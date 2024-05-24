23.05.2024, 15:49 10351
В Алматинском зоопарке умер белый медведь, привезенный из Чехии
Чешская сторона требует провести расследование
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О гибели полярного медведя по кличке Том сообщил директор зоопарка Праги Мирослав Бобек. Чешская сторона требует провести расследование.
По словам Мирослава Бобека, полярного медведя Тома перевезли в Алматы по рекомендации Европейской программы по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения (EEP).
Он отметил, что условия в зоопарке Алматы лучше, чем в пражском зоопарке, и у животного была возможность размножаться.
Директор рассказал, что Том покинул пражский зоопарк 28 марта без каких-либо признаков заболевания. Транспортировка прошла благополучно. Впоследствии зоопарк Алматы присылал фото животного и 15 апреля в последний раз сообщили, что с ним "все хорошо".
К сожалению, дальнейшая связь с Алматинским зоопарком прекратилась. Когда мы решили, что наши сотрудники посетят зоопарк в Алматы на следующей неделе, чтобы проверить Тома, сегодня утром оттуда пришло следующее сообщение о гибели медведя 4 мая: (…) Вскрытие показало, что причиной смерти стала интоксикация организма из-за хронического гнилостного воспаления лобной и носовой полости при полной закупорке носовых проходов, содержащих слизистую и некротическую массу, приводящую к затяжному заболеванию. Медведь заболел в вашем зоопарке. Вскрытие проводил независимый эксперт, профессор патологической анатомии НИИ. Все фото вскрытия доступны. Все материалы вскрытия будут отправлены вам и комитету ЕЕР", - рассказал Бобек.
Мирослав Бобек заявил, что чешская сторона будет требовать последовательного расследования смерти Тома. Будут обращения в посольство Чехии в Казахстане, а также в посольство Казахстана в Праге.
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22.05.2024, 14:43 23306
Природный резерват для сохранения каспийского тюленя создадут в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило проект постановления о создании государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя, передает корреспондент агентства.
Согласно документу, природный резерват будет создан на площади 109 558,04 гектара, площадь охранной зоны - 69 839,62 гектара, в акватории Каспийского моря, на территории Мангистауской и Атырауской областей.
Разработчики документа напомнили, что каспийский тюлень внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных в ноябре 2020 года.
Биологической особенностью этих видов является сезонная изменчивость среды обитания. При этом следует отметить, что для размножения каспийским тюленям необходим ледяной покров, который формируется только в казахстанском и российском секторах Северного Каспия. Таким образом, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении этого вида", - пояснили специалисты.
Напомним, биологи заявили, что популяция каспийского тюленя в критическом состоянии. По их словам, популяция прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время, считают ученые.
Ранее о высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили в Минэкологии. Из-за теплой погоды не образовалась достаточная толща льда, на котором должны находиться тюлени в первые недели жизни.
13.05.2024, 13:47 102371
Построенный в двух метрах от горной реки туалет возмутил алматинцев
Общественники также обратили внимание на огромную свалку строительного мусора возле базы МЧС в горах
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Алматы. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Общественник Тимур Елеусизов опубликовал в соцсетях видео, на котором показал построенный в двух метрах от горной реки общественный туалет.
Видео опубликовал в Instagram общественник Тимур Елеусизов.
По его словам, туалет построили на базе МЧС. Общественник также обратил внимание на огромную свалку строительного мусора на этой территории.
Все это выглядит очень печально. Как мы будем развивать туризм?" - задается вопросом общественник.
Информацию прокомментировали в пресс-службе Иле-Алатауского национального парка.
Там сообщили, что на место выезжали специалисты санэпидслужбы, руководители "Казселезащиты", отдела окружающей среды и экологии Медеуского района и Медеуского филиала нацпарка.
Все замечания и неполадки устранены. Стекающая с гор вода перенаправлена в правую сторону, и место, где был туалет, полностью выровнено техникой ГУ "Казселезащиты". Мусор был вывезен до приезда комиссии", - сообщили в пресс-службе.
Также в нацпарке вынесли предупреждение в адрес ГУ "Казселезащита".
Отметим, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
По информации прокуратуры мегаполиса, в 2023 году выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Все эти объекты расположены в водоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват в водоохранной полосе - 15. По данным фактам заведены уголовные дела.
Напомним, во Франции компания Nestlé Waters уничтожила 2 млн бутылок минеральной воды Perrier из-за заражения скважины, в которой добывают воду, бактериями фекального происхождения. По данным компании, заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте.
06.05.2024, 13:33 148181
Паводковую воду направили в озера Кызылординской области
Фото: Министерство водных ресурсов РК
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Кызылорда. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 839 млн кубометров паводковой воды направили в озера Кызылординской области из области Улытау.
С Кенгирского водохранилища было сброшено 307 млн кубометров воды, с Жездинского водохранилища - 81 млн кубометров, а по гидропосту "Железнодорожная станция Кызылжар" на реке Сарысу пришло 451 млн кубометров воды. Благодаря этому впервые за всю историю наблюдений эта вода дошла через реку Сарысу до озер Кызылординской области", - сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации.
По его данным, Теликольская система озер Кызылординской области активно наполняется, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона.
Воду направят на рисовые поля области, сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.
Ранее сообщалось, что в Каспийское море направлено около 1 млрд кубометров паводковой воды.
06.05.2024, 11:24 149516
Больше 100 тонн мусора ежемесячно собирают вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск
Ежедневно по автобану проходит больше 4,5 тысячи машин, которые оставляют после себя огромное количество отходов на обочине
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Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск каждый месяц собирают более 100 тонн мусора, сообщает Министерство транспорта РК.
Протяженность участка автомагистрали большая. Нам приходится в месяц вывозить больше 100 тонн мусора. Весь он сконцентрирован вдоль трассы. К сожалению, водители мало обращают внимание на соблюдение чистоты и выбрасывают мусор прямо на обочины. Поэтому хотелось бы обратить их внимание на эту проблему", - говорит руководитель отдела дорожного предприятия Серик Мусаулы.
Один из участков трассы, расположенный вдоль области Жетісу, очистили более 100 человек в рамках акции "Таза Қазақстан".
Как сообщает 24.kz, ежедневно по автобану проходит больше 4,5 тысячи машин, которые оставляют после себя огромное количество отходов на обочине. В этот раз активисты вывезли 900 тонн мусора и высадили вдоль трассы больше 20 тысяч деревьев. В акции приняли участие более 50 тысяч жителей региона.
Ранее сообщалось, что Казахстан откатился назад в вопросах переработки промышленных отходов. В стране накоплено около 32 млрд тонн промышленных "хвостов".
02.05.2024, 14:10 186196
В Каспий направлено около 1 млрд кубометров воды
Фото: gov.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийское море наполняют паводковой водой. В море поступило уже около 1 миллиарда кубометров воды из 4 каналов: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок, сообщает Министерство водных ресурсов и и ирригации.
Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты "Казводхоза" провели очистительные, укрепительные и другие работы. Вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий.
Мы также направляем воду из реки Жайык в лиманы. А вода из реки Ойыл, помимо лиманов, направляется в месторождения подземных вод для их подпитки. Ранее мы направили воду в озеро Балхаш, увеличив его уровень на 15 см, в Камыш-Самарские озера ЗКО, из Улытау в озера Кызылординской области, наполнили озера Акмолинской области. Перед нами одной из первостепенных задач стоит наполнение озер паводковой водой", - рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, по последним данным МЧС о паводковой обстановке в стране, в свои дома вернулись 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6338 человек.
Ранее в "Казводхозе" сообщали, что будут использовать для полива паводковую воду.
Блогер и общественник Нуркен Тажибай поделился в Instagram видео обмелевшего берега Каспийского моря.
В прошлом году блогеры и общественники постоянно делились фото и видео обмелевшего Каспия. В феврале этого года блогер и общественник Нуркен Тажибай выложил в соцсетях видео мелеющего моря. По его словам, Каспий ушел от берегов дальше, чем в прошлом году.
Каспий стремительно мелеет", - написал он.
