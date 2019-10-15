За 9 месяцев рост экономики Казахстана составил 4,3%

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь - сентябрь текущего года, передает Kazakhstan Today.

За январь - сентябрь рост ВВП составил 4,3% к соответствующему периоду прошлого года. Положительный рост наблюдается в строительстве - 13,5%, торговле - 7,6%, транспортной сфере - 5,5%, обрабатывающем секторе, в том числе в машиностроении - 18,2%, легкой промышленности - 19%, добыче металлических руд - 16,1%, нефтепереработке - 7,2%, услугах связи - 4%, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Активы Национального фонда увеличились на 2,4%, до $59,4 млрд, доходы в республиканский бюджет - 7677,6 млрд тенге (100,8% к плану), темп роста составил 112,6%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в январе - июле 2019 года составили 686 тыс. тенге и возросли по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 10,0% в номинальном выражении, в реальном - на 4,7%.

Вместе с тем, у ряда администраторов бюджетных программ наблюдается неосвоение бюджетных средств, наибольшие суммы сложились у министерств экологии - 1,5 млрд тенге, культуры и спорта - 1 млрд тенге, торговли - 0,9 млрд тенге, акиматы Алматы - 2,2 млрд тенге, Алматинской области – 1,1 млрд тенге, Туркестанской - 1 млрд тенге, к Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей - по 0,8 млрд тенге, Западно-Казахстанской области - 0,7 млрд тенге, Акмолинской области - 0,6 млрд тенге.

Максимальные показатели доли местного содержания по СТ-KZ за 9 месяцев в сфере легкой промышленности (46%) достигнуты в Кызылординской области, мебельной (59%), пищевой и строительной отраслях (54%) - в Павлодарской области.

По итогам 9 месяцев по основным базовым показателям роста экономики хотелось отметить положительную работу акиматов Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской областей. Это хороший пример для отстающих регионов. В свою очередь, у некоторых акиматов идет снижение по ряду показателей", - сказал А. Мамин, поручив руководителям регионов в кратчайшие сроки исправить данную ситуацию.

Глава правительства указал на необходимость принятия акимами всех необходимых мер по исполнению утвержденных индикаторов по местному содержанию, а также по обеспечению исполнения требований законодательства, индустриального сертификата и сертификата "СТ-КZ".

Премьер-министр отметил неплохие показатели в работе по повышению казахстанского содержания в закупках у акиматов Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей. Глава правительства поручил НПП "Атамекен" и Министерству финансов дополнительно провести семинары с акиматами в части корректной работы по проведению государственных закупок.

Еще раз отмечаю, что по достижению данных плановых показателей будет оцениваться работа руководителей регионов", - резюмировал А. Мамин.

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