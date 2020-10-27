Караганда. 26 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2020 году реализуют 90 проектов по водоснабжению, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области поставлена цель: к 2022 году полностью обеспечить жителей городов централизованным водоснабжением. В сельских населённых пунктах стопроцентный показатель необходимо достигнуть к 2023 году. В текущем году для решения этой задачи в регионе реализуют 90 проектов. Строится 25 новых объектов водоснабжения, сообщили в пресс-службе акима региона.

Ситуацию с обеспечением качественной питьевой водой и перспективы обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Во исполнение послания президента народу Казахстана в Карагандинской области в 2019 году по государственным и правительственным программам был реализован 31 проект по водоснабжению и водоотведению. В населённых пунктах построено и реконструировано 295 километров водопроводных и канализационных сетей, снижен износ водопроводных сетей до 67%, канализационных сетей - до 78%, введено в эксплуатацию 11 объектов. В 2020 году выделены средства на реализацию 90 проектов по программам "Развитие регионов", "Нурлы жол", "Дорожная карта занятости", - доложил руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Улантай Усенов.

При этом он отметил, что по итогам года запланировано построить и реконструировать более 380 километров водопроводных и канализационных сетей, провести текущий ремонт 76,8 километра сетей и ввести в эксплуатацию 25 объектов.

За девять месяцев текущего года в регионе построено и реконструировано 274 километра сетей.

Как отметил Улантай Усенов, реализация проектов этого года позволит довести доступ к качественному водоснабжению в городах до 98%, а в сельских населённых пунктах - до 89,9%.

Также строятся планы на ближайшие три года. В республику поданы заявки ещё на 27 проектов. По программе "Нурлы жер" отобраны 45 приоритетных сёл, в шести из них работы уже начаты.

В сёлах, где проживает меньше 200 человек, планируется устанавливать комплексы блок-модульной очистки воды. Они просты в сборке и эксплуатации, и при необходимости оборудование легко перенести из одного места в другое.

По информации пресс-службы, также будет проводиться дополнительная разведка подземных вод для возможности строительства новых скважин.

Кроме того, в области приступили к решению проблемы с устаревшими очистными сооружениями. В этом году планируется завершить строительство очистных сооружений в Улытау, канализационных насосных станций - в Абае и Карабасе. На очереди строительство объектов в посёлке Карагайлы Каркаралинского района и в селе Актогай.

Аким области Женис Касымбек сообщил, что в ближайшие несколько лет в регионе при содействии Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ планируется построить 7 канализационно-очистных сооружений.

Обеспечение населения качественной питьевой водой - один из важнейших приоритетов работы местных органов власти. За ходом строительства и ремонта объектов водоснабжения будет жёсткий контроль. Наряду с этим необходимо соблюдать требования экологического законодательства - предусматривать очистные установки", - подчеркнул глава региона.

Женис Касымбек напомнил, что на особом контроле находится реализация проектов по строительству Эскулинского водовода в Жезказганском регионе и по реконструкции водовода Токрау - Саяк в Балхаше.

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