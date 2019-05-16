В 2018 году товарооборот между РК и КНР увеличился на 11,1%

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел переговоры с членом постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместителем премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Хань Чжэном , сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

На встрече обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних экономических отношений, углубления приграничного сотрудничества, в том числе развития МЦПС "Хоргос".

Особое внимание было уделено индустриально-инвестиционному сотрудничеству в рамках сопряжения экономической политики "Нурлы жол" и стратегии "Пояс и путь". Всего будут реализованы 55 казахстанско-китайских проектов на $27 млрд. В период с 2015 по 2018 годы введены в эксплуатацию 12 проектов на сумму $3,8 млрд, в текущем году ожидается запуск 5 проектов на $310 млн, среди которых строительство солнечных электростанций, ГЭС, современного комплекса мясокомбината. 11 проектов на $5,5 млрд находятся на стадии реализации, по оставшимся проектам на сумму $18,1 млрд ведутся подготовительные работы. В целом реализация проектов позволит создать порядка 20 тыс. новых рабочих мест.

Для дальнейшего продвижения торгово-экономического сотрудничества стороны отметили важность состоявшегося сегодня в Алматы II Форума межрегионального сотрудничества РК - КНР с участием более 400 представителей госорганов и бизнес-структур двух стран, в том числе руководства китайских провинций Сычуань и Шэньси, Гуанси-Чжуанского, Синьцзян-Уйгурского автономных районов. А. Мамин также подчеркнул, что участие китайской делегации в предстоящем XII Астанинском экономическом форуме придаст серьезный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров глава правительства РК отметил необходимость усиления взаимодействия по развитию транспортно-логистических компетенций и транзитных коридоров, энергетики, промышленности, агропромышленного комплекса, в особенности наращивания экспорта казахстанской сельхозпродукции.

"Китай является крупным внешнеторговым партнером Казахстана, - сказал А. Мамин. - В 2018 году товарооборот между РК и КНР увеличился на 11,1%, достигнув показателя в $11,7 млрд. По итогам двух месяцев текущего года объем торговли составил $2 млрд, что на 12,1% выше уровня за аналогичный период 2018 года. Мы заинтересованы в сохранении такой положительной динамики".

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