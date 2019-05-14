Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн посетит с рабочим визитом Казахстан, передает Kazakhstan Today.

С 14 по 16 мая с рабочим визитом города Нур-Султан и Алматы посетит член Постоянного комитета Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн", - сообщил сегодня на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Также, по его информации, 15-16 мая Нур-Султан посетит с официальным визитом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"В рамках визитов высоких гостей ожидаются двусторонние встречи с руководством страны. Кроме того, программа визитов премьер-министра Грузии и вице-премьера Госсовета КНР предусматривает участие в официальной церемонии открытия ХII Астанинского экономического форума", - отметил Смадияров.

Также он сообщил, что 14 мая в Алматы состоится II Форум межрегионального сотрудничества между Казахстаном и КНР, который является диалоговой площадкой по актуальным вопросам торгово-экономического, транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного межрегионального сотрудничества.

Казахстанскую делегацию на форуме возглавит первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, китайскую - Хань Чжэн. В работе форума примут участие представители акиматов областей РК, отраслевых госорганов двух стран, представители бизнес-структур, а также руководство четырех китайских провинций (Сычуань, Шэньси, Гуанси-Чжуанский автономный район и СУАР), руководство ряда городов КНР, в том числе Ляньюньганя.

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