабочих местах и в целом в росте экономики страны", - сказал Полетаев.
Он отметил, что экономика Казахстана не может быть полностью самодостаточной. При этом нужно уходить от "нефтяного проклятия" и искать другие варианты развития.
У нас политика многовекторная, но и экономика должна быть многовекторная. А пока она у нас зависит от цены на нефть. Это не очень хорошо", - сказал Эдуард Полетаев.
Для Казахстана проект особенно важен
Политолог, директор института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев также считает, что развитие транспортно-логистических коридоров способствует привлечению инвестиций.
Один пояс, один путь" - достаточно последовательный и динамично развивающийся проект. Сегодня мы видим, насколько открытие новых транзитных транспортно-логистических коридоров стало актуальным. Я думаю, что у него есть очень серьезные перспективы, и он будет способствовать экономическому росту всех стран-участников этого проекта", - сказал Талгат Калиев в интервью Sputnik Казахстан.
Эксперт полагает, что этот проект особенно важен для Казахстана, поскольку является важным звеном Транскаспийского коридора.
На коридор возлагают серьезные надежды и Китай, и страны Центральной Азии, Кавказ, Турция, а также Германия, президент которой приезжал в Казахстан, посетил порт Курык, лично ознакомился с его состоянием, с его возможностями", - сказал он.
Эксперт отмечает, что транспортный коридор будет способствовать не только экономическому росту, но и притоку инвестиции и модернизации транспортных инфраструктур Казахстана. Это в будущем даст колоссальный эффект, огромное количество рабочих мест, позволит вывести предпринимательство на качественно новый уровень, поскольку постоянный рост грузопотока будет способствовать формированию огромной цепочки разных сервисных компаний, которые должны будут этот транзит обслуживать.
Эксперты о многополярности форума
Политолог Эдуард Полетаев обратил внимание на значимость форума, в котором участвуют более 20 глав государств, и роль Казахстана на этой площадке.
Большое количество глав государств приехало на это мероприятие, тот же Владимир Путин, который в последнее время редко выезжает за пределы страны. То, что около 20 глав государств приехало, это дань уважения к проекту "Один пояс, один путь", свидетельство авторитета Китая. Конечно, это и для Казахстана хорошо, потому что он не на последних ролях в этом проекте участвует. Президент Токаев на фотографии стоит рядом с Си Цзиньпином, что тоже показатель значимости страны", - отмечает Эдуард Полетаев.
По его мнению, форум "Один пояс, один путь" наглядно демонстрирует движение к многополярному миру.
Экономическая и политическая гегемония имеет место быть со стороны США, в меньшей степени со стороны Евросоюза, и никто не хочет покидать пьедестал, все хотят продолжать контролировать ситуацию. Эпоха многовекторности проявляется не только в инициативе "Один пояс, один путь", или БРИКС, где стран-участников становятся больше. Казахстан там тоже в очереди как потенциальный кандидат", - сказал политолог.
По его словам, различные конфликты, возникающие и затухающие по всему миру, свидетельствуют об амбициях разных государств. Эдуард Полетаев подчеркивает, что справедливость как геополитический фактор становится во главу угла.
Китай безусловно прочувствовал несправедливость в отношении себя, хотя это тысячелетняя империя", - сказал он.
Полетаев считает, что в целом Китай доказал свой растущий вес.
Один пояс, один путь" - одна из существенных площадок для дискуссии о судьбе мира или хотя бы региона. Китай подсадил на свою экономическую иглу многие государства, в том числе США. Экономика Китая доказала свою конкурентоспособность, сейчас дело за политикой.
Этот саммит не предполагает кардинальных, судьбоносных решений, но встреча многих глав государств, где обговариваются определенные ориентиры и пути развития, свидетельствует, что мир становиться многополярным", - подытожил Полетаев.
С мнением о том, что на форуме "Один пояс, один путь" встретились интересы разных полюсов силы, согласен и политолог Талгат Калиев.
Во-первых, здесь нет доминирующего игрока. Во-вторых, он одновременно ориентирован на восток и на запад. Он служит интересам разных геополитически полюсов, и здесь на первое место выходит экономический прагматизм, а не геополитика или политика", - заключил политолог.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
09.10.2023, 20:28 97481
Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан будет построена. Это фактор глобальной устойчивости всей Евразии
Фото: kabar.kg
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Информационные атаки на проект строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан были попыткой посеять сомнения в готовности сторон к возрождению Шелкового пути. Эксперты отмечают очень интересную деталь, которая заключается в том, что фейковые новости о неких сложностях и разногласиях активно тиражировали СМИ, которые финансируются из стран очень далеких от Центральной Азии, но имеющих здесь геополитические интересы, сообщает ИА "Кабар".
