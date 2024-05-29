28.05.2024, 11:02 27666

Казахстан и Китай реализуют масштабный проект по расширению взаимной торговли

Реализация проекта "Центральная Азия - Цзянсу" будет способствовать активному выходу казахстанских товаропроизводителей на китайский рынок
Казахстан и Китай реализуют масштабный проект по расширению взаимной торговли
Фото: Минторговли РК
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев во главе казахстанской бизнес-делегации прибыл в город Нанкин китайской провинции Цзянсу, где посетил площадку торгового центра "Цзянсу - Центральная Азия". Масштабный проект реализуется в сотрудничестве с SOHO Holdings Group. Об этом сообщили в пресс-службе Минторговли.

В марте 2024 года Казахстан и Китай заключили соглашение о создании мультифункционального центра "Центральная Азия - Цзянсу". Документ подписали национальный оператор по поддержке экспорта QazTrade и международная группа компаний Jiangsu SOHO HoldingsGroup Co. Ltd.

Стороны договорились о сотрудничестве в области реализации проекта строительства торгового центра в китайской провинции Цзянсу, на площадке которого будет представлена на продажу казахстанская продукция, а в перспективе и товары из центральноазиатских стран.

В ходе поездки в Цзянсу Арман Шаккалиев провел ряд встреч с представителями компании и осмотрел торговый павильон, построенный для Казахстана и стран Центральной Азии.

По информации представителя SOHO HoldingsGroup, всего проектом предусмотрено возведение 11 зданий на территории развитого района города Нанкина. Все эти объекты предназначены для размещения новых видов бизнеса, в том числе трансграничного. Отдельный четырехэтажный павильон предоставлен для Казахстана и стран Центральной Азии.

Китай выступает нашим стратегическим торговым партнером, который занимает ведущее место по двустороннему товарообороту с Казахстаном. Глава государства поставил задачу по доведению взаимной торговли с Китаем до 100 млрд долларов. Реализация проекта "Центральная Азия - Цзянсу" будет способствовать активному выходу казахстанских товаропроизводителей на китайский рынок и придаст динамику расширению торговых и экономических обменов между нашими странами", - сказал министр торговли и интеграции Казахстана.


Он отметил, что площадь торгового павильона составляет 2 тыс. квадратных метров, из них большая часть будет отведена под выставку казахстанских товаров.

По замыслу разработчиков, первый этаж торгового комплекса будет ознакомительным, здесь китайские посетители смогут получить представление о Казахстане, его культуре и особенностях. На втором этаже предлагается выставлять отечественные товары по различным категориям: сельхозпродукция, промышленные товары и т.д. На остальных этажах расположатся офисы казахстанских компаний.

Мы приглашаем казахстанский бизнес активно выставлять свою продукцию на площадке "Центральная Азия - Цзянсу", чтобы показать экспортный потенциал отечественных товаров. При этом китайская сторона предоставляет эксклюзивное право QazTrade на размещение казахстанской продукции по квоте", - обратился к товаропроизводителям Арман Шаккалиев.


Как сообщили китайские партнеры, официальное открытие торгового центра "Центральная Азия - Цзянсу" в Нанкине запланировано на сентябрь. В этой связи министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил необходимость оперативной подготовки образцов казахстанских товаров для отправки в китайскую провинцию Цзянсу.

На встрече с участием бизнес-кругов Казахстана президент Jiangsu SOHO HoldingsGroup Co. Ltd рассказал о развитии компании, а также обозначил перспективы расширения сотрудничества в рамках реализации совместного проекта. Крупнейшее предприятие в провинции Цзянсу обслуживает инициативу "Пояса и пути". Компания развивается по шести направлениям.

Одно из них предусматривает обеспечение безопасности производственных цепочек и цепочек поставок, а также создание платформы для масштабной торговли. В числе приоритетов международной группы - развитие торговой логистики.

Наряду с казахстанским павильоном в Нанкине планируется создать аналогичный мультифункциональный центр на территории Казахстана. Комплексная площадка будет выступать не только витриной для китайских и казахстанских товаров, здесь представители бизнеса смогут заключать контракты с международными партнерами, проводить деловые переговоры, получать финансовые и консалтинговые услуги, оформлять торговые сделки.

Создание крупных торговых центров будет сопровождаться строительством складской инфраструктуры в западном направлении на протяжении маршрута Китай - Европа. Генеральный директор АО "QazTrade" Женис Осербай предложил китайским партнерам использовать возможности Хоргоса для возведения зарубежных складов на территории Казахстана.

Мы поддерживаем планы SOHO HoldingsGroup по строительству в регионах, и особенно инициативу по Казахстану. Перед вылетом сюда мы были на Хоргосе, договорились с администрацией обеих специальных экономических зон. Там есть необходимые площади для застройки под логистические склады. Мы будем прикладывать максимум усилий для реализации проекта, поскольку видим большой потенциал и возможности", - сказал глава QazTrade.


Следует отметить, Казахстан будет координировать работу комплексной площадки "Центральная Азия - Цзянсу", которая станет комплексной сервисной платформой для бизнеса и придаст импульс расширению торгово-экономических связей, усилит культурный обмен между странами ЦА и Китаем.
 
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Теги:ТорговляМинторговлиКитай

новости по теме

29.05.2024, 14:24 2626

Хасенов официально возглавил "КазМунайГаз"

Досрочно прекращены полномочия бывшего главы нацкомпании Магзума Мирзагалиева
Хасенов официально возглавил "КазМунайГаз"
Фото: КМГ
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам состоявшегося 28 мая годового общего собрания акционеров АО НК "КазМунайГаз" Хасенов Асхат назначен председателем правления национальной компании, сообщили в пресс-службе КМГ.

Помимо правления Хасенов избран в состав совета директоров "КазМунайГаза".

Также решением ГОСА КМГ досрочно прекращены полномочия бывшего главы нацкомпании Магзума Мирзагалиева.

В 2011 - 2019 годах Хаснов работал в Министерстве нефти и газа РК, где возглавлял управление государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, а затем департамент нефтехимии и технического регулирования.

С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя председателя правления ТОО "KLPE".

До назначения в "КазМунайГаз" в 2022 - 2024 годах занимал пост вице-министра энергетики РК. В этой должности курировал вопросы недропользования и развития нефтегазохимии, также возглавлял Центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов.
 
29.05.2024, 11:29 8071

Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны

Разработана единая система управления транспортными документами
Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны
Фото: Depositphotos
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами стран Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Оно направлено на дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном, Азербайджаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном. В рамках оглашения будут увеличены объемы грузоперевозок, выполняемых железнодорожным, водным и автомобильным транспортом между членами - государствами ОТГ", - проинформировали в пресс-службе.


Также стороны будут сотрудничать и оказывать взаимную помощь в продвижении комбинированных грузоперевозок.

Для этого создается совместный комитет из представителей заинтересованных государственных органов и организаций, который будет отвечать за обсуждение и решение соответствующих вопросов", - пояснили в мажилисе.


Отмечается, что после ратификации соглашения стороны смогут принимать меры по внедрению цифровых технологий в отношении транзитных перевозок и обеспечения "бесшовной" мультимодальной транспортировки грузов.

В целях перехода на электронные товарно-транспортные накладные и путевые листы в автомобильных перевозках разработана единая система управления транспортными документами. Она послужит для Казахстана инструментом для перехода на электронные международные еCMR после присоединения к Конвенции о договоре международной перевозки грузов", - добавили в пресс-службе.


Ранее мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о международных автомобильных перевозках.
 
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Теги:РКгрузоперевозкиОТГ
29.05.2024, 11:16 10186

В Казахстане энергоснабжающие организации исключат из структуры рынка электроэнергии

Возврат к регулируемым ценам позволит обеспечить прозрачность тарифооброзования энергоснабжающих организаций
В Казахстане энергоснабжающие организации исключат из структуры рынка электроэнергии
Фото: pixabay.com
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис Казахстана принял во втором чтении закон "О теплоэнергетике" с сопутствующими ему поправками, сообщает пресс-служба нижней палаты.

