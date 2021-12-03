Фото: congress.eabr.org

МОСКВА. 2 ДЕКАБРЯ - Сегодня в 57-м павильоне ВДНХ в Москве проходит Второй Евразийский Конгресс, организатором которого выступил Евразийский банк развития (ЕАБР) при поддержке правительства Российской Федерации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году его участники обсудят повышение роли бизнеса, институтов развития и государственно-частного партнерства в раскрытии потенциала ЕАЭС+, ключевые инфраструктурные межгосударственные проекты в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, в сфере обеспечения продовольственной безопасности, приоритетные вопросы в области достижения целей устойчивого развития, механизмы зеленого финансирования и ESG-проектов, цифровую трансформацию государств.

В ходе мероприятия планируется рассмотреть практические аспекты интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве с учетом повышения роли бизнеса в углублении производственно-технической кооперации и обмене передовыми технологиями в приоритетных отраслях экономики", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

Как отметили в пресс-службе правительства, программа конгресса включает десять сессий, в рамках которых будут обсуждаться практические вопросы участия бизнеса в интеграционных процессах на пространстве Евразии. В пленарном заседании "Ключевые