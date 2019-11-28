TAV Airports планирует инвестировать в аэропорт Алматы 150 млн евро

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Компания TAV Airports планирует инвестировать в аэропорт Алматы порядка 150 млн евро, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в ходе Almaty Invest Forum был подписан меморандум о взаимопонимании между акиматом Алматы и TAV Airports Holding на сумму 700 миллионов долларов США. Меморандум подписали заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев, генеральный директор компании TAV Airports Holding Санни Шеннер и со стороны компании VPE Capital Артем Комиссаров.

По данным городского акимата, в рамках подписанного документа предполагается расширение терминала международного аэропорта Алматы.

Как сообщил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев, в первые два года инвестиции составят 150 миллионов евро.

Генеральный директор компании TAV Airports отметил, что инвестиции позволят улучшить возможности аэропорта и привлечь один миллион дополнительных пассажиров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства