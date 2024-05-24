В Алматинском зоопарке умер белый медведь, привезенный из Чехии

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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О гибели полярного медведя по кличке Том - О гибели полярного медведя по кличке Том сообщил директор зоопарка Праги Мирослав Бобек. Чешская сторона требует провести расследование.





По словам Мирослава Бобека, полярного медведя Тома перевезли в Алматы по рекомендации Европейской программы по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения (EEP).





Он отметил, что условия в зоопарке Алматы лучше, чем в пражском зоопарке, и у животного была возможность размножаться.





Директор рассказал, что Том покинул пражский зоопарк 28 марта без каких-либо признаков заболевания. Транспортировка прошла благополучно. Впоследствии зоопарк Алматы присылал фото животного и 15 апреля в последний раз сообщили, что с ним "все хорошо".





К сожалению, дальнейшая связь с Алматинским зоопарком прекратилась. Когда мы решили, что наши сотрудники посетят зоопарк в Алматы на следующей неделе, чтобы проверить Тома, сегодня утром оттуда пришло следующее сообщение о гибели медведя 4 мая: (…) Вскрытие показало, что причиной смерти стала интоксикация организма из-за хронического гнилостного воспаления лобной и носовой полости при полной закупорке носовых проходов, содержащих слизистую и некротическую массу, приводящую к затяжному заболеванию. Медведь заболел в вашем зоопарке. Вскрытие проводил независимый эксперт, профессор патологической анатомии НИИ. Все фото вскрытия доступны. Все материалы вскрытия будут отправлены вам и комитету ЕЕР", - рассказал Бобек.





Мирослав Бобек заявил, что чешская сторона будет требовать последовательного расследования смерти Тома. Будут обращения в посольство Чехии в Казахстане, а также в посольство Казахстана в Праге.