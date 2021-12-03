ЕАБР и ВЭБ.РФ профинансируют поставку российского оборудования для ВИЭ в Казахстане

МОСКВА. 2 ДЕКАБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) привлечет у ВЭБ.РФ 1,282 млрд рублей на развитие возобновляемой энергетики на территории Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ЕАБР, договор об открытии кредитной линии сегодня в ходе Второго Евразийского конгресса подписали заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев и управляющий директор ВЭБ.РФ Алексей Тернавский.

Проект также носит интеграционный характер за счет использования оборудования, произведенного на территории Российской Федерации.

Трансфер "зеленых" технологий из России в Казахстан при непосредственном содействии ВЭБ.РФ - пример формирования новой интеграционной повестки ЕАБР. За период с 2017 года банк профинансировал проекты ВИЭ на сумму более 540 млн долларов и общей установленной мощностью около 500 МВт. В 2020 году советом банка утверждена программа ВИЭ на 2020-2024 годы объемом финансирования до 600 млн долларов США для реализации проектов ВИЭ мощностью 500 МВт. Таким образом, до 2024 года планируемый размер финансирования ВИЭ может превысить 1 млрд долларов", - сообщил Данияр Имангалиев.

Поддержка высокотехнологичного экспорта - одно из ключевых направлений деятельности ВЭБ.РФ. Только в 2021 году в рамках данного направления ВЭБ.РФ заключены кредитные соглашения на сумму свыше 1,5 млрд долларов. Устойчивый экспортный потенциал означает высокую конкурентоспособность российских товаров и услуг. Сейчас мы делаем особый акцент на ESG-критерии при выборе проектов. В этой связи считаем перспективной реализацию совместных интеграционных проектов по "зеленой" тематике вместе с ЕАБР, нашим проверенным и надежным партнером", - отметил Алексей Тернавский.

Кроме того, сегодня в ходе конгресса ЕАБР и АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" договорились о совместной реализации проектов в сфере цифровых технологий, имеющих важное значение для экономики Республики Казахстан.

По информации пресс-службы банка, соответствующий меморандум был подписан заместителем председателя правления ЕАБР Тиграном Саркисяном и заместителем председателя правления холдинга "Зерде" Марленом Сихаевым.

Стороны, среди прочего, намерены принимать участие в ИКТ-проектах, инициируемых АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations" и КФ "Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub", которые входят в группу компаний холдинга "Зерде".

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. Активы группы составляют 3 898,8 млрд рублей, капитал - 739,4 млрд рублей, обязательства - 3 159,4 млрд рублей (по состоянию на 30 сентября 2021 года). По решению правительства России ВЭБ.РФ назначен координатором институтов развития: Российский экспортный центр, ЭКСАР, Росэксимбанк, Роснано, Фонд "Сколково", Фонд развития промышленности, Фонд развития инфраструктурных программ, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Корпорация МСП.