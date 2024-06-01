С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза

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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С Казахстана окончательно сняты все ограничения по черному списку безопасности полетов Европейской комиссии, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.





15 мая состоялось заседание комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Европейского союза. Казахстанская делегация представила предпринятые действия по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены Европейской комиссией.





Согласно решению заседания комитета, принятому 27 государствами - членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского союза.





Европейская комиссия приняла решение завершить усиленный мониторинг деятельности Казахстана", - отметил в письме от 30 мая 2024 года директор департамента по авиации Генерального директората по мобильности и транспорту ЕК Филип Корнелис.





Отмечается, что данному заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года, а также успешно проведенная в феврале 2024 года экспертами ЕС техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов авиационными властями Казахстана.





Необходимо отметить, что в 2022 году существовал высокий риск попадания отечественных авиакомпаний в черный список Европейской Комиссии.





В целом эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала.