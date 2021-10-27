Система Orphus

На 27% подорожали яйца в Алматинской области

26.10.2021, 10:58 37990
На 27% подорожали яйца в Алматинской области
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 26 ОКТЯБРЯ - Цены на яйца в Казахстане за год выросли на 16%. В четырех регионах яйца подорожали более чем на 20%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В сентябре текущего года средняя цена десятка яиц первой категории достигла 355 тенге - на 16,4% выше, чем годом ранее, сообщают аналитики Energyprom.kz.
 
Самые высокие цены на яйца среди крупных городов и мегаполисов Казахстана зафиксированы в Алматы (486 тенге за десяток), Нур-Султане (432 тенге) и Талдыкоргане (405 тенге), самые низкие - в Караганде (262 тенге).
 
В региональном разрезе рост цен в годовой динамике сильнее всего ощутили жители Алматинской области - сразу на 27%. Резкое удорожание также в Жамбылской области (на 25,5%) и Алматы (на 21,6%); наименьший рост был зарегистрирован в Кызылординской области (на 2,9%).

Отмечается, что за январь-сентябрь 2021 года фермеры РК получили 3,6 млрд яиц - на 9% меньше, чем годом ранее. Из них 2,3 млрд реализовали через торговые сети и пункты общественного питания, 44,5 млн штук отправили на экспорт, 4,6 млн реализовали перерабатывающим компаниям. Производственное потребление составило 94,3 млн, переработка на продовольственные цели - 7,6 млн штук.
 
В разрезе регионов наибольшие объемы выпуска в секторе пришлись на Акмолинскую область: 599,6 млн штук, минус 4,9% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская (590,4 млн штук, минус 24,6%) и Карагандинская (499,6 млн штук, минус 0,6%) области.
 
В целом за 2020 год в РК произвели 5 млрд яиц - на 8,5% меньше, чем в 2019 году.
 

По итогам января-августа 2021 года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на свежие яйца в скорлупе на 94,4%, против 97,3% годом ранее. На импорт соответственно пришлось 5,6% ресурсов. В страну с начала года завезли 189,3 млн яиц - сразу почти вдвое больше, чем в январе-августе 2020 года. В то же время экспорт, напротив, сократился более чем вдвое за год - всего до 83,4 млн яиц. Реализация на внутреннем рынке также уменьшилась и составила 3,3 млрд яиц, минус 4,9% за год", - говорится в исследовании.


 

Комментарии

новости по теме

Товарную биржу ЕТС обвинили в злоупотреблении доминирующим положением

26.10.2021, 19:10 71092
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило нарушения в деятельности товарной биржи ЕТС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает сайт АЗРК, проверка была инициирована из-за многочисленных обращений субъектов рынка. Они жаловались на цены на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках, просили проверить биржу на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
 

Согласно правилам организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, утвержденным Министерством энергетики РК, если в течение одной торговой сессии сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из следующих торговых сессий базовая цена уменьшается на не менее чем 10% за сессию. Как выяснилось в ходе анализа, данные требования товарной биржей ЕТС не -соблюдались. Также правилами установлено, что заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, а при равных ценах - в порядке очередности их поступления в торговую систему. При анализе АЗРК выявило нарушения на товарной бирже ЕТС порядка очередности заявок между покупателями", - сообщает Агентство. 

 
На основании выявленных нарушений 21 октября 2021 года антимонопольное ведомство вынесло товарной бирже уведомление о злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав субъектов рынка. 
 
Уведомление подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения.
 

На Морском терминале КТК досрочно подключили новые узлы учета нефти

26.10.2021, 17:52 81946
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На Береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 4 по 7 октября 2021 года на береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) к действующему входному коллектору узла регулирования давления (УРД). Строительство трех новых СИКН (также называемых узлами учета нефти) осуществляется в рамках реализации Программы устранения узких мест", - сообщает пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума.

 
Подключение трубопроводных линий строящихся СИКН выполнено во время плановой остановки работы нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. Перед этим был осуществлен комплекс подготовительных работ, включавший сборку трубопроводных линий и их гидравлические испытания. Во время остановки работы была выполнена врезка в коллектор УРД и сварка стыков. Работы выполнены силами 46 специалистов консорциума и подрядных организаций. 
 

Благодаря качественному планированию, реализации комплекса подготовительных работ и слаженным действиям специалистов подключение осуществлено досрочно с соблюдением всех технических требований, несмотря на сложные погодные условия. За счет опережения графика работ срок плановой остановки работы нефтепровода был сокращен на 24 часа. Процессы перекачки и отгрузки нефти на Морском терминале и других производственных объектах КТК осуществляются в соответствии с графиком", - сообщили в пресс-службе.

 
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
 
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
 

Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге

26.10.2021, 15:29 100684
Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Бюджет Республики Казахстан был пополнен налоговиками на 100 млрд тенге после проведения проверок недропользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Крупные недропользователи используют многоэтапные сложные схемы, а также вольно трактуют нормы налогового кодекса в свою пользу, заявил на брифинге в СЦК директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета госдоходов МФ РК Ануар Сулейменов. По его словам, для мониторинга недропользователей выбрали интенсивный подход и смещение от количественного к качественному анализу. 
 
При этом используется широкий спектр инструментов налогового контроля, который включает в себя изучение производственного процесса, анализ контрактов на недропользование, анализ финансовой отчётности и многие другие. 
 

Такой подход позволяет сконцентрировать силы в нужном направлении, что даёт свои положительные результаты. Например, в результате этих мер только за 2021 год КГД удалось изыскать около 100 млрд тенге дополнительных резервов в бюджет", - заявил Сулейменов.

 
Спикер также отметил, что недропользователи являются одними из основных доноров бюджета страны. Они обеспечивают поступления до 35% республиканского бюджета и 99,9% Национального фонда.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов