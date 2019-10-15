В Казахстане намолочено 19,1 млн тонн зерна

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Как сообщил на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, намолочено 19,1 млн тонн зерна, передает Kazakhstan Today.

По его словам, к настоящему времени убрано 15,1 млн гектаров из общей площади зерновых культур в 15,2 млн гектаров, что составляет 99,2%. Намолочено 19,1 млн тонн зерна при средней урожайности 12,6 центнера с гектара.

"В этом году из-за сложных погодных условий мы собрали зерновых на 2 млн тонн в бункерном весе меньше, чем в прошлом году. Поручаю Министерству сельского хозяйства обеспечить своевременный закуп зерна Продкорпорацией для стабилизации цен на хлеб", - сказал А. Мамин.

Глава правительства подчеркнул, что, принимая во внимание особенности климата в Казахстане, необходимо приложить все усилия для сохранения собранного урожая, обеспечить хлебоприемными предприятиями своевременный прием зерна на хранение, а также обработку и сушку влажного зерна.

Премьер-министр поручил обеспечить потребность сельскохозяйственных формирований в семенах под урожай следующего года и проверку их качества, принять меры по решению вопросов логистики в рамках подготовительной работы по экспорту зерна нового урожая, а также, с учетом повышенной влажности сельскохозяйственных культур, рассмотреть вопрос выделения дополнительного объема дизтоплива областям на проведение сушки зерна и семян в октябре - ноябре, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.





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