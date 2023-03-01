28.02.2023, 11:38 4326

В Казахстане из-за позднего диагностирования и нехватки специалистов сохраняется высокая смертность от онкологии

В Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии
В Казахстане из-за позднего диагностирования и нехватки специалистов сохраняется высокая смертность от онкологии
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы жалуются на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний, сказал на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что при наличии даже самых современных медицинских технологий лечение онкологических заболеваний по-прежнему остается серьезным вызовом для систем здравоохранения всего мира. Так, в Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии. При этом, несмотря на снижение уровня смертности за 20 лет на 33 %, рак ежегодно уносит свыше 13 тысяч жизней.

Смаилов отметил, что более половины пациентов с онкологическими заболеваниями - это достаточно молодые люди трудоспособного возраста.

Главная причина таких показателей заключается в позднем выявлении заболевания. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением", - отметил глава правительства.


Премьер акцентировал внимание на необходимости принятия системных мер по улучшению качества и доступности медицинской помощи в регионах. Это позволит снизить дисбаланс в уровне медобслуживания между городским и сельским населением, регионами и столицей.

По его словам, крайне низкая выявляемость и высокая смертность фиксируются в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях.

Это очень серьезные проблемы, которые требуется решать системно. Нужно восстанавливать доверие людей к отечественной медицине, необходимости прохождения регулярных осмотров и качественного лечения. Для этого мы строим новые онкологические клиники, закупаем оборудование и лекарства, внедряем современные методы лечения. На это нацелен и новый комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями", - сказал Смаилов.


Как отметил глава правительства, на сегодняшний день менее 20% граждан охвачены программами скрининга, что является очень низким показателем. В этой связи Министерству здравоохранения поручено расширить целевые группы и программы профилактического осмотра, особенно по онкологическим заболеваниям.

Надо убедить людей быть более внимательными к своему здоровью, регулярно проходить соответствующие обследования. Для этого министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами нужно проводить широкую информационную работу", - подчеркнул он.


Как рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, разработанный проект комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2023-2025 годы предусматривает расширение онкологических скрининговых программ, внедрение вакцинации против вируса папилломы человека, ремонт онкоцентров во всех регионах, где это требуется, а также модернизацию их диагностического оборудования.

Кроме того, в Алматы, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Жетысуской и Актюбинской областях ожидается строительство новых онкоцентров, а в Астане - открытие Национального научного центра с протонной терапией, уточнили в пресс-службе правительства.

Предусмотрены также меры по повышению доступности к новейшим противоопухолевым лекарственным средствам, расширению сети мобильных бригад для онкологических пациентов, развитию соответствующих направлений науки и кадрового потенциала в целом.
 
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Теги:Онкологиядиагностикаоснащение

новости по теме

28.02.2023, 17:40 2996

В тройку антилидеров по заболеваемости раком вошли ВКО, Абай и Павлодарская области   

Алматы вышел на пятое место по заболеваемости
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главный онколог страны Диляра Кайдарова рассказала, что в тройку регионов, где чаще всего люди заболевают раком, входят Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Абайская области. Алматы - на пятом месте.


Она отметила, что женщины более ответственно подходят к обследованиям, чаще проходят скрининги.

Кайдарова также напомнила, что в каждой поликлинике есть смотровые кабинеты, где можно бесплатно сдать анализы на выявление онкозаболеваний. Такое обследование, по ее словам, следует проходить хотя бы раз в год.

По ее словам, первое место в Казахстане занимает заболеваемость раком легкого. В связи с этим в Казахстане в перечень обследований внесена компьютерная томография для ранней диагностики рака легких.

Мужчины, которые курят больше 20 лет более пачки в день, уже должны проходить такое обследование", - подчеркнула специалист.


Пилот новой программы уже проведен в Восточном Казахстане, сейчас его планируют провести в Алматы.

Благодаря скринингу были выявлены опухоли легких даже у тех, у кого еще не было симптомов, рассказала Кайдарова.

Это, действительно, метод, который ВОЗ одобрила как метод скрининга для ранней диагностики рака легких", - отметила она.


Напомним, в Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии.

Казахстанцы жалуются на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

Главная причина таких показателей заключается в позднем выявлении заболевания. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением", - отметил глава правительства.

