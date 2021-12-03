ЕАБР намерен профинансировать реконструкцию алматинской ТЭЦ-3

АЛМАТЫ. 2 ДЕКАБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР), АО "Самрук-Энерго" и АО "АлЭС" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по организации финансирования проекта "Реконструкция системы ТЭЦ-3 на базе парогазовой установки с установкой мощности станции до 450 МВт", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соглашение о сотрудничестве в рамках Евразийского конгресса подписали заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов, управляющий директор по экономике и финансам АО "Самрук-Энерго" Айдар Рыскулов и председатель Правления АО "АлЭС" Ерлан Киркинбаев, сообщает пресс-центра ЕАБР.

ЕАБР подтверждает свою заинтересованность в финансировании проекта.

Проектом обеспечивает инвестиционное финансирование строительства парогазовой установки на площадке алматинской ТЭЦ-3 мощностью до 450 МВт для частичного покрытия дефицита маневренных мощностей в южной зоне Казахстана и покрытия пиковых нагрузок в Алматы и Алматинской области. Реализация проекта позволит осуществить полный перевод ТЭЦ-3 с угля на газ, тем самым улучшить экологические характеристики производства и минимизировать воздействие на экологию региона. В целом модернизация и реконструкция трех алматинских ТЭЦ (включая ТЭЦ-3) позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу Алматы и Алматинской области с 50,4 до 6,7 тысяч Руб. тонн в год.

Мы понимаем реализацию этого проекта для страны и особенно для алматинцев. Банк приложит все необходимые усилия для его реализации. В соответствии с новой стратегией ЕАБР, утвержденной советом в июле месяце, Банк ставит задачу развития зеленых и социальных сетей. На сегодняшний день доля ESG-проектов в портфеле ЕАБР составляет 15%, а объем ESG-инвестиций в регион - более 700 миллионов долларов. Большинство проектов линии ESG реализованы на территории Республики Казахстан", - сказал заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Ранее Евразийский банк развития и АО "Фонд развития промышленности" в рамках Евразийского конгресса подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации проектов по развитию системы здравоохранения Республики Казахстан, в том числе приобретения автомобилей скорой помощи на сумму 10 миллиардов тенге.

Также в ходе Второго Евразийского конгресса Евразийский банк развития и АО "Казахстанская жилищная компания" подписали мандатное письмо по выпуску социальных и зеленых облигаций на площадке Astana International Exchange (AIX).