Дезинформация о том, что строительство международного транспортного коридора откладывается на неопределенный срок, могла вызвать определенные имиджевые издержки, но не более того. Но сам факт запустить такую "утку", как считают аналитики, указывает на то, что отдельным внешним игрокам уже просто нечего предложить Центральной Азии, кроме информационной экспансии и морального разложения по программам продвижения ЛГБТ-повестки.
Тем не менее на информационный вброс пришлось реагировать. Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев, как раз недавно вернувшийся из Китая, сообщил, что ни о какой приостановке проекта речи не идет. ТЭО железной дороги уже готово и стороны занимаются проработкой и согласованием важных деталей. "Сейчас рассматривается вопрос финансирования железной дороги, которая будет строиться совместно с тремя странами. А точнее, проводятся переговоры о выборе модели финансирования. Вы хорошо знаете, что совместный офис трех государств по строительству этой железной дороги открыт в Бишкеке", - отметил Торобаев.
Замглавы кабмина также подчеркнул, что обсуждаемый проект является для Кыргызстана очень важным и прибыльным в будущем, и призвал не публиковать недостоверную информацию, ссылаясь на непроверенные источники, дискредитируя проводимую работу.
Со схожим заявлением выступило руководство национальной компании "Кыргыз темир жолу". В официальном сообщении отмечается, что переговоры по проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан находятся в активной фазе и проводятся на регулярной основе. Продолжение трехсторонних контактов и рассмотрение вопросов по проекту также планируются в рамках третьего международного форума "Один пояс - один путь", который пройдет 17-18 октября в КНР.
Учитывая значение проекта, он всегда находится в центре внимания, и его скорейшая реализация является приоритетной задачей для всех задействованных сторон", - говорится в пресс-релизе НК "Кыргыз темир жолу".
Развитие глобальных процессов в мире указывает на то, что создание нового транспортного каркаса Евразии - процесс эволюционный. Наш регион находится на перекрестке проектируемых и закладываемых нефте- и газопроводов, линий электропередачи, логистических центров, транспортных коридоров и развязок. Шелковый путь издревле связывал торговыми путями самый большой континент, теперь же выстраивается качественно новая, более разветвленная система перевозок, на которую должен лечь основной поток грузов между Европой и Азией. Нити сухопутных торговых маршрутов образуют глобальную сеть с разветвленными маршрутами не только с запада на восток, но и с севера на юг. И железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан - важное звено в цепочке глобальных инфраструктурных изменений, происходящих в Евразии.
Политолог Марс Сариев отмечает, что глобальные игроки не скрывают того, что ставят перед собой задачу по сдерживанию Китая и противодействуют его инициативе "Один пояс - один путь". Конечно, это отражается и на нас, по крайней мере в части распространения недостоверных данных. Дезинформация, транслируемая через условно "наши СМИ", преследует цель каким-то образом дискредитировать проект, создать ложное мнение, посеять недоверие.
На мой взгляд, сейчас Китай воспринимает Россию и страны Центральной Азии как тыл. Через наш регион в КНР идут основные поставки энергоресурсов, растущие объемы взаимной торговли требуют расширения и строительства новых транспортных коридоров. Учитывая всю ту нестабильность, которая преобладает на морских путях, да и по периметру Евразии, а теперь и неконтролируемое нарастание напряженности на Ближнем Востоке, Пекин, естественно, заинтересован в развитии альтернативных сухопутных торговых маршрутов. Так что работа над проектом железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан не прекращается и наверняка в ближайшее время перейдет в практическую плоскость, то есть начнется непосредственно ее строительство.
То есть противодействие, которое мы наблюдаем, свидетельствует о важности это железной дороги как стратегической магистрали, которую можно рассматривать как один из факторов глобальной устойчивости всей Евразии. Напомню, что Кыргызстану этот проект несет огромные политические и экономические выгоды: мы перестанем быть тупиком, а потенциал Кыргызстана как страны-транзитера очень большой. Этим я хочу сказать, что противодействие строительству железной дороги имеет вполне определенного заказчика", - подводит итог Марс Сариев.
По мнению экспертов, перенастройка транспортно-логистических цепочек, происходящая в мировом масштабе, неизбежно приведет к трансформации всей системы грузоперевозок в Евразии, расширению торговых маршрутов и появлению новых транзитных коридоров между странами континентами. По сути, этот процесс уже запущен.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
06.10.2023, 12:32 105246
Если вовремя привлекать к ответственности, до "уголовщины" не дойдет: сколько преступлений совершили "домашние боксеры"
Фото: Depositphotos
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За январь-август текущего года в Казахстане было совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее. Для справки: в аналогичном периоде 2022-го совершили 590 таких правонарушений, минус 7,2% за год, сообщает ranking.kz.
