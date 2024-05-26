Алматинский зоопарк прокомментировал смерть медведя Тома
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Алматы. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков прокомментировал ситуацию о смерти 17-летнего полярного медведя, полученного 29 марта 2024 года бесплатно из Праги в рамках программы European Endangered Species Program, сообщает пресс-служба зоосада.
Он отметил, что у Тома обнаружили опухоль, однако на момент прибытия у белого медведя отсутствовала медицинская карта в глобальной базе (ZoologicalInformation Management System) и оценить полную картину состояния здоровья поступившего животного не представлялось возможным.
Также сообщается, что специалисты из Пражского зоопарка в день отправки животного направили письмо в Алматинский зоопарк, где отмечено, что медведь Том за последний месяц потерял в весе.
Том являлся для нас особенным животным. Это внук знаменитого белого медведя Алькора из Алматинского зоопарка, прожившего у нас рекордные 30 лет. Мы получили Тома в рамках Европейской программы по сохранению вымирающих видов животных. У нас были большие планы. Однако, к сожалению, мы не смогли реализовать их. Сегодня получили результаты всех исследований и теперь можем сообщить точные данные о смерти Тома", - сказал Сеилхан Акилбеков.
Ветврачи отметили, что обнаруженная опухоль развивалась в течение нескольких лет. На момент прибытия в Алматы Том был нездоров, в связи с этим было принято решение обратиться к специалистам по белым медведям и ветеринарными врачами EAZA и EARAZA.
Тому назначили комплексное лечение, рекомендованное специалистами Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. К сожалению, оно дало лишь временный положительный эффект и к общему успеху не привело. Алматинский зоопарк о каждом шаге докладывал координатору ЕЕР, а также все действия ветврачей отражались в глобальной базе ZIMS. Доступ к данной базе имеют как коллеги из Праги, так и все зоопарки мира", - сказал директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков.
Животное пало 4 мая 2024 года. О смерти медведя сразу было сообщено координатору программы ЕЕР, как того требуют правила размещения и содержания животных в зоопарках и аквариумах. Для предоставления подробной информации о смерти белого медведя широкой публике зоопарку необходимо было дождаться результатов паталогоанатомического и гистологического исследований, как было рекомендовано координатором ЕЕР.
Причиной смерти медведя стала опухоль (хондрома), локализованная в носовых ходах с полным их закрытием, слизистый секрет оставался в пазухах, что привело к гнилостному воспалению, общей интоксикации организма и отеку мозга. Хондрома клинически проявлялась у белого медведя двухсторонним закрытием носовых ходов с нарушением аэрации, полным отсутствием циркуляции воздуха и оттока секрета слизистой оболочки, в результате чего развилось гнилостное воспаление носовых ходов и лобных пазух, приведшее к общему септическому состоянию организма", - рассказал патоморфолог профессор Амангелды Мауланов, проводивший исследования.
Из-за расположения опухоли в носовой полости диагностировать ее не представлялось возможным.
Ранее о гибели полярного медведя по кличке Том сообщил директор зоопарка Праги Мирослав Бобек. Чешская сторона требует провести расследование.