Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане

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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова предлагает вернуться к дискуссии по введению налога на сахаросодержащие напитки в связи со стремительным ростом заболеваемости сахарным диабетом в Казахстане.





По словам Ирины Смирновой, в Казахстане наблюдается неуклонный ежегодный рост количества больных с сахарным диабетом. По сравнению с двухтысячным годом рост произошел в 45 раз - с 10 742 до почти 500 тысяч больных сахарным диабетом, прогнозируемое число больных к 2030 году - свыше 800 тысяч.





В день регистрируется свыше ста больных диабетом. Подобные показатели наиболее характерны для стран третьего мира, где полностью отсутствуют стратегии борьбы с болезнью на национальном уровне. Общее бремя заболеваемости сахарным диабетом в Казахстане, включая как непосредственные медицинские, так и косвенные расходы: как потеря трудоспособности, пособия, составляет не менее 436,4 млрд тенге ежегодно, и с каждым годом эта цифра растет",- отметила депутат в своем запросе .





Между тем Минздрав призывает резко сократить расходы на лекарственное обеспечение лечения диабета путем сокращения позиций и объема.





Подобные действия несут коррупционные, социальные и имиджевые риски, особенно с учетом отсутствия национальной программы борьбы с диабетом", - подчеркнула мажилисмен.





Она отметила, что одной из основных причин сахарного диабета, помимо генетических факторов и стресса, является увеличение потребления сахара с продуктами питания, напитками в рационе населения, в особенности среди детей и подростков.





Учитывая вышеизложенное, депутат заявила о необходимости рассмотреть возможность введения солидарной ответственности производителей сахаросодержащих напитков за профилактику сахарного диабета как возможность введения налога на напитки с высоким содержанием сахара.





Простой расчет показывает, что при производстве 2,4 млрд литров напитков с высоким содержанием сахара в год налог в 50 с литра позволит снизить потребление населением и перекрыть бюджет амбулаторного лекарственного обеспечения по сахарному диабету в 2,5 раза, что даст возможность не только не сокращать, но и расширять список лучших лекарств, используемых в настоящее время. Подключать новые технологии и даже проводить научные исследования", - заключила Смирнова.





Ранее в Минфине сообщили, что в стране налог на сладкие напитки пока вводить не будут.





Мы считаем, что нам пока не надо дополнительную нагрузку давать на эти предприятия", - сказал министр Мади Такиев.