Напомним, с 1 июля 2023 года вступили в законную силу поправки, направленные на ужесточение административной ответственности за бытовое насилие. То есть полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Речь идет об административных правонарушениях, но их своевременное выявление и пресечение способствует и недопущению уголовных правонарушений, защищая жертв от домашних тиранов до того, как те дойдут до более серьезных преступлений, включая убийство.
Как результат, после изменения законодательства только за июль-август число привлеченных к ответственности "домашних боксеров" выросло втрое. Если в мае и июне к административной ответственности привлекли 5,3 тысячи таких лиц, то за июль и август их численность составила более 16 тысяч человек. Соответственно, вдвое увеличилось число арестованных: до 1 июля - 1392 человека, после - 2389 человек. В целом, считают в МВД, в обществе формируется процесс нетерпимости к насилию в семье и неотвратимости наказания со стороны государства.
В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере совершили в Алматинской области: 56 случаев за восемь месяцев - на 13,8% меньше, чем годом ранее.
На второй строчке антилидерства расположилась Павлодарская область: 52 уголовных правонарушения, минус 7,1% за год. Далее идет Карагандинская область: 47 правонарушений против 59 случаев годом ранее. Годовое сокращение составило 20,3%.
Меньше всего подобных правонарушений зафиксировали в Мангистауской (11 случаев), Актюбинской (13 случаев), Кызылординской и Абайской (по 16 случаев в каждом из регионов) областях.
В текущем году уменьшение количества уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере зафиксировали в 11 из 20 регионов страны. Наибольшее сокращение наблюдалось в Восточно-Казахстанской области (на 46,3%, до 43 случаев), наименьшее - в Астане (на 6,8%, до 41 случая).
37% всех уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере по итогам января-августа 2023 года пришлось на случаи умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Таких правонарушений насчитывалось 214 - на 11,5% больше, чем годом ранее.
Весомую долю заняли и случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью: 205 правонарушений, годовое сокращение - на 13,9%.
Среди наиболее распространенных уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались убийства (64 случая), причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (12 случаев), половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (11 случаев).
Мнение редакции информационного агентства Kazakhstan Today может не совпадать с мнением автора.
25.09.2023, 15:39 121096
Профилактика буллинга: как помочь ребенку преодолеть психологические проблемы
Фото: depositphotos
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В Казахстане 17,5 % детей время от времени подвергаются буллингу, 6,8% опрошенных подростков 2-3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, 14,1 % детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам. Такие данные были получены в результате национального исследования за 2022 год по оценке и мониторингу поведения школьников в отношении своего здоровья и благополучия, проведенного Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК, сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
При этом, как выяснилось в ходе опроса, показатели участия в буллинге среди мальчиков выше, чем среди девочек. Самая высокая доля жертв буллинга среди детей 11 лет и снижается по мере взросления к 15 годам.
Если в прошлом году доля показателя жертв буллинга (не менее 2-3 раз) среди мальчиков и девочек 11 лет составляла - 17,7%, тогда как в 2018 году - 14%. Это означает рост жертв буллинга среди детей на 3,7 %.
В профилактике буллинга очень важно раннее вмешательство, ребенок не должен остаться один на один с насилием. Здесь очень важна внимательность и позиция учителей, и доверительные отношения между родителями и ребенком.
К сожалению, этот травмирующий опыт не проходит бесследно и может иметь глубокие негативные последствия для психического здоровья детей, вплоть до депрессии и суицидальных мыслей.
Признаками того, что ребенок подвергся буллингу могут быть проблемы с концентрацией внимания, подавленность, угнетенное состояние, раздражительность, чувство неуверенности, повышенная чувствительность, боли в желудке, усталость, отсутствие аппетита, бедность социальных контактов, симптомы страха, например, давление в области груди, приступы потливости, боли в спине, в затылке, в мышцах, нарушение сна.
Если вы заметили у своего ребенка эти признаки, необходимо принять срочные меры и, прежде всего, сообщить об этом учителям и солидарно решать эту проблему, с привлечением психологов и при необходимости сотрудников ювенальной инспекции.
На сегодняшний день для поддержки подростков и молодежи, в том числе по вопросам буллинга функционируют 157 молодежных центров здоровья, которые оказывают высококвалифицированную бесплатную медико-психосоциальную и медико-социальную помощь. В своей деятельности молодежные центры здоровья используют эффективные технологии, направленные на сохранение здоровья, снижение рискованного поведения среди подростков, социальное сопровождение и защиту их прав на основе принципов доброжелательности, доступности, добровольности и доверия.
Буллинг - это систематическая травля, запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе. Это долгий процесс сознательного жестокого обращения.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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