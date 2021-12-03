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ЕАБР намерен профинансировать реконструкцию алматинской ТЭЦ-3

02.12.2021, 21:17 135460
АЛМАТЫ. 2 ДЕКАБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР), АО "Самрук-Энерго" и АО "АлЭС" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по организации финансирования проекта "Реконструкция системы ТЭЦ-3 на базе парогазовой установки с установкой мощности станции до 450 МВт", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соглашение о сотрудничестве в рамках Евразийского конгресса подписали заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов, управляющий директор по экономике и финансам АО "Самрук-Энерго" Айдар Рыскулов и председатель Правления АО "АлЭС" Ерлан Киркинбаев, сообщает пресс-центра ЕАБР.
 
ЕАБР подтверждает свою заинтересованность в финансировании проекта.
 
Проектом обеспечивает инвестиционное финансирование строительства парогазовой установки на площадке алматинской ТЭЦ-3 мощностью до 450 МВт для частичного покрытия дефицита маневренных мощностей в южной зоне Казахстана и покрытия пиковых нагрузок в Алматы и Алматинской области. Реализация проекта позволит осуществить полный перевод ТЭЦ-3 с угля на газ, тем самым улучшить экологические характеристики производства и минимизировать воздействие на экологию региона. В целом модернизация и реконструкция трех алматинских ТЭЦ (включая ТЭЦ-3) позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу Алматы и Алматинской области с 50,4 до 6,7 тысяч Руб. тонн в год.
 

Мы понимаем реализацию этого проекта для страны и особенно для алматинцев. Банк приложит все необходимые усилия для его реализации. В соответствии с новой стратегией ЕАБР, утвержденной советом в июле месяце, Банк ставит задачу развития зеленых и социальных сетей. На сегодняшний день доля ESG-проектов в портфеле ЕАБР составляет 15%, а объем ESG-инвестиций в регион - более 700 миллионов долларов. Большинство проектов линии ESG реализованы на территории Республики Казахстан", - сказал заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

 
Ранее Евразийский банк развития и АО "Фонд развития промышленности" в рамках Евразийского конгресса подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации проектов по развитию системы здравоохранения Республики Казахстан, в том числе приобретения автомобилей скорой помощи на сумму 10 миллиардов тенге.
 
Также в ходе Второго Евразийского конгресса Евразийский банк развития и АО "Казахстанская жилищная компания" подписали мандатное письмо по выпуску социальных и зеленых облигаций на площадке Astana International Exchange (AIX).
 
Кроме того, Евразийский банк развития привлечет у ВЭБ.РФ 1,282 миллиарда рублей на развитие возобновляемой энергетики на территории Республики Казахстан.
 

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В Карагандинской области три птицефабрики заподозрили в необоснованном повышении цен

03.12.2021, 19:39 1783
КАРАГАНДА. 3 ДЕКАБРЯ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Карагандинской области по итогам анализа на рынке оптовой реализации куриных яиц в регионе выявил признаки нарушения антимонопольного законодательства в части одновременного повышения цен на куриные яйца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нарушения выявили в ТОО "Ushtobe Qus", ТОО "Агрофирма Курма", ТОО "Караганды кус".
 

На основании выявленных фактов в отношении ТОО "Караганды кус" внесено уведомление о снижении до обоснованной цены на яйцо, а также впредь не допускать нарушений в сфере защиты конкуренции. В отношении ТОО "Агрофирма Курма" и ТОО "Ushtobe Qus" начато расследование, так как данные предприятия совершили аналогичные нарушения в течение одного календарного года", - сообщили в ведомстве.

 
26 ноября стало известно, что в отношении двух птицефабрик в Павлодарской области ведется антимонопольное расследование на предмет ценового сговора. Также в ноябре на предмет ценового сговора проверяли семь казахстанских птицефабрик.
 

Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26

03.12.2021, 17:26 19900
Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26
Фото: aigak.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике в рамках реализации обязательств Казахстана по итогам глобального саммита по изменению климата СОР26, а также обсуждены организационные, законодательные и финансовые аспекты процесса декарбонизации экономики, практической реализации обновленного Казахстаном определяемого на национальном уровне вклада по снижению выбросов (ОНУВ), оптимизации энергетического баланса и дальнейшего наращивания объемов инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии и в целом "зеленой" экономики, сообщает портал primeminister.kz.
 
Как отметил глава правительства, на Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго Шотландии Казахстан объявил о своей цели увеличить к 2030 году объем энергии из возобновляемых источников в 5 раз с 3% до 15%, повысить потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев, а также обеспечить достижение РК углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.
 

В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил $510 млн. По итогам 2021 года будет введено 22 проекта совокупной мощностью 450 МВт с привлечением $445 млн инвестиций. В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более $2,5 млрд", - сообщает источник.

 
Мамин также отметил, что дальнейшему росту инвестиций в модернизацию энергетического сектора и развитию возобновляемых источников энергии РК будет способствовать подписание 1 декабря этого года в Дубай соглашения о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционных документов по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.
 

В целом, к 2030 году в Казахстане планируется ввод свыше 180 проектов возобновляемой энергетики совокупной мощностью 9 ГВт. Нет сомнений, что наша страна своевременно выполнит все свои обязательства в рамках СОР26", - заключил Мамин.

 
В ходе заседания с докладами о перспективах развития "зеленой экономики" и привлечения иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии выступили исполнительный директор Американской торговой палаты (АТП) в РК Дорис Брэдбюри, исполнительный директор Международного экономического агентства Фатих Бироль, руководитель отдела Евразии Международного валютного фонда Николас Бланше, директор Центра налоговой политики ОЭСР Паскаль Сент-Аман, директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан, послы Италии в РК Марко Альберти, Нидерландов- Андре Карстенс, а также представители компаний EY, Eni и др. С информацией о принимаемых мерах выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики - Магзум Мирзагалиев, национальной экономики - Асет Иргалиев.
 
Как сообщалось ранее, 1 ноября 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго (Шотландия). 
 

В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%

03.12.2021, 16:51 21250
В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7% к уровню прошлого года, сообщает Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минэнерго РК оценило состояние работы ЕЭС Казахстана на 3 декабря 2021 года, согласно итогам, выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7%, потребление составило 103,5 млрд кВтч или 106,8% к уровню прошлого года.
 
Суточный максимум генерации - 14 650 МВт, суточный максимум потребления - 14 699 МВт, проинформировали в министерстве.
 
Загрузка электрического транзита "Север - Юг" - 1 тыс. 932 МВт.
 

На складах энергоисточников накоплено 3,1 млн тонн угля и 98 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует нормам", - отметили в ведомстве.

 
Работа электростанций национального значения:
 
- Экибастузская ГРЭС-1 - 2 450 МВт;
 
- Экибастузская ГРЭС-2 - 910 МВт;
 
- Аксуская ГРЭС АО "ЕЭК" - 1 720 МВт;
 
- Жамбылская ГРЭС - 464 МВт.
 
По данным Минэнерго, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Крупные технологические нарушения на станциях и электрических сетях не зафиксированы.
 

В министерстве энергетики РК создан Штаб по мониторингу прохождения отопительного сезона 2021 - 2022 годов совместно с представителями центральных государственных органов и местных исполнительных органов, национальных компаний, а также энергопроизводящих и энергопередающих организаций", - сообщили в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, по состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт - поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика.
 
Также напомним, что в АЛ "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) рассказали, что недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. 
 

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