В целях исключения непродуктивных посредников в сфере энергоснабжения предложено исключить энергоснабжающие организаций из структуры рынка электрической энергии и передать их функции региональным электросетевым компаниям", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что возврат к регулируемым ценам позволит обеспечить прозрачность тарифооброзования энергоснабжающих организаций, искоренить спекуляции на рынке электроэнергетики, провести планомерный отказ от дифференцированных тарифов и не допустить социального напряжения.

Для решения вопроса с дефицитом электрической мощности в пиковые часы нагрузки приняты предложения, направленные на усовершенствование порядка проведения тендерной процедуры на строительство базовой мощности, которые позволят обеспечить достаточную инвестиционную привлекательность рынка электроэнергетики государства", - сообщили в мажилисе.


Также внесены поправки, направленные на усовершенствование процедуры проведения тендеров по отбору потенциальных инвесторов, на внедрение механизма гибридной группы для развития зеленой энергетики.

Кроме того, устанавливаются принципы законодательного и государственного регулирования отрасли теплоэнергетики, один из которых - обеспечение опережающего и устойчивого развития теплоэнергетики на основе плановых и программных документов.

За субъектами теплоснабжения закрепляется обязанность по своевременному информированию собственников имущества теплопроизводящего и теплотранспортирующего субъекта и иных заинтересованных лиц о необходимости его ремонта, реконструкции, модернизации или замены", - добавили в пресс-службе.


Ранее генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров заявил, что юг Казахстана на 55% в дефиците по электроэнергетической мощности.
 
28.05.2024, 19:00 42876

В 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования

Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия и Кавказ - быстрорастущий регион, в котором роль и значение международных финансовых институтов значительно. Они финансируют широкую повестку реформ, модернизацию инфраструктуры и развитие человеческого капитала. Тем не менее сводная информация о динамике такого финансирования в регионе практически отсутствует.

Для решения этой проблемы в 2022 году Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) начал работу по созданию базы данных суверенного финансирования. Она представляет собой уникальный аналитический продукт, в котором собраны находящиеся в публичном доступе данные по суверенному финансированию в Евразийском регионе. Мы с 2008 года собираем данные о финансировании 36 доноров в 11 странах региона", - сообщил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Артем Левенков.


Он добавил, что буквально сегодня вышел первый ежегодный доклад "Суверенное финансирование в Евразийском регионе: тенденции и направления".

По нашим оценкам, 6,2 млрд долларов составил объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию в Евразийском регионе - в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Это говорит о существенной роли этих институтов в предоставлении средств странам", - сказал Артем Левенков.


На государства - участники ЕФСР приходится 1,9 млрд долларов, или 30,6% от общего объема одобренного суверенного финансирования. Среди них максимальный объем финансирования одобрили Казахстану - 838,7 млн долларов, следом идут Армения с 348,9 млн долларов, Таджикистан с 347,2 млн долларов и Кыргызстан с 320,9 млн долларов соответственно.

По словам Левенкова, в 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования на сумму 838,7 млн долларов. Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР - 352,6 млн долларов. В секторальном разрезе превалируют проекты в сфере государственного управления.

Наибольшее количество проектов реализовано в сфере технического содействия. Почти половина таких проектов пришлась на МВФ, и эти проекты были реализованы на базе центра технического содействия регионального центра развития потенциала для региона Кавказа, Центральной Азии и Монголии (ЦТП-КЦАМ).

При этом крупнейшей одобренной программой в Казахстане в 2023 году стало совместное финансирование АБР и АБИИ на сумму 700 млн долларов для поддержки государственных финансов страны. Всего же с 2008 года мы зафиксировали одобренное финансирование в Казахстане на сумму порядка 16,5 млрд долларов, что является вторым результатом в регионе вслед за Узбекистаном", - отметил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций ЕФСР.

 
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Теги:ЦАЕСФРКавказ
28.05.2024, 18:10 44156

В Казахстане построенные Россией угольные ТЭЦ смогут работать на газе

У ТЭЦ будет режим, который при смене форсунок позволит ТЭЦ работать на газовом топливе
В Казахстане построенные Россией угольные ТЭЦ смогут работать на газе
Фото: Depositphotos
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане угольные теплоэлектроцентрали, которые построит Россия, смогут работать на газе, сообщил в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

В следующем году также уже приступим к строительству данных ТЭЦ", - заверил глава Минэнерго.


Он пояснил, что это угольные станции, которые имеют возможность работать и на газовом топливе.

То есть у них будет режим, который при смене форсунок позволит ТЭЦ работать на газовом топливе", - добавил министр.


Напомним, Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ.

ТЭЦ построят в трех городах Казахстана: Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями определены АО "Самрук-Энерго" и ООО "ИНТЕР РАО - Экспорт".
 
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Теги:РФТЭЦтопливо
28.05.2024, 17:15 45856

В Евразийском регионе объем одобренного суверенного финансирования составил свыше $6 млрд

Среди 11 стран первое место по объему одобренного в 2023 году финансирования занимает Узбекистан
В Евразийском регионе объем одобренного суверенного финансирования составил свыше $6 млрд
Фото: pexels.com
Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском регионе объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию составил $6,2 млрд, сообщает пресс-служба Евразийского фонда стабилизации и развития.

Азиатский банк развития и Всемирный банк - лидеры по объему одобренного суверенного финансирования в регионе в 2023 году с общей долей 59,7%: $1,9 млрд и $1,8 млрд соответственно. За ними следуют Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - $1 млрд, а также Исламский банк развития - $396,7 млн", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что среди 11 стран первое место по объему одобренного в 2023 году финансирования занимает Узбекистан - $3,2 млрд, или 51,6% от всех средств для Евразийского региона.

На государства - участники ЕФСР пришлась треть одобренного финансирования в регионе, или $1,8 млрд. Максимальный объем средств одобрен Казахстану - 33 операции на $838,7 млн", - сообщили в фонде.


Подчеркивается, что финансирование направлено на оказание содействия в проведении реформ в налогово-бюджетном управлении и финансовом секторе.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
 
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Теги:ФинансированиеДанныеЕвразия
28.05.2024, 15:28 49356

Министр энергетики назвал возможных строителей АЭС в Казахстане   

Предварительную квалификацию прошли Корея, Россия, Китай и Франция
Министр энергетики назвал возможных строителей АЭС в Казахстане
Фото: pixabay.com
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев рассказал, какие государства могут принять участие в строительстве атомной электростанции в Казахстане.

Это решит тендер. Сейчас идет процедура предквалификации, и тендер будет определен по решению правительства по итогам детального рассмотрения всех заявок", - рассказал глава ведомства.



Он уточнил, что предварительную квалификацию прошли Корея, Россия, Китай и Франция, однако этот список не является исчерпывающим. Вместе с этим Казахстан рассматривает другие возможности строительства малых модульных реакторов.

Рассматривается несколько возможных стран-участников. В том числе США, совместные проекты с японскими и российскими производителями", - добавил министр.

 
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Теги:АЭСстроительствотендер
28.05.2024, 15:00 51491

В Минэнерго ответили на обвинения Генпрокуратуры по задержке согласования инвестору  

Саткалиев подтвердил факт задержки в формировании комиссии, но заверил, что это не повлияло на реализацию проекта
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев ответил на обвинения Генеральной прокуратуры по факту задержки согласования проекта инвестору.


В данном случае речь идет о проекте производства метанола мощностью 120 тысяч тонн. Оператором по данному проекту является компания "Жаикмунай", - сказал глава Минэнерго.


По его словам, в рамках реализации этого проекта требуется решение текущих процедур. В первую очередь это подготовка проекта, подготовка залоговой базы для обеспечения финансирования. Планируется организовать финансирование средствами Фонда развития промышленности и Банка развития Казахстана.

Там тоже очень много открытых вопросов. И один из этих вопросов - создание соответствующей комиссии для применения промышленных режимов. Вот здесь объективно была задержка со стороны Министерства энергетики, в частности формирования данной комиссии. Тем не менее создание этой комиссии не повлияло на ход реализации данного проекта. Факт задержки мы подтверждаем, он связан с загрузкой сотрудников, может быть, какими-то пробелами, связанными с исполнительской дисциплиной. Мы напрямую работаем с оператором проекта, всю необходимую поддержку мы оказываем", - заверил Саткалиев.

 

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