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Правительство разрешило отчуждение 100% акций аэропорта Алматы дочерней турецкой компании

12.08.2020, 15:46 5104
Правительство разрешило отчуждение 100% акций аэропорта Алматы дочерней турецкой компании
Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Правительство Казахстана разрешило отчуждение 100% акций Международного аэропорта Алматы казахстанской дочерней компании TAV Airports Holding, передает Kazakhstan Today.
 

Разрешить компании Venus Airport Investments B.V. совершить сделку по отчуждению 78 тыс. 414 простых акций акционерного общества "Международный аэропорт Алматы", что составляет 100% размещенных простых акций акционерного общества "Международный аэропорт Алматы", в пользу товарищества с ограниченной ответственностью "ТАВ Казахстан (TAV Kazakhstan)", - говорится в постановлении правительства РК "Об отчуждении стратегического объекта" от 8 августа 2020 года № 508.

 
Отмечается, что постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что TAV Airports Holding подписал соглашение о приобретении 100% акций международного аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital. Аэропорт Алматы станет 15-м аэропортом в глобальной сети TAV. 
 

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