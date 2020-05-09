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TAV Airports Holding подписал договор о приобретении аэропорта Алматы

08.05.2020, 14:13 7183
Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - TAV Airports Holding подписал соглашение о приобретении 100% акций международного аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital, передает Kazakhstan Today.
 
Аэропорт Алматы станет 15-м аэропортом в глобальной сети TAV.
 

Входящая в группу ADP компания TAV Airports подписала договор купли-продажи для приобретения 100% акций аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital. Соглашение предусматривает приобретение аэропорта и связанных с ним предприятий за $415 млн", – говорится в сообщении TAV Airports Holding. 

 
Доля TAV Airports составит не менее 75%, а передача доли будет происходить после завершения всех юридических процедур. 
 

Мы рады добавить в наш портфель аэропорт Алматы, который является важным транзитным узлом между Азией и Европой. Алматы стратегически расположен на "современном Шелковом пути", проложенном из Китая в Европу и Африку воздушным транспортом. Казахстан - самая крупная страна в регионе, как географически, так и экономически, а Алматы - самый крупный город в стране, контролирующий 20% ВВП Казахстана. Мы считаем, что в аэропорту Алматы есть значительный потенциал для роста, и, опираясь на наши обширные ноу-хау, мы будем работать над реализацией этого потенциала в полной мере", - прокомментировал генеральный директор TAV Airports Сани Шанер.

 
 
 

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