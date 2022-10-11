На 19% подорожал хлеб в Казахстане за год

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость хлеба по итогам сентября текущего года выросла на значительные 19,4% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Цена на ржано-пшеничный хлеб увеличилась на 24,7%, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 28,2%, на пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 14,4%, на нарезной батон - на 28,1%, сообщает Enеrgyprom.kz

Хлеб подорожал во всех регионах РК. Заметнее всего цены выросли в Улытауской области: сразу на колоссальные 48,3%. Следом идут Акмолинская область (плюс 27,6%) и Алматы (плюс 25,8%). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Северо-Казахстанской области: плюс 2,6%", - рассказали аналитики.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта обходился казахстанцам по 341 тенге за килограмм, из муки первого сорта - по 195 тенге за килограмм.

По итогам второго квартала текущего года среднее потребление на душу населения в РК составило 7,5 килограмма хлеба из пшеничной муки первого сорта и 646 граммов хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки.

Пшеничный хлеб горожане потребляют реже, чем сельские жители: 7,2 килограмма против 7,8 килограмма.

А вот для ржаного и ржано-пшеничного хлеба картина противоположная: 908 граммов в среднем на душу населения в квартал у городских жителей, против 272 граммов у сельских", - отмечается в обзоре.

На фоне роста цен в стране наблюдается сокращение объемов производства хлеба. Так, за январь-август текущего года производство свежего хлеба составило 342,4 тысячи тонн - на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Почти четверть выпуска в секторе пришлась на Туркестанскую область: 81,7 тысячи тонн, минус 8,3% за год. В топ-3 регионов также оказались Алматы и Актюбинская область: 36,6 тысячи и 33,8 тысячи тонн соответственно.

Меньше всего свежего хлеба произвели в Улытауской и Мангистауской областях, а также в Шымкенте.