30.04.2024, 14:53 208921
Уровень воды в Урале снижается
За сутки уровень воды снизился на 10 сантиметров
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Уральск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Вторая волна половодья в регионе продолжается, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Четыре крупных водохранилища ЗКО наполнены в среднем на 88,5%. Уровень реки Урал в городе Уральске составляет 828 см. За сутки он снизился на 10 см, отмечают специалисты.
В ведомстве также сообщили, что на 100% заполнены Астанинское и Селетинское водохранилища в Акмолинской области и два крупных водохранилища в СКО.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%, в Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.
При этом специалисты уточнили, что лишнюю воду из водохранилищ сбрасывают обратно в реки или каналы в безопасных объемах. Поэтому информация о 100-процентном наполнении водохранилищ не означает, что водохранилище больше не может принимать воду и имеется какой-либо риск подтопления. Собранная в водохранилищах вода используется в сельском хозяйстве и промышленности, а также для поддержания местных экосистем.
Напомним, 28 апреля сообщалось, что на реке Урал в Атырауской области снова повысился уровень воды.
26.04.2024, 12:07 256081
На побережье Каспийского моря обнаружили 12 туш мертвых тюленей
Фото: Комитет рыбного хозяйства МСХ РК
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Актау. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Тупкараганском районе Мангистауской области на побережье Каспийского моря обнаружили 12 туш мертвых тюленей, сообщает пресс-служба управления рыбной инспекции по региону.
Обнаруженные туши мертвых тюленей были в сильно разложившемся состоянии, что дает основания предположить, что их гибель произошла в одно время в зимний период и все это время туши находились в воде. Их вынесло на берег в результате западного штормового ветра, который начался 23 апреля и продолжается по сегодняшний день", - цитирует lada.kz сообщение ведомства.
Отмечается, что с единичных экземпляров, с которых было возможно взять пробы, произведен частичный отбор тканей внутренних органов, а также клыков для проведения соответствующих лабораторных исследований.
Кроме того, с 23 по 24 апреля 2024 года инспекцией совместно с сотрудниками Института гидробиологии и экологии при мониторинге побережья Каспийского моря обнаружено 67 туш мертвых тюленей, которые также были в разложившемся состоянии. Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается. Информация будет обновляться по мере поступления", - добавили в пресс-службе.
Ранее биологи уже заявляли о критическом состоянии популяции каспийского тюленя. О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили и в Минэкологии.
26.04.2024, 11:49 251236
Площадь лесов в мире за 20 лет уменьшилась почти на миллион квадратных километров
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь лесов в мире за последние 20 лет уменьшилась почти на миллион квадратных километров.
С 2020 по 2021 год сокращение составило 0,1%, или 50,2 тысячи квадратных километров, до 40,4 млн квадратных километров. А за 10 лет площадь лесов в мире сократилась на 1,2%, или на 478,9 тысячи квадратных километров", - информирует energyprom.kz.
Отмечается, что самую большую площадь лесов за двадцатилетие потеряла Бразилия.
Сразу 517,5 тысячи квадратных километров, или 9% от всей площади лесов в стране. Основными движущими силами, влияющими на крупномасштабную вырубку лесов, являются расширение сферы АПК в пользу разведения животных и выращивания сои, а также рост объема добычи полезных ископаемых и связанной с этим инфраструктуры", - заявили аналитики.
Подчеркивается, что страны, потерявшие самую большую площадь лесов, расположены преимущественно в Африке и Южной Америке.
Среди стран, которые увеличили площадь лесов, абсолютным лидером является Китай, который с 2001 по 2021 год продемонстрировал рост сразу на 425 тысяч квадратных километров. Следом идут Россия и США. Также значительный прирост площади лесов показала Индия.
Между тем в Казахстане площадь лесов в 2021 году составляла 34,8 тысячи квадратных километров. Подчеркивается, что этот показатель в стране растет 11-й год подряд. В частности, за период с 2001 по 2021 год площадь лесов в РК выросла на 3,3 тысячи квадратных километров.
Напомним, в июне прошлого года в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей орманы" в Бородулихинском районе Абайской области возник природный пожар, площадь которого всего за сутки выросла с 3 до 3 тысяч гектаров. Позже площадь пожара увеличилась еще в 2 раза, до 60 тысяч гектаров. Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС. Огонь уничтожил уникальную экосистему.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?