Правительство разрешило отчуждение 100% акций аэропорта Алматы дочерней турецкой компании

Разрешить компании Venus Airport Investments B.V. совершить сделку по отчуждению 78 тыс. 414 простых акций акционерного общества "Международный аэропорт Алматы", что составляет 100% размещенных простых акций акционерного общества "Международный аэропорт Алматы", в пользу товарищества с ограниченной ответственностью "ТАВ Казахстан (TAV Kazakhstan)", - говорится в постановлении правительства РК "Об отчуждении стратегического объекта" от 8 августа 2020 года № 508.
Отмечается, что постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что TAV Airports Holding подписал соглашение о приобретении 100% акций международного аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital. Аэропорт Алматы станет 15-м аэропортом в глобальной сети TAV.
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