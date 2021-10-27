На 27% подорожали яйца в Алматинской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 26 ОКТЯБРЯ - Цены на яйца в Казахстане за год выросли на 16%. В четырех регионах яйца подорожали более чем на 20%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сентябре текущего года средняя цена десятка яиц первой категории достигла 355 тенге - на 16,4% выше, чем годом ранее, сообщают аналитики Energyprom.kz

Самые высокие цены на яйца среди крупных городов и мегаполисов Казахстана зафиксированы в Алматы (486 тенге за десяток), Нур-Султане (432 тенге) и Талдыкоргане (405 тенге), самые низкие - в Караганде (262 тенге).

В региональном разрезе рост цен в годовой динамике сильнее всего ощутили жители Алматинской области - сразу на 27%. Резкое удорожание также в Жамбылской области (на 25,5%) и Алматы (на 21,6%); наименьший рост был зарегистрирован в Кызылординской области (на 2,9%).





Отмечается, что за январь-сентябрь 2021 года фермеры РК получили 3,6 млрд яиц - на 9% меньше, чем годом ранее. Из них 2,3 млрд реализовали через торговые сети и пункты общественного питания, 44,5 млн штук отправили на экспорт, 4,6 млн реализовали перерабатывающим компаниям. Производственное потребление составило 94,3 млн, переработка на продовольственные цели - 7,6 млн штук.

В разрезе регионов наибольшие объемы выпуска в секторе пришлись на Акмолинскую область: 599,6 млн штук, минус 4,9% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская (590,4 млн штук, минус 24,6%) и Карагандинская (499,6 млн штук, минус 0,6%) области.

В целом за 2020 год в РК произвели 5 млрд яиц - на 8,5% меньше, чем в 2019 году.

По итогам января-августа 2021 года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на свежие яйца в скорлупе на 94,4%, против 97,3% годом ранее. На импорт соответственно пришлось 5,6% ресурсов. В страну с начала года завезли 189,3 млн яиц - сразу почти вдвое больше, чем в январе-августе 2020 года. В то же время экспорт, напротив, сократился более чем вдвое за год - всего до 83,4 млн яиц. Реализация на внутреннем рынке также уменьшилась и составила 3,3 млрд яиц, минус 4,9% за год", - говорится в исследовании.



