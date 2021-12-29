В Петропавловске на реконструкцию ТЭЦ выделят 9,5 млрд тенге

Фото: Пресс-служба «Казатомпрома»

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - По итогам 9 месяцев объем экспорта урана из Казахстана сократился на 36,9% до 0,8 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказала начальник управления анализа внешнего сектора департамента платежного баланса Национального банка РК Меруерт Алмагамбетова, по итогам 9 месяцев, рост экспорта из Казахстана вырос на 20,4%. Увеличение показателя обусловлено ростом мировых цен на топливно-энергетические товары на фоне восстановления производства в странах мира после пандемии 2020 года.

При этом рост экспорта сдерживался определенными товарами. Это уран (сокращение на 36,9% до 0,8 млрд долларов США), газ (-20% до 1,6 млрд долларов США), руды и концентраты драгоценных металлов (-9,0% до 0,5 млрд долларов США)", - сказала специалист.

Она отметила, что снижение продаж за границу урана и газа оказало сдерживающий эффект на экспорт товаров в целом.

Экспорт урана, по добыче которого Казахстан последнее десятилетие занимает лидирующие позиции в мире, за 9 месяцев 2021 года сократился на 37%. Значительное снижение связано с падением поставок радиоактивного элемента в Китай (-443 млн долларов США), Индию (-74 млн долларов США), Францию (-11 млн долларов США) и Канаду (-6 млн долларов США)", -пояснила Алмагамбетова.

В результате в настоящее время основным покупателем казахстанского урана стала Россия (+23,8 млн долларов США), доля которой в экспорте урана выросла с 21% до 37%.

Рост внутреннего потребления газа в стране - одна из причин снижения объемов экспорта. Особенно сильно сократились поставки в Китай, а также в такие страны как Швейцария, Украина, Афганистан и Германия", - рассказала представитель Нацбанка.

По ее словам, Казахстан поставил за рубеж большие объемы нефти, меди, ферросплавов, плоского проката из железа, железных и медных руд и концентратов, пшеницы, нефтепродуктов, алюминия, серебра и цинка.

В целом низкая диверсификация обуславливает подверженность экспорта к шокам на мировых товарных рынках: доля нефти в экспорте составляет 51,5%, металлов - 19,1%, газа - 3,6%, урана - 1,9%.

Значительный рост экспорта позволил сократить дефицит текущего счета платежного баланса на 40,9% до 3 млрд долларов США.





Специалист также рассказала о тенденциях в части экспорта нефти и металлов.





Несмотря на обязательства страны в рамках соглашения ОПЕК+ и снижение количественных поставок, рост мировых цен на «черное золото» позволил нарастить экспорт нефти и газового конденсата (+19% к 9 месяцам 2020 года). Однако, стоит отметить, что ввиду особенностей учета в официальной статистике, продолжающийся рост цен на нефть в III квартале в полной мере отразится только в IV квартале", - проинформировала она.





Больше всего покупают казахстанскую нефть Италия (6 млрд долларов США), Нидерланды (2,8 млрд долларов США), Франция (1,7 млрд долларов США), Индия (1,3 млрд долларов США) и Китай (1,2 млрд долларов США).





Ключевой страной – покупателем нефти по-прежнему остается Италия, на которую приходится 27% от всего экспорта нефти. При этом среди других стран отмечается рост доли Нидерландов (до 12,6%), Франции (до 7,7%), Турции (до 5,3%), Сингапура (до 2,8%) и Брунея (до 2,3%)", - отметила глава департамента.





В условиях восстановления мирового спроса в январе-сентябре текущего года экспорт черных и цветных металлов вырос как по отношению к прошлому году на 54% и 33%, так и по отношению к докризисному 2019 году на 35% и 27%, соответственно.





Меруерт Алмагамбетова уточнила, что больше всего выросли поставки меди в Китай и ОАЭ, плоского проката из железа – в Россию, ферросплавов – в Китай, США и Японию, алюминия – в Турцию и Хорватию, серебра – в Великобританию, цинка – в Китай и Россию. Экспорт данных товарных позиций также вырос и по отношению к 2019 году.





Основной покупатель цветных металлов – Китай, а черных металлов – Россия. Примечательно, что в то же время наблюдается существенный рост и прочего экспорта за счет роста продаж железных руд и концентратов, серы, медных руд и концентратов", - поделилась специалист.





Также она подчеркнула, что в общем объеме казахстанского экспорта выросла доля так называемых «готовых товаров», то есть товаров более высокого передела. Их доля в экспорте выросла с 3,7% в 2011 году до 8,2% в 2020 году.





В текущем году, по данным Бюро национальной статистики, за рубеж было поставлено готовых товаров на сумму 3,5 млрд долларов США (+25% к 9 месяцам 2020 года). Среди них есть мука (266 млн долларов США), автомобили (127 млн долларов США), подсолнечное масло (84 млн долларов США), удобрения (83 млн долларов США), цемент (71 млн долларов США), аккумуляторы (64 млн долларов США), макароны (46 млн. долл. США), лекарства (45 млн долларов США), сигареты (40 млн долларов США) и др.