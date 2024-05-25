24.05.2024, 20:08 60056
Опрос КТ: 80% респондентов считают, что транспортный налог должен идти только на строительство и ремонт дорог Эксклюзив КТ
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что транспортный налог должен идти только на строительство и ремонт дорог Казахстана, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не только на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?"
80% участников опроса ответили: "Налог должен идти только на строительство и ремонт дорог"; 6% выбрали ответ: "Нет, налог необходим для использования на приоритетные нужды; 3% ответили: "Дороги должны ремонтировать граждане своими силами"; 5% - "Нам вообще не нужен налог и дороги"; 5% выбрали ответ: "Не знаю, что такое дороги" и 1% - "Мне все равно".
Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
новости по теме
25.05.2024, 13:48 7156
Ушел из жизни академик Торегельды Шарманов
Фото: КазНМУ имени Асфендиярова
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Алматы. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 25 мая ушел из жизни академик Торегельды Шарманов, обладатель звания Еңбек Ері - высшей степени отличия РК, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба КазНМУ им. Асфендияррова.
Торегельды Шарманович 12 лет возглавлял Министерство здравоохранения. С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания. В 2005 году академик Шарманов был удостоен высшей степени отличия ВОЗ - премии Леона Бернара, обладателями которой за всю историю в мире было лишь 29 человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого.
Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.
25.05.2024, 11:26 18646
Из-за снега и похолодания закрыли дороги в Акмолинской области
Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах
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Кокшетау. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области из-за снега и понижения температуры временно закрыто движение на автомобильных дорогах республиканского и областного значения, сообщает МЧС РК.
Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках:
Екатеринбург - Алматы, от станции Колутон до села Новочеркасское;
Егиндыколь - Жолан, участки Новочеркасское - Егиндыколь - Жантеке, Жалтыр - Макинск, Новочеркасское - Егиндыколь - Жантеке, Новочеркасское - Егиндыколь - Кайнарское.
25.05.2024, 09:47 24376
Алматинский зоопарк прокомментировал смерть медведя Тома
Фото: freepik.com
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Алматы. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков прокомментировал ситуацию о смерти 17-летнего полярного медведя, полученного 29 марта 2024 года бесплатно из Праги в рамках программы European Endangered Species Program, сообщает пресс-служба зоосада.
Он отметил, что у Тома обнаружили опухоль, однако на момент прибытия у белого медведя отсутствовала медицинская карта в глобальной базе (ZoologicalInformation Management System) и оценить полную картину состояния здоровья поступившего животного не представлялось возможным.
Также сообщается, что специалисты из Пражского зоопарка в день отправки животного направили письмо в Алматинский зоопарк, где отмечено, что медведь Том за последний месяц потерял в весе.
Том являлся для нас особенным животным. Это внук знаменитого белого медведя Алькора из Алматинского зоопарка, прожившего у нас рекордные 30 лет. Мы получили Тома в рамках Европейской программы по сохранению вымирающих видов животных. У нас были большие планы. Однако, к сожалению, мы не смогли реализовать их. Сегодня получили результаты всех исследований и теперь можем сообщить точные данные о смерти Тома", - сказал Сеилхан Акилбеков.
Ветврачи отметили, что обнаруженная опухоль развивалась в течение нескольких лет. На момент прибытия в Алматы Том был нездоров, в связи с этим было принято решение обратиться к специалистам по белым медведям и ветеринарными врачами EAZA и EARAZA.
Тому назначили комплексное лечение, рекомендованное специалистами Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. К сожалению, оно дало лишь временный положительный эффект и к общему успеху не привело. Алматинский зоопарк о каждом шаге докладывал координатору ЕЕР, а также все действия ветврачей отражались в глобальной базе ZIMS. Доступ к данной базе имеют как коллеги из Праги, так и все зоопарки мира", - сказал директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков.
Животное пало 4 мая 2024 года. О смерти медведя сразу было сообщено координатору программы ЕЕР, как того требуют правила размещения и содержания животных в зоопарках и аквариумах. Для предоставления подробной информации о смерти белого медведя широкой публике зоопарку необходимо было дождаться результатов паталогоанатомического и гистологического исследований, как было рекомендовано координатором ЕЕР.
