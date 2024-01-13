12.01.2024, 12:10 70606
Рост заболеваемости раком наблюдается у молодого поколения во всем мире
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии.
Число выявленных раковых больных возрастом до 50 лет выросло на 12,8% за 19 лет наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, нашей пищи, лекарствах или в чем-то, что мы еще не идентифицировали", - заявила доктор Мемориального онкологического центра имени Слоуна - Кеттеринга в Нью-Йорке Андреа Черчек.
Ее наблюдение подтвердила директор онкологического отделения больницы Grand View Health в штате Пенсильвания Моник Гэри.
Мы видим все больше и больше молодых людей. Это не соответствуют классическому пониманию о том, что рак - это болезнь старых", - сообщила она.
Исследователи проверяют множество гипотез, которые могли бы объяснить подобную тенденцию, начиная от малоподвижного образа жизни до наличия микропластика в воздухе.
В частности, уже подтверждена взаимосвязь между частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и более высоким риском заболевания раком. Ученые отмечают, что также существует связь между избыточным весом и развитием некоторых видов рака.
Напомним, в Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии.
Казахстанцы жалуются на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний, заявил на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Главная причина таких показателей заключается в позднем выявлении заболевания. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением", - отметил глава правительства.
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13.01.2024, 20:27 2851
На пол хоть соломы настелить - депутат раскритиковала состояние замерзающего аэропорта Петропавловска
Фото: facebook/Ирина Смирнова
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Петропавловск. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова раскритиковала состояние аэропорта в Петропавловске, из которого она долго не могла вылететь.
Благодарю Бога, что удалось вырваться из холодного аэропорта Петропавловска. Уверена, что все, кто там сегодня мерз вместе со мной, заболеют", - написала Смирнова в Facebook.
На фотографиях, которые опубликовала депутат, видно, что люди сидят в здании аэропорта, не раздеваясь, в шубах и шапках. В комментариях люди пишут, что в здании очень холодно, даже при уличной температуре минус 15.
Все из-за неэффективного управления аэропортом. И банальной жадности, сопряженной с наплевательским отношением к людям", - возмутилась депутат.
Она подчеркнула, что 5 инфракрасных ламп по 26 тысяч тенге смогут обогреть пространство, которое может быть отделено от всего пустого здания.
В тепле могли бы разместиться та горстка пассажиров, что летят на одном, двух рейсах, бесконечно откладываемых на очередные 20-30 минут. На пол хоть соломы настелить, честное слово, это будет, по крайней мере, оберегать ноги от промерзания. Конечно, утрирую. Но 10 листов фанеры или древесной плиты, тоже в корне изменят ситуацию", - написала Смирнова.
Аэропорт Петропавловска выставили на торги в марте 2022 года. Совершить сделку удалось только с четвертой попытки. Аэропорт продали за 2,8 млрд тенге, гарантийный взнос составил 846 млн тенге. Имущество аэропорта было передано в доверительное управление сроком на пять лет. По договору управляющий в течение 10 лет должен сохранить профиль деятельности объекта и инвестировать в него 1,2 млрд тенге.
Новые владельцы аэропорта обещали, что после модернизации комплекса ГСМ будут запущены новые рейсы в российские города, в том числе Тюмень и Санкт-Петербург, и египетский Шарм-эль-Шейх. Но пока по-прежнему из аэропорта Петропавловска, имеющего статус международного, можно улететь только по двум направлениям - в Алматы и Астану", - пишет Sputnik.kz.
13.01.2024, 10:38 19896
Опрос КТ: Казахстанцы проголосовали за более длинные выходные на Новый год
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы считают, что новогодние выходные могли бы быть более длинными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Kazakhstan Today.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК и насколько, с вашей точки зрения, необходимы такие ограничения?
48,21% ответивших считают, что ограничения выходных абсолютно неоправданны и казахстанцам необходимо дать больше выходных на Новый год.
23,21% респондентов ответили, что выходных вполне достаточно и надо больше работать.
Мнение, что казахстанцам вообще не нужны ни праздники, ни выходные, выразили 7,14% казахстанцев. Еще 17,86% считают, что короткие выходные нужно сделать только для госслужащих и депутатов.
Мне все равно, ответили 3,57% респондентов.
Напомним, в Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. В этом году они выпали на понедельник и вторник, а 30 и 31 декабря - на субботу и воскресенье. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнули 4 дня, при шестидневной - 3 дня.
Ранее сообщалось, как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
12.01.2024, 17:45 59541
Раскопки на Утегенова: дорогу не вернули в рабочее состояние
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы перекопанную улицу Утегенова так и не вернули в рабочее состояние, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от читателей продолжают поступают обращения по поводу ситуации на улице Утегенова. Жители города Алматы жалуются на то, что дорогу не вернули в рабочее состояние.
Уже конец недели, а никто так и не вернулся для того, чтобы вернуть улицу в прежнее состояние. Ничего не сделано для того, чтобы устранить последствия этих раскопок", - заявили горожане.
Алматинцы подчеркнули, что подобная ситуация доставляет множество неудобств.
На улице просто лежит куча земли. Никто ничего не заасфальтировал. Земля начала проседать", - добавил они.
Напомним, в начале недели читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку.
12.01.2024, 11:39 71916
В Туркестанской области выданное инвалидам и многодетным семьям жилье разваливается на глазах
Жильцы уверены, что с самого начала при строительстве было много нарушений
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Шымкент. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Казыгурт Туркестанской области начал разваливаться построенный всего год назад двухэтажный дом, в котором квартиры выдали инвалидам и многодетным семьям.
Как сообщает телеканал КТК, по стенам дома пошли огромные трещины и прямо под ногами стал проваливаться пол.
Отмечается, что сильно пострадали несколько квартир. Их жильцов разместили в соседнем доме для госслужащих.
Трещины растут на глазах, и люди боятся, что он просто "сложится" и похоронит их под обломками. Жильцы уверены, что с самого начала при строительстве было много нарушений.
Нас поселили в уже аварийный дом! Они построили его на болоте! С самого начала было видно, что фундамент плохой, арматуры не хватало. Мой брат-строитель меня еще тогда предупреждал, что дом и пяти лет не простоит. А он всего год выдержал! По ночам спали под скрежет и треск стен", - заявила Ергуль Тойшиева.
В свою очередь чиновники уверяют, дело вовсе не в плохом качестве строительства.
Из-за того что не убирали вовремя стоки из септиков, пошла обратка. А поскольку здесь не предусмотрен подвал, вода копилась под домом. Я сам во время строительства здесь ходил, смотрел, все было хорошо утрамбовано. Никакой опасности для жителей нет", - добавил заместитель акима Казыгуртского района Нурсултан Медеуов.
Ранее сообщалось, что в Актобе разрушаются построенные по госпрограмме дома.
12.01.2024, 10:41 74401
В области Улытау сотрудники АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан деньги за газификацию
После вмешательства Агентства по финмониторингу жители двух населенных пунктов подключены к газоснабжению
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Жезказган. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители двух населенных пунктов в области Улытау подключены к газоснабжению после вмешательства сотрудников территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным АФМ, в поселке Кабанбай батыра и селе Талап на протяжении длительного времени не было возможности подключения к газоиспользующему оборудованию сети газораспределения, а руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тысяч тенге.
Данные средства они требовали за беспрепятственное принятие монтажных работ по газификации жилых домов и хозяйственных объектов без фактической проверки качества и объемов выполненных работ. В сентября 2023 года департаментом АФМ начато досудебное расследование. В результате проведенной работы в настоящее время проблема с газификацией указанных населенных пунктов решена, голубое топливо уже заведено в дома", - сообщили в АФМ.
Ранее сообщалось о расследовании в отношении руководства филиала "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане.
12.01.2024, 08:42 79291
Жители микрорайона в Актау пожаловались на незаконные раскопки: подрядчика оштрафовали
Фото: акимат Актау
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Актау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители 15-го микрорайона Актау обратились в городской акимат с просьбой пресечь непонятные раскопки с порчей заасфальтированной дороги, проводимые застройщиками жилого комплекса. На место происшествия выехали представители администрации города и полиция, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата Актау, в районе жилого комплекса "Таншолпан" подрядной организацией были проведены земляные работы. Было установлено, что подрядное учреждение не заключило и не оформило предварительную техническую документацию в отделе городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Сотрудниками Актауского городского управления полиции на подрядное учреждение составлен административный протокол и наложен штраф в соответствии со статьей 630 Кодекса РК об административных правонарушениях (Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений). В целях оформления согласительных документов подрядному учреждению выдано предупреждение.
Как сообщалось ранее, 9 января жители Алматы обратились в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today с жалобой на то, что на улице Утегенова ведутся дорожные работы. Стоит отметить, что люди, которые занимались раскопками, не смогли предъявить никаких документов о проводимых работах.
Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017 году и вызвала большое социальное напряжение. Тогда жители микрорайона Алатау Бостандыкского района Алматы жаловались на подтопление своих домов канализационными водами, вытекающими из разрушенного канализационного колодца.
Как стало известно, данные канализационные сети были построены для школы Tamos Education в 2016 году. При этом, по словам подрядчика, ТОО "Аблайдан Инжиниринг", которое занималось прокладкой данных сетей, сети были переданы в том же году заказчику - Tamos Education. В свою очередь местные жители заявили о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал. По словам представителя службы канализационных сетей города Алматы, который не представился, строительство канализации, которая до сих пор "не сдана в эксплуатацию", "финансировалось из городского бюджета".
Позже стало известно, что директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях. Также стоит отметить, что школа Tamos Education была построена в непосредственной близости от Ерменсайской электрической подстанции.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку, проинформировали в акимате мегаполиса.
По объекту "Реконструкция сети водоотведения от УО "Тамос Эдьюкейшн Физико-Математическая школа и прилегающего жилого массива" в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициируется внеплановая проверка. В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены, произведена обратная засыпка траншеи", - сообщили в управлении градостроительного контроля города Алматы.
11.01.2024, 21:00 100471
Редкий хищник попал в объектив фотоловушки в Мангистауской области
Фото: скриншот
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Актау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очень редкого хищника - белого волка удалось запечатлеть в государственном природном заповеднике "Манашы" в Магистауской области, сообщает mangystaumedia.kz.
Белый волк - очень редкий хищный зверь в Мангистау. Он обладает высокой чувствительностью и выносливостью, считается самым свирепым хищником на своей территории. Вес особи может достигать около 30-80 кг в зависимости от места проживания", - рассказали специалисты Мангистауского областного управления природопользования.
11.01.2024, 17:09 106866
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин
О дате и времени прощания пока не сообщается
Фото: wikipedia.org
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Москва. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни на 89-м году жизни.
Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.
Ректор Щепкинского училища Борис Любимов подтвердил информацию о смерти Соломина.
Да, сегодня. Вчера был жив, но мне позвонили сегодня где-то час назад", - заявил он.
По информации издания, о дате и времени прощания пока не сообщается.
В пресс-службе Малого театра отметили, что Юрий Соломин был выписан из больницы 10 января, ранее он перенес инсульт в легкой форме.
Соломину было 88 лет. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?