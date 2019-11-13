Продажа аэропорта Алматы позволит улучшить качество обслуживания пассажиров - Атамкулов

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов ответил на вопрос о продаже аэропорта Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сейчас идут переговоры с одной турецкой компанией. В настоящий момент не могу прокомментировать. Это, скорее всего, еще не завершенная сделка. Алматинский аэропорт находится в собственности частной компании, поэтому идет реализация", - сообщил он кулуарах заседания правительства, пишет Kazpravda.kz .

По его словам, это будет хороший шаг в части улучшения качества обслуживания пассажиров и привлечения дополнительных инвестиций.

Насколько мне известно, приходит компания, которая владеет несколькими аэропортами в управлении. И, кажется, два аэропорта во Франции. Алматинский аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии. Нам необходима модернизация и реконструкция самого пассажирского терминала для удобства пассажиров, потому что ежегодно идет рост пассажиропотока через этот аэропорт. Тем более что недавно был принят приказ министерства об открытом небе, это позволит увеличить маршруты", - добавил Атамкулов.

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