Причиной смерти медведя стала опухоль (хондрома), локализованная в носовых ходах с полным их закрытием, слизистый секрет оставался в пазухах, что привело к гнилостному воспалению, общей интоксикации организма и отеку мозга. Хондрома клинически проявлялась у белого медведя двухсторонним закрытием носовых ходов с нарушением аэрации, полным отсутствием циркуляции воздуха и оттока секрета слизистой оболочки, в результате чего развилось гнилостное воспаление носовых ходов и лобных пазух, приведшее к общему септическому состоянию организма", - рассказал патоморфолог профессор Амангелды Мауланов, проводивший исследования.
Из-за расположения опухоли в носовой полости диагностировать ее не представлялось возможным.
Ранее о гибели полярного медведя по кличке Том сообщил директор зоопарка Праги Мирослав Бобек. Чешская сторона требует провести расследование.
23.05.2024, 18:25 136961
В Астане наградили школьника за спасение пятилетного мальчика
Глава ДЧС Астаны наградил Акана Акимжанова и его родителей благодарственными письмами
Фото: gov.kz
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане наградили ученика седьмого класса школы-гимназии № 31 Акана Акимжанова за спасение пятилетного мальчика от падения с четвертого этажа, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Благодаря героическому подвигу Акана спасена человеческая жизнь. Каждый ребенок, каждый гражданин, проявляя свое мужество и героизм, сможет прийти на помощь в трудную минуту, тогда он настоящий-спасатель. Спасибо родителям и коллективу школы, что воспитали такого ребенка", - отметил начальник ДЧС Астаны Марат Кульдиков.
Напомним, школьник спас пятилетнего мальчика от падения с четвертого этажа в Астане.
Свой поступок Акан объяснил тем, что у него самого есть младшие братья и сестры и он надеется, что в случае необходимости им тоже помогут.
23.05.2024, 15:15 150041
Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары
Фото: Halyk Bank
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Атырау. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары. Они прилагают все усилия для того, чтобы адресная помощь поскорее дошла до получателей.
Вместе с весной этого года в Казахстан пришло стихийное бедствие, равного которому не было без малого 80 лет. Массовые паводки резко изменили жизнь жителей более чем 10 областей нашей республики. Многие люди лишились, без преувеличения, всего имущества, включая крышу над головой. Данная чрезвычайная ситуация потребовала помощи и сплоченности всего казахстанского народа.
В эти непростые для страны дни представители бизнес-сообщества проявили истинную солидарность, направляя собственные денежные средства на помощь пострадавшим. Так, благотворительный фонд "Халык" и крупнейший банк страны Halyk активно принимают участие в борьбе с бедствием, оказывая всестороннюю финансовую поддержку оперативным штабам акиматов областей. В общей сложности на помощь пострадавшим они направили 1 млрд 445 млн тенге, включая однодневную заработную плату сотрудников.
Когда пришло известие о том, что жители города Кульсары в Атырауской области оказались жертвами последствий сильного наводнения, фонд "Халык" принял решение об адресной помощи пострадавшим. Общая сумма компенсаций равняется 30 млрд тенге. С 21 мая Halyk Bank начал выплаты на восстановление собственного жилья жителям города.
Сотрудники банка прилагают все усилия для того, чтобы адресная помощь поскорее дошла до получателей. Это только на словах звучит просто - перечислить денежные средства. На самом деле за этим стоит огромная, невидимая для многих работа. С 13 мая наши сотрудники работают по сменам в операционном штабе по сбору документов жителей, пострадавших от паводков. Нас в отделении всего 13 человек, выходим по 2-3 человека за смену, чтобы обеспечить бесперебойную работу с населением. Консультируем людей, открываем спецсчета для зачисления компенсаций, выдаем уведомления о 20-значном номере счета для предоставления в акимат. Очень много народу приходит, люди, которые потеряли буквально все. Конечно, мы не можем остаться в стороне. В такие моменты не думаешь об усталости, о том, что работа идет в режиме нон-стоп. Хочется как можно быстрее помочь людям получить деньги, поддержать их в это тяжелое для них время. И когда в ответ люди произносят слова искренней благодарности, это самая главная награда для нас", - рассказала начальник центра банковского обслуживания №1 в Кульсары Акмарал Нургалиева.
В Halyk Bank также рассказали о том, как получить адресную помощь от фонда "Халык".
1. Пострадавшим, понесшим материальный ущерб, необходимо обратиться в местный исполнительный орган с заявлением о возмещении ущерба.
2. Местный исполнительный орган организует оценку размера причиненного ущерба.
3. После получения заключения оценочных работ в случае согласия с суммой оценки пострадавшему открывается специальный счет в Halyk Bank (при его отсутствии) и местным исполнительным органам предоставляются необходимые для зачисления средств документы.
4. В течение одного рабочего дня с момента получения необходимых документов банк зачисляет денежные средства в соответствии с суммой оценки на спецсчет пострадавшего.
22.05.2024, 16:05 228031
Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова предлагает вернуться к дискуссии по введению налога на сахаросодержащие напитки в связи со стремительным ростом заболеваемости сахарным диабетом в Казахстане.
По словам Ирины Смирновой, в Казахстане наблюдается неуклонный ежегодный рост количества больных с сахарным диабетом. По сравнению с двухтысячным годом рост произошел в 45 раз - с 10 742 до почти 500 тысяч больных сахарным диабетом, прогнозируемое число больных к 2030 году - свыше 800 тысяч.
В день регистрируется свыше ста больных диабетом. Подобные показатели наиболее характерны для стран третьего мира, где полностью отсутствуют стратегии борьбы с болезнью на национальном уровне. Общее бремя заболеваемости сахарным диабетом в Казахстане, включая как непосредственные медицинские, так и косвенные расходы: как потеря трудоспособности, пособия, составляет не менее 436,4 млрд тенге ежегодно, и с каждым годом эта цифра растет",- отметила депутат в своем запросе.
Между тем Минздрав призывает резко сократить расходы на лекарственное обеспечение лечения диабета путем сокращения позиций и объема.
Подобные действия несут коррупционные, социальные и имиджевые риски, особенно с учетом отсутствия национальной программы борьбы с диабетом", - подчеркнула мажилисмен.
Она отметила, что одной из основных причин сахарного диабета, помимо генетических факторов и стресса, является увеличение потребления сахара с продуктами питания, напитками в рационе населения, в особенности среди детей и подростков.
Учитывая вышеизложенное, депутат заявила о необходимости рассмотреть возможность введения солидарной ответственности производителей сахаросодержащих напитков за профилактику сахарного диабета как возможность введения налога на напитки с высоким содержанием сахара.
Простой расчет показывает, что при производстве 2,4 млрд литров напитков с высоким содержанием сахара в год налог в 50 с литра позволит снизить потребление населением и перекрыть бюджет амбулаторного лекарственного обеспечения по сахарному диабету в 2,5 раза, что даст возможность не только не сокращать, но и расширять список лучших лекарств, используемых в настоящее время. Подключать новые технологии и даже проводить научные исследования", - заключила Смирнова.
Ранее в Минфине сообщили, что в стране налог на сладкие напитки пока вводить не будут.
Мы считаем, что нам пока не надо дополнительную нагрузку давать на эти предприятия", - сказал министр Мади Такиев.
Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру. Эксперты связывают распространение онкологии с частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и избыточным весом.
22.05.2024, 15:23 231536
Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений
Фото: МЧС РК
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Благотворительный фонд "Халык" совместно с Halyk Bank со вчерашнего дня начал выплату адресной финансовой помощи пострадавшим от наводнения жителям города Кульсары Атырауской области. На эти цели основатель фонда и известный меценат Тимур Кулибаев направил 31,4 млрд тенге.
Глубоко сопереживаю людям, пострадавшим от наводнения. С первых дней мы оказываем помощь регионам, пострадавшим от паводков. Убежден, что под руководством нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы вместе преодолеем все трудности", - отметил Тимур Кулибаев.
Так, по результатам подготовительных работ, со вчерашнего дня начались выплаты на восстановление собственного жилья граждан города Кульсары в Атырауской области. Оценка ущерба проводится независимыми экспертами, списки составляются оперативным штабом акиматов на основании полученных заявлений от пострадавших.
Стоит отметить, что целевым использованием полученных средств является ремонт имеющегося или приобретение нового жилья. Фонд "Халык" и Halyk Bank протягивают руку помощи и искренне желают, чтобы данные меры позволили соотечественникам, переживших бедствие и потерявших родной кров, вновь приобрести спокойствие, домашний уют и восстановить свои семьи под крышей родного дома.
Напомним, ранее фонд "Халык" и Halyk Bank выделили из собственных средств 1 млрд 445 млн тенге, включая однодневную заработную плату сотрудников, на помощь пострадавшим от паводков в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Улытауской и Абайской областях. Кроме того, основатель Фонда "Халык" Тимур Кулибаев принял решение направить дополнительные 30 млрд тенге на восстановление Атырауской области. Таким образом на борьбу с паводками выделили свыше 31,4 млрд тенге.
22.05.2024, 11:16 240696
Более 40 дней без воды: жители алматинского микрорайона Ерменсай требуют решить проблему
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Ерменсай жалуются на многолетние перебои с водоснабжением и требуют незамедлительно решить проблему.
Об этом они заявили на встрече с акимом Бостандыкского района Санджаром Алиным и представителями компании - поставщика воды.
ТОО "ГПВ "Водснаб" является поставщиком воды для большей части жителей микрорайонов "Аскартау", "Ерменсай", "Актобе", СТ "Ремизовка", СТ "Дружба", СТ "Курортное" и крупных жилых комплексов "Ремизовка", "Сакура", "Династия". Южная часть района когда-то была территорией Алматинской области. С присоединением к городу перешли и исторические проблемы, в том числе по водоснабжению", - говорится в сообщении акимата Алматы.
По его данным, насосы часто выходят из строя, так как компания не выделяет средства на реконструкцию оборудования и сетей. Также нарушены строительные нормы при прокладке инженерных сетей.
При этом компания получает за использование воды значительные средства - тариф на водоснабжение на 75% выше общегородского, услуги канализации - в два раза дороже", - сообщили в акимате.
Очередная авария произошла 17 мая. На следующий день аварию устранили, но в связи с маломощностью насоса наладить нормальное водоснабжение не удалось.
Лишь после активного вмешательства акимата города для обеспечения жителей нормальным водоснабжением ТОО "ГПВ "Водснаб" приобрело и установило другой насос. При возобновлении подачи воды давление в системе снизилось в связи с одновременным водозабором со стороны потребителей. Ведутся работы по восстановлению подачи воды потребителям", - отметили в ведомстве.
Учитывая сложившуюся ситуацию, затянувшиеся разбирательства с поставщиком услуг, для обеспечения бесперебойным водоснабжением жителей указанных участков акимат Алматы принял решение о централизации услуг путем строительства за счет бюджетных средств сетей и сооружений в данном районе.
Для обеспечения питьевой водой населения южнее пр. Аль-Фараби управлением энергетики и водоснабжения города Алматы разрабатывается проект водозабора и станции водоподготовки "Ерменсай" производительностью 9000 кубометров в сутки", - сообщили в акимате.
Также разрабатывается ПСД на водозаборное сооружение, насосную станцию, водовод и станцию водоподготовки. На сегодня ПСД находится на стадии прохождения госэкспертизы, заключение ожидается в июне текущего года.
Принадлежащие бывшему ТОО "Орхан" сети планируется передать в коммунальную собственность.
Судебный процесс по делу о некачественном оказании услуг ТОО "Орхан" длится больше года. Но поставщик услуг, пользуясь статьей 11 закона о естественных монополиях, постоянно меняет место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану. Таким образом компания уходит от ответственности. Вопрос о привлечении к ответственности компании находится на контроле правоохранительных органов", - уточнили в акимате.
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