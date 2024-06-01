Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Алматы   

Из них 230 млрд тенге в денежном выражении будут перечислены на счет Министерства финансов

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба главы - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба главы правительства





Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате активов на сумму более 235 млрд тенге, из них 230 млрд тенге в денежном выражении будут перечислены на счет Министерства финансов. Также в собственность государства передаются акции в предприятиях недропользования, земельные участки и административное здание в Алматы.





Наряду с этим комиссией поддержано заключение с лицами, попавшими под действие закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", соглашений о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму более 28 млрд тенге.





В целом с начала года на основании решений комиссии государству возвращены активы на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства, 13 тыс. га земли, предметы историко-культурного наследия, дорогостоящие ювелирные изделия.