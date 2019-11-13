В МИИР не ожидают повышения цен на услуги аэропорта Алматы из-за смены собственника

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Повышение цен на услуги аэропорта Алматы из-за смены собственника не ожидается, заявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazakhstan Today.

В последнее время поднимаются вопросы возможной продажи Международного аэропорта Алматы. По имеющейся информации, в настоящее время ведутся переговоры по приобретению аэропорта между акционерами АО "Международный аэропорт Алматы" и турецко-французской компанией TAV Airports Holding", - сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что, согласно статье 5 закона РК "О транспорте в РК", "государственные органы не вправе вмешиваться в коммерческую деятельность субъектов отрасли транспортных предприятий".

По данным МИИР, компания TAV Airports Holding является всемирно известной компанией и имеет большой опыт управления международными аэропортами. Ожидается, что TAV Airports Holding инвестирует значительные средства в развитие инфраструктуры и коммерческой привлекательности аэропорта.

Необходимо отметить, что повышение цен на услуги аэропорта из-за смены собственника не ожидается", - добавили в ведомстве.

Также сообщается, что Комитетом гражданской авиации в первую очередь будет продолжена работа по развитию аэропорта в части увеличения его производственных мощностей, качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов в соответствии с международными стандартами.

В рамках введенного режима "открытое небо" в 11 аэропортах страны с 1 ноября текущего года ожидается открытие новых международных направлений и увеличение пассажиропотока в аэропорту Алматы. Для развития привлекательности аэропорта будет продолжена работа по снижению стоимости авиатоплива и повышения качества обслуживания пассажиров.

В настоящее время из аэропорта Алматы осуществляется регулярное воздушное сообщение по 36 международным и 18 внутренним авиамаршрутам. За 9 месяцев текущего года. количество обслуженных пассажиров составило 5,5 млн человек, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,2 млн человек). В 2018 году количество обслуженных пассажиров составило 5,7 млн. человек.

TAV Airports Holding создан в 1997 году группой компаний "Tepe" и "Akfen". Компания является филиалом группы компаний "ADP" (Paris Airports), мажоритарным акционером которой является французское правительство.

Основной деятельностью компании является управление Стамбульским аэропортом имени Ататюрка, Международным терминалом аэропорта Анкара Эсенбога и международными терминалами целого ряда аэропортов, расположенных на разных континентах - аэропорт Аднан Мендерес (Турция), аэропорт Анталья Газипаша (Турция), аэропорт Милас-Бодрум (Турция), Тбилисский аэропорт (Грузия), Международный аэропорт Батуми (Грузия), Международный аэропорт Монастир Хабиб Бургиба (Тунис), Аэропорт Медины (Саудовская Аравия), аэропорт Загреба (Хорватия).

В 2018 году компания предоставила услуги 152 миллионам пассажиров и обслужила около 1 миллиона рейсов.

Как сообщалось ранее, по информации с сайта Groupe ADP, консорциум, в который входят компании TAV Airports (46,12% капитала которой принадлежит Groupe ADP) и VPE Capital, начали переговоры с владельцем Международного аэропорта Алматы относительно приобретения этого актива, которое может состояться в ближайшие недели/месяцы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства