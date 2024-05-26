Алматинский зоопарк прокомментировал смерть медведя Тома

Фото: Halyk Bank

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Атырау. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары. Они прилагают все усилия для того, чтобы адресная помощь поскорее дошла до получателей.





Вместе с весной этого года в Казахстан пришло стихийное бедствие, равного которому не было без малого 80 лет. Массовые паводки резко изменили жизнь жителей более чем 10 областей нашей республики. Многие люди лишились, без преувеличения, всего имущества, включая крышу над головой. Данная чрезвычайная ситуация потребовала помощи и сплоченности всего казахстанского народа.





В эти непростые для страны дни представители бизнес-сообщества проявили истинную солидарность, направляя собственные денежные средства на помощь пострадавшим. Так, благотворительный фонд "Халык" и крупнейший банк страны Halyk активно принимают участие в борьбе с бедствием, оказывая всестороннюю финансовую поддержку оперативным штабам акиматов областей. В общей сложности на помощь пострадавшим они направили 1 млрд 445 млн тенге, включая однодневную заработную плату сотрудников.





Когда пришло известие о том, что жители города Кульсары в Атырауской области оказались жертвами последствий сильного наводнения, фонд "Халык" принял решение об адресной помощи пострадавшим. Общая сумма компенсаций равняется 30 млрд тенге. С 21 мая Halyk Bank начал выплаты на восстановление собственного жилья жителям города.





Сотрудники банка прилагают все усилия для того, чтобы адресная помощь поскорее дошла до получателей. Это только на словах звучит просто - перечислить денежные средства. На самом деле за этим стоит огромная, невидимая для многих работа. С 13 мая наши сотрудники работают по сменам в операционном штабе по сбору документов жителей, пострадавших от паводков. Нас в отделении всего 13 человек, выходим по 2-3 человека за смену, чтобы обеспечить бесперебойную работу с населением. Консультируем людей, открываем спецсчета для зачисления компенсаций, выдаем уведомления о 20-значном номере счета для предоставления в акимат. Очень много народу приходит, люди, которые потеряли буквально все. Конечно, мы не можем остаться в стороне. В такие моменты не думаешь об усталости, о том, что работа идет в режиме нон-стоп. Хочется как можно быстрее помочь людям получить деньги, поддержать их в это тяжелое для них время. И когда в ответ люди произносят слова искренней благодарности, это самая главная награда для нас", - рассказала начальник центра банковского обслуживания №1 в Кульсары Акмарал Нургалиева.





В Halyk Bank также рассказали о том, как получить адресную помощь от фонда "Халык".





1. Пострадавшим, понесшим материальный ущерб, необходимо обратиться в местный исполнительный орган с заявлением о возмещении ущерба.





2. Местный исполнительный орган организует оценку размера причиненного ущерба.





3. После получения заключения оценочных работ в случае согласия с суммой оценки пострадавшему открывается специальный счет в Halyk Bank (при его отсутствии) и местным исполнительным органам предоставляются необходимые для зачисления средств документы.





4. В течение одного рабочего дня с момента получения необходимых документов банк зачисляет денежные средства в соответствии с суммой оценки на спецсчет пострадавшего.