Опубликованы правила выплаты 42 500 тенге

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало правила осуществления единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер, передает Kazakhstan Today.

Единовременная выплата назначается один раз и устанавливается в размере одной минимальной заработной платы, которая устанавливается согласно закону "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год, при условии полной потери дохода в июле 2020 года в связи с введением ограничительных мер в соответствии с пунктом 3 статьи 150 кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Единовременная выплата осуществляется следующим категориям граждан:

1) работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, сто процентов акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству;

2) индивидуальным предпринимателям;

3) лицам, занимающимся частной практикой;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

5) физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

Единовременная выплата не назначается лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий, в том числе:

1) в случае, если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением ограничительных мероприятий;

2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, за исключением лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы;

3) освобожденным от работы в связи с введением простоя, в соответствии с трудовым законодательством;

4) плательщикам единого социального платежа, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года;

5) физическим лицам, получающим доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам ГПХ, за которых отсутствует поступление обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года;

6) получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из фонда, лицам, охваченным мерами содействия занятости, и лицам, не входящим в состав рабочей силы в соответствии с законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения", впервые уплатившим единый социальный платеж в период ограничительных мероприятий;

7) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

8) в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты.

Потеря дохода лиц, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 3 настоящих правил, устанавливается на основании сведений из информационных систем государственных органов.

Заявление на назначение единовременной выплаты подается одним из следующих способов:

1) через web-портал "Электронного правительства";

2) через портал Enbek.kz;

3) через Telegram-бот электронного правительства и антибот портал 42500.enbek.kz лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 3 правил;

4) мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня;

5) в проактивном формате для лиц, указанных в подпункте 5) пункта 3 правил. В данном случае заявление на назначение социальной выплаты не требуется. Потенциальному заявителю отправляется SMS через мобильные средства сотовой связи для получения согласия на назначение единовременной выплаты.

Рабочий орган выносит на рассмотрение районных (городских) штабов заявления на назначение единовременной выплаты в срок не позднее одного рабочего дня со дня регистрации указанных заявлений.

Заявления на пересмотр решения принимаются районными (городскими) штабами до 1 декабря 2020 года.

К заявлению на пересмотр решения прилагаются:

- документы, подтверждающие факт потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий;

- декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, утвержденная уполномоченным органом в сфере государственных доходов, за исключением плательщиков единого социального платежа.

Для лиц, отправленных в отпуска, прилагаются выписки из акта работодателя о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работнику (работникам).

Рабочий орган в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления на пересмотр решения осуществляет проверку на полноту представленных документов или сведений. При несоответствии представленных документов или сведений осуществляет их возврат заявителю, с указанием причины возврата.

Районный (городской) штаб в течение пяти рабочих дней с даты внесения рабочим органом на рассмотрение заявления на пересмотр решения с приложенными документами выносит заключение о наличии (отсутствии) оснований для пересмотра решения об отказе в назначении единовременной выплаты.

Рабочий орган не позднее 3 рабочих дней с даты вынесения заключения размещает представленные заявителем заявление на пересмотр решения, документы или сведения, а также заключение о пересмотре, и информирует заявителя о результатах рассмотрения заявления на пересмотр решения.

Рабочий орган в течение трех рабочих дней предоставляет заявителю копию заключения о пересмотре (по его запросу).

Положительное заключение о пересмотре направляется рабочим органом в отделение государственной корпорации в течение одного рабочего дня с даты вынесения заключения о пересмотре.

В случае принятия фондом решения об отказе в назначении единовременной выплаты после вынесения положительного заключения о пересмотре районного (городского) штаба отделение государственной корпорации в срок не позднее одного рабочего дня информирует заявителя и лица, которому отказано в назначении единовременной выплаты, о принятом решении.

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