 
22.02.2023, 17:25 12181

В медорганизациях Алматы в прошлом году выявили нарушения на миллиард тенге

За 11 месяцев выявлено более 100 тысяч дефектов
В медорганизациях Алматы в прошлом году выявили нарушения на миллиард тенге
Фото: Pexels.com
Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев прошлого года Фонд медстрахования в медицинских организациях выявил более 100 тысяч дефектов на сумму порядка 1 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев в ходе брифинга РСК.

За 11 месяцев 2022 года Фонд медстрахования в медицинских организациях выявил более 100 тысяч дефектов на сумму порядка 1 млрд тенге", - сказал Тлеухан Абилдаев.


По его словам, больше всего дефектов встречается по городу Алматы в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В этой части в прошлом году филиал фонда выявил 93 тысячи дефектов на сумму более 117 млн тенге. Также 7,7 тысячи дефектов в прошлом году выявили при оказании стационарной и стационарнозамещающей помощи. По данным нарушениям наложили штрафы на сумму более 880 млн тенге", - сказал Тлеухан Абилдаев.


Он отметил, что основные дефекты выявлены по отклонению от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, необоснованному удорожанию стоимости медуслуг и неподтвержденным фактам оказания услуг.

Экспертами было выявлено более 300 случаев фактически не оказанных услуг на сумму более 3 млн тенге. Данные случаи выявлены и сняты с оплаты.
 
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Теги:НарушениямедорганизацииАлматы
05.02.2023, 13:39 41526

В Минздраве внесли изменения в работу службы скорой помощи

В состав бригады скорой помощи включен парамедик
В Минздраве внесли изменения в работу службы скорой помощи
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения внесены изменения в приказ ведомства "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации" от 19 января 2023 года для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи населению, сообщает пресс-служба ведомства.

В состав бригады скорой помощи включен парамедик - лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, который может выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов", - проинформировали в Минздраве.


В моногородах с численностью населения от 100 000 человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи. Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количество бригад, в состав в которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля.

По данным министерства, на сегодня в стране функционируют порядка 1500 бригад скорой медицинской помощи, из них 18% - специализированные врачебные бригады.

Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей", - отметили в пресс-службе.


Также станциям скорой помощи будет предоставлен доступ к медицинским информационным системам, что будет обеспечивать интеграцию в оказании медицинской помощи для координирующей организации.

В Минздраве напомнили, что станции скорой помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 35 тысяч и менее с учетом обращаемости населения.

Для обслуживания вызовов в сельских населенных пунктах диспетчерами районных подстанций могут привлекаться специалисты, а также санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

По решению местных исполнительных органов в населенных пунктах функции СМП передаются через договор соисполнения.

Данные нововведения позволят улучшить качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи службы СМП населению страны", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в 2023-2024 годы планируют построить 30 медицинских объектов.
 
05.02.2023, 09:40 42706

В Алматинской области хирурги извлекли из желудка мужчины столовую ложку

Было применено эндоскопическое удаление
В Алматинской области хирурги извлекли из желудка мужчины столовую ложку
Фото: Depositphotos
Конаев. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городской многопрофильной больнице города Қонаева врачи-хирурги извлекли из желудка 43-летнего мужчины столовую ложку, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По словам врача-хирурга медицинского учреждения Шкуралиева Тахира Закировича, диагностика подобных случаев основана на рентгенографической визуализации, эндоскопическом исследовании.

В лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае было применено эндоскопическое удаление.

При несвоевременной диагностике возможно было развитие воспалительного процесса, инфильтрата вокруг инородного тела, его нагноение, миграция, а также формирование непроходимости кишечника или перфорации с перитонитом, что может стать причиной летального исхода", - проинформировал Тахир Закирьевич.


Прогноз определяется в данном случае характеристиками предмета и своевременностью оказания медицинской помощи.

На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно и признается, что чужеродный предмет проник в его организм умышленно.

Пациент благодарен врачам городской многопрофильной больницы города Қонаева за спасенную жизнь, за их быструю профессиональную, качественную работу, в которой они используют современные методы лечения, а также внедряют инновационные приемы в лечении пациентов.

Ранее сообщалось, в Семее хирурги извлекли из мозга девушки огромный эхинококк.
 
31.01.2023, 09:08 53116

В Семее хирурги извлекли из мозга девушки огромный эхинококк

Девушка поступила в больницу с подозрением на инсульт

В Семее хирурги извлекли из мозга девушки огромный эхинококк
Фото: ФСМС
Семей. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Нейрохирурги Семея провели операцию по извлечению из мозга девушки огромной эхинококкоковой кисты диаметром в 5,5 сантиметра. Об этом сообщается на сайте Фонда медицинского страхования.

Как сообщили в пресс-службе филиала ФСМС по области Абай, 20-летняя пациентка поступила в БСМП города Семея с подозрением на инсульт, но во время КТ в мозге обнаружили опухоль, пишет "Устинка LIVE".

Врачи предварительно диагностировали эхинококк.

МРТ подтвердило диагноз. Была произведена костно-пластическая трепанация черепа и удаление огромной кисты - эхинококка. Кисту отправили в патанатомию на гистологию и там стопроцентно подтвердилось, что это эхинококк", - сказал врач-нейрохирург высшей категории отделения нейрохирургии БСМП города Семея Толеугали Койшыбаев.


Операция по удалению эхинококка длилась два часа и была проведена бесплатно в рамках ОСМС.

Причиной этиологии заболевания являются инфекционные заболевания, передающиеся от больных животных людям - от собак, кошек или лис, из-за несоблюдения правил гигиены.

Сообщается, что пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии. Ни пареза, ни паралича нет. Ей было рекомендовано дальнейшее наблюдение у невропатолога и инфекциониста по месту жительства.
 
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Теги:МедикиСемейоперация
19.01.2023, 21:29 72111

В Атырау у директора школы выявили туберкулез

Главу образовательного учреждения отстранили от работы
Атырау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В отделе образования Атырау сообщили, что у директора одной из средних школ выявлен туберкулез.

18 января ему выдали соответствующую справку в областном управлении санитарно-эпидемиологического надзора, сообщает портал "Мой город".

Главу образовательного учреждения отстранили от работы. Сейчас медицинский осмотр проходят сотрудники школы, находившиеся с ним в контакте.

Напомним, в Атырауской области за восемь месяцев заболеваемость туберкулезом среди детей выросла на семь случаев, всего 21 случай, проинформировали в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. С начала этого года зарегистрирован 271 случай впервые выявленных больных туберкулезом, что на 9,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года,
 
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Теги:школадиректорТуберкулез
16.01.2023, 16:34 83971

В Минздраве РК опровергли информацию о смертях от препарата "Цефтриаксон"

Фейковая информация появилась в соцсетях
В Минздраве РК опровергли информацию о смертях от препарата "Цефтриаксон"
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в Алматы скончались 18 человек после того, как получили инъекцию антибиотика "Цефтриаксон". В рассылке говорится, что препарат уже начали массово изымать из аптек. Об этом сообщает портал Stopfake.kz.

Информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

Карт-сообщений о нежелательных реакциях (желтые карты) "Цефтриаксона" с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК и его территориальный департамент по городу Алматы подобных жалоб не поступало", - сообщили в ведомстве.


Цефтриаксон" - это антибиотик, который выписывают при широком спектре заболеваний, таких как сепсис, менингит, различные виды инфекций, пневмония и другие. Этот препарат лицензирован в Казахстане и продается в аптеках.

 
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Теги:МинздравПрепаратфейк
16.01.2023, 08:43 85196

В Казахстане за ноябрь прошлого года выявлено 314 новых носителей ВИЧ-инфекции

За 11 месяцев прошлого года выявлено более 3,5 тысячи носителей ВИЧ-инфекции
В Казахстане за ноябрь прошлого года выявлено 314 новых носителей ВИЧ-инфекции
Фото: Depositphotos
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в ноябре 2022 года выявлено 314 носителей ВИЧ-инфекции, что на 0,9% меньше показателя за аналогичный месяц 2021 года, сообщает Бюро национальной статистики РК.

В январе-ноябре 2022 года в Казахстане зарегистрирован 3561 носитель ВИЧ-инфекции, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Кроме того, число зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом органов дыхания в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 6% и составило 5718.

В ноябре выявлено 511 случаев заболевания (снижение на 5,9%).

По данным статведомства, в январе-ноябре 2022 года в Казахстане число умерших составило 122 996 человек, что на 27,4% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года. В ноябре скончались 10 857 человек (снижение на 31,6% по сравнению с ноябрем 2021 года).

Численность населения Казахстана на 1 декабря 2022 года составила 19 741 283 человека.
 
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Теги:ВИЧстатистика

 

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