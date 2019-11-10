Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - Аэропорт Алматы в ближайшее время может обрести нового владельца, передает Kazakhstan Today.

Консорциум, в который входят компании TAV Airports (46,12% капитала которой принадлежит Groupe ADP) и VPE Capital, начали переговоры с владельцем Международного аэропорта Алматы в Казахстане относительно приобретения этого актива, которое может состояться в ближайшие недели/месяцы", - сообщается на сайте Groupe ADP.

В пресс-релизе также отмечено, что аэропорт Алматы является самой крупной воздушной гаванью в Центральной Азии. В 2018 году аэропорт обслужил около 6 млн пассажиров, половина из которых путешествовала по международным направлениям.

Эта сделка соответствует стратегии развития Groupe ADP и TAV Airports в Центральной Азии", - резюмировали в Groupe ADP.

Издание Kursiv.kz ранее сообщало, что нидерландская Venus Airport Investments B.V ищет покупателей своей доли в АО "Международный аэропорт Алматы", об чем сообщили сразу два независимых источника в авиационной отрасли Казахстана. Будет ли продан весь пакет акций или только его часть - не уточняется. В АО "Международный аэропорт Алматы" не стали комментировать возможную сделку, не подтвердив и не опровергнув данную информацию.

Groupe ADP управляет рядом аэропортов, в том числе аэропортами Париж - Шарль-де-Голль, Париж-Орли и Париж-Ле-Бурже.

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