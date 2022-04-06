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МНЭ: пенсии и пособия в Казахстане проиндексируют на 9%

05.04.2022, 11:53 23431
МНЭ: пенсии и пособия в Казахстане проиндексируют на 9%
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров ответил журналистам, на сколько проиндексируют пенсии и пособия в стране в связи с инфляцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Куантыров сообщил, что учитывая рост цен, индексация пенсий и пособий будет проведена "примерно на 9%".
 
Ранее сообщалось, что согласно уточненным прогнозам макроэкономических показателей Республики Казахстан, инфляция в стране определена в коридоре 8-10%. 

Прогноз роста экономики Казахстана снижен с 3,9% до 2,1%. 
 

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Акчулаков рассказал о работе КТК после аварии

06.04.2022, 11:22 1381
Акчулаков рассказал о работе КТК после аварии
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - По словам министра энергетики Республики Казахстан Болата Акчулакова, на Каспийском трубопроводном консорциуме работает один причал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Минэнерго рассказал, что если до 10-15 апреля успеют провести ремонт, то на добычу это никак не повлияет. Если же ремонт задержится на месяц, то будут потери.
 

На самом деле у нас запасы перевыполнения были еще в начале года. Поэтому до середины апреля потерь не будет", - пояснил Акчулаков.

 
Напомним, 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации. 

После аварии консорциум объявил, что может снизить поставки нефти втрое из-за аварии. 

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - два месяца. 

Из-за аварии в Минэнерго РК начали прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 

28 марта стало известно, что один из причалов КТК частично возобновил работу 
 

Несколько заводов будут построены в Казахстане к 2025 году - Ускенбаев

05.04.2022, 18:23 15086
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Казахстане сейчас ведется строительство нескольких заводов, которые будут завершены в 2024 - 2025 годах, сообщил на брифинге в СЦК министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это силовые кабели, это капонки и провода, медные трубы и другие изделия. Здесь тоже нами достигнута договоренность с добывающей нашей компанией, что в случае строительства данных перерабатывающих заводов они дают на свою продукцию скидку на Лондонской бирже минус 3%. Поэтому даже реализация таких нескольких заводов дает нам возможность увеличения экспорта на 200 млн долларов США", - подчеркнул министр. 


 
По его словам, в Казахстане большой потенциал для развития малого и среднего бизнеса. 
 

Когда бизнес будет видеть, что у него будет сырье и мы готовы предоставить инженерные коммуникации, землю и обеспечить доступное финансирование, есть для наших предпринимателей точки роста", - отметил министр. 

 
Напомним, на брифинге Ускенбаев также сообщил, что Мининдустрии ищет инвесторов для строительства нового сталелитейного завода.
 

В QazaqGaz назначены руководители дочерних компаний

05.04.2022, 17:46 16136
В QazaqGaz назначены руководители дочерних компаний
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В АО "Национальная компания QazaqGaz" произведен ряд кадровых назначений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Заместителем председателя правления по социально-трудовым отношениям назначен Акбар Тулегенов. Высшее образование получил в Великобритании, окончил Warwick Business School, University of Warwick, имеет степени бакалавра наук в менеджменте, магистра наук в маркетинге и стратегии, степень МВА. Имеет большой руководящий опыт в финансовых организациях, телекоммуникационной сфере, а также в компаниях нефтегазового сектора", - сообщает пресс-служба нацкомпании.

 
Председателем правления (генеральным директором) АО "Интергаз Центральная Азия", дочерней компании АО "НК QazaqGaz", назначен Манас Тасыбаев. Высшее образование получил в Алма-Атинском институте инженеров железнодорожного транспорта, по специальности инженер-строитель. Имеет значительный опыт работы в отечественной газотранспортной отрасли. Занимая более пяти лет должность генерального директора АО "КазТрансГаз Аймак", внес значительный вклад в газификацию регионов страны. Занимал посты акима Атырау, замакима Актобе. До назначения занимал должность генерального директора ТОО QazaqGaz Qurylys, входящего в структуру группы компаний АО "НК QazaqGaz".
 
Генеральным директором (председателем правления) еще одной "дочки" - ТОО "КазТрансГаз Онімдері" назначен Ернар Кулкыбаев. Имеет 30-летний успешный опыт управления в бизнес-структурах и на производственных предприятиях. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, по специальности экономист.
 

Меры по поддержке отечественного пищепрома озвучили предприниматели

05.04.2022, 17:19 16701
Меры по поддержке отечественного пищепрома озвучили предприниматели
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Представители казахстанской пищевой промышленности сегодня на круглом столе в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" предложили комплекс мер по поддержке отечественного производителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Участники круглого стола - представители казахстанских отраслевых союзов, компаний-производителей, профильные эксперты, депутаты мажилиса парламента Казахстана высказались по ситуации в отечественной индустрии производства и реализации продуктов питания и поделились мнениями относительно того, какие меры необходимо предпринять для расширения доступности казахстанских продуктов в условиях растущей экономической нестабильности", - сообщили в Нацпалате.

 
По мнению участников, основными задачами должны стать создание приоритетных условий для работы на рынке местных компаний, вовлечение торговых сетей в процесс поддержки и популяризации отечественных продуктов питания, а также активная работа с покупателями, разъясняющая выгоды потребления местных продуктов.
 

Пищевая отрасль нуждается в эффективном государственном регулировании с приоритетом на интересы отечественного производителя. Производство продуктов питания - отрасль стратегическая, и ее значение сегодня еще больше возрастает в условиях мировой нестабильности и разрыва логистических связей. Пока же развитие отрасли сдерживает недостаточное внимание со стороны государства и неравная конкуренция с гигантами пищевой индустрии из соседних стран", - отметили спикеры.

 
Многие из предпринимателей посетовали, что отечественной продукции непросто попасть на полки супермаркетов. Для торговых сетей главным критерием при выборе поставщиков является низкая закупочная цена товара, а не качество.
 

Такая установка способствует тому, что сети сами формируют в стране рынок низкосортного продукта и все участники рынка вынуждены подстраиваться под эти требования. Сети зачастую конкурируют не в уровне сервиса, разнообразии ассортимента, а в том, чтобы производитель отдал продукцию на реализацию по более низкой цене", - заявили участники круглого стола.

 
По их словам, более половины продукции в торговых сетях представлено импортными продуктами, в то время как у соседей, в той же России например, благодаря политике регулирования ассортимент сетей до 80% представлен продукцией местных компаний.
 

В развитых странах есть практика предоставления своим производителям режима наибольшего благоприятствования - обязательного предоставления приоритетных мест на полках, дополнительных мест для выкладки, быстрой оплаты за реализованные товары, продвижения отечественных товаров. Нам подобную практику тоже нужно внедрять. В противном случае доля казахстанских продуктов питания в собственной стране будет неумолимо снижаться, и наша продовольственная безопасность пострадает самым серьезным образом", - заявил на встрече директор Молочного союза РК Владимир Кожевников. 

 
Производители отмечают: отсутствие эффективного госрегулирования и конкуренции среди торговых сетей не оставляет альтернативы. Им остается либо принимать условия супермаркетов, либо терять рынок сбыта. 
 
Также спикеры отметили отсутствие соответствующего контроля от уполномоченных государственных органов, которое создает неравные условия работы на рынке. По мнению представителей казахстанского пищепрома, необходимо, чтобы курирующие органы регулярно проверяли деятельность всех участников рынка на соответствие их продукции предписанным требованиям. 
 
По итогам круглого стола его участники приняли резолюцию, в которой призвали представителей регулирующих отрасль госорганов уделить больше внимания увеличению доли отечественных продуктов на продуктовом рынке страны, создавать условия для равной конкуренции, регулировать вопросы реализации местной продукции в торговле, а также развивать потребительский патриотизм.
 

Глава Минсельхоза доложил Токаеву о подготовке к посевной кампании

05.04.2022, 16:59 17896
Глава Минсельхоза доложил Токаеву о подготовке к посевной кампании
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о текущем состоянии агропромышленного комплекса страны и задачах на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Особое внимание было уделено мерам по обеспечению продовольственной безопасности и реформированию отрасли", - сообщает Акорда.

 
Карашукеев также проинформировал президента об исполнении его поручений, в том числе касающихся подготовки к весенне-полевым работам.
 

Министерство перепроверило наличие горюче-смазочных материалов, удобрений, запасов семян и готовность техники у фермеров. По словам министра, в настоящее время отрасль готова к весеннему севу", - говорится на сайте главы государства.

 
Токаев также ознакомился с шагами, направленными на совершенствование систем государственной поддержки АПК и ветеринарии, развитие личных подсобных хозяйств.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений по обеспечению продовольственной безопасности, продвижению отечественных товаров на новые рынки, развитию аграрной науки, качественному проведению весеннего сева.
 
Он также указал на необходимость усилить контроль за процессами рационального землепользования и возврата неиспользуемых земель.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов на заседании комиссии по демонополизации экономики заявил, что  неиспользуемые земли сельхозназначения будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам.
 

Мининдустрии ищет инвесторов для строительства нового сталелитейного завода

05.04.2022, 16:27 18706
Мининдустрии ищет инвесторов для строительства нового сталелитейного завода
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК ищет инвесторов, готовых построить новый сталелитейный завод на 1 млн тонн стали, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций глава ведомства Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы сейчас активно ищем инвесторов и разговариваем с людьми, которые хотели бы построить новый сталелитейный завод на 1 млн тонн стали с последующей переработкой более высокого качества для производства арматуры и закрытия полностью импорта из-за границы для производства автомобильных листов. Вы знаете, у нас активно развивается машиностроение, и в соседних странах тоже, поэтому мы считаем это одним из перспективных направлений", - заявил Ускенбаев. 

 
Он подчеркнул, что Мининдустрии готово поддержать обрабатывающую отрасль, предоставить необходимую инфраструктуру, дать возможность доступа к длинным недорогим финансовым ресурсам.
 

Мы говорим, где есть возможности для роста существующих предприятий и для открытия новых, какие направления мы будем поддерживать", - добавил министр. 

 

По его словам, одна из ключевых задач - задействовать внутреннюю переработку и направить имеющееся сырье для внутренней переработки и для дальнейшей реализации новым предприятиям, которые могут использовать его для выпуска готовой продукции.
 

Казахстанцы сняли в ЕНПФ 3,1 трлн тенге на улучшение жилищных условий

05.04.2022, 15:04 20346
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Единый накопительный пенсионный фонд с января 2021 года по 1 апреля 2022 года исполнил 1 317 739 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ. 

 
Больше всего исполненных заявлений приходится на Алматы (17,75%), Нур-Султан (13,53%), Мангистаускую область (10,41%). 
 
По данным ЕНПФ, наибольшая часть заявлений направлена на приобретение жилища (окончательный расчет), строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка) - исполнено 469 628 заявлений на сумму порядка 2 трлн тенге (64,4% от общей суммы). 
 
Кроме того, на получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений (за исключением строительства), полное и частичное его погашение и рефинансирование, а также для строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка) по системе жилищных строительных сбережений исполнено 276 303 заявления на сумму 402,2 млрд тенге (13%). 
 
На внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища (в том числе в рамках финансирования исламским банком), полное и частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу и его рефинансирование исполнено 261 128 заявлений на сумму 378,6 млрд тенге (12%).
 
На пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления исполнено 274 506 заявлений на сумму 249,2 млрд тенге (8%). 
 
Еще 75,2 млрд (или 2,4%) переведено на прочие цели, включая полную и частичную оплату по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа, а также приобретение земельного участка в собственность по гражданско-правовым сделкам с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство.
 

Подчеркнем, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 20 рабочих дней с даты их поступления (согласно пункту 13 Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан). Исключением является пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилища или строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство). В данном случае получатель предоставляет в "Отбасы банк" документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 3 лет с даты их поступления", - напомнили в пресс-службе.

 
По другим уполномоченным операторам (банки второго уровня) заявления на единовременную пенсионную выплату и документы получателя по целям рассматриваются в порядке и сроки, установленные внутренними документами банка. При этом банк перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению в течение 10 рабочих дней с даты зачисления сумм единовременных пенсионных выплат на специальные счета заявителя. В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.
 
Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение трех рабочих дней с даты получения заявления.
 

Отметим, что 422,1 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Кроме того, ЕНПФ исполнил 380 996 заявлений на лечение на общую сумму 293,5 млрд тенге. Средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 26,9 млрд тенге от уполномоченного оператора ("Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. 
 
По информации ЕНПФ, значительная часть исполненных заявлений на лечение была направлена на стоматологические услуги - 365 751 заявление (96% от общего количества заявлений на лечение) на сумму 284,5 млрд тенге, далее следуют офтальмологические услуги - 10 844 заявления на сумму 5,1 млрд тенге и лечение орфанных заболеваний - 1 251 заявление на сумму 1,1 млрд тенге.
 
Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 апреля переведено 7,9 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 4 975 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,6 млн тенге. 
 

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе "Услуги" - "Реестр управляющих инвестиционным портфелем". Отметим, из 7,9 млрд тенге - 45,59%, или 3,6 млрд тенге, переведено в АО "Jusan Invest", 28,05%, или 2,2 млрд тенге, - в АО "Halyk Global Markets", 15,90%, или 1,3 млрд тенге, - в АО "BCC Invest", 10,46%, или 0,8 млрд тенге, - в АО "Сентрас Секьюритиз", - уточнили в пресс-службе.

 

Минторговли РК усилило контроль за торговыми надбавками

05.04.2022, 13:28 22486
Минторговли РК усилило контроль за торговыми надбавками
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В рамках исполнения поручения главы государства по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане проводятся комплексные мероприятия по соблюдению субъектами торговли предельно допустимых торговых надбавок, сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ведомства, в регионах сформированы специальные мониторинговые группы из состава представителей акиматов, Комитета торговли, Комитета государственных доходов, Агентства по защите и развитию конкуренции, Агентства финансового мониторинга, общественных объединений и др.
 

За последние 3 недели мониторингом охвачены 87% магазинов "у дома", а также 122 оптовых и розничных рынка в городах и районах республики. Только в течение последней недели в розничной торговле (магазины "у дома") в рамках профилактического контроля выявлено 259 нарушений соблюдения торговой надбавки на СЗПТ. После проведенных разъяснений субъекты бизнеса самостоятельно снизили свои торговые надбавки на социально значимые продовольственные товары до 4 - 15%", - говорится в сообщении.

 
Также ведется работа по анализу и контролю посреднических схем по всей цепочке ценообразования не только на социально значимые продовольственные товары, но также и на другие продукты.
 
Так, в рамках проекта обязательного использования электронных счетов-фактур субъектами торговой деятельности (торговля продовольственными товарами) будет обеспечен оперативный мониторинг ценообразования на продтовары от производителя (импортера) до торговой полки. Это позволит исключить ценовые спекуляции и даст возможность уполномоченным органам контролировать соблюдение бизнесом размера максимальной торговой надбавки.
 
Как отметили в ведомстве, данная работа особенно актуальна в период межсезонья, когда возникает значительная разница между ценами отечественных производителей, импортеров сельскохозяйственной продовольственной продукции и розницей.
 

К примеру, в настоящее время цена на томаты разнится в различных розничных точках. Это обусловлено в том числе разницей отпускных цен у товаропроизводителей и импортеров. Так, в частности, отпускная оптовая цена у казахстанских фермеров Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей составляет от 600 - 680 тенге до 800 тенге за килограмм (в зависимости от сорта). В торговых сетях казахстанские помидоры продаются от 1000 до 1200 тенге за килограмм. При этом оптовая цена на импортные томаты (Узбекистан) составляет 1400, а в торговых сетях их стоимость в среднем составляет 1900", - уточнили в Минторговли.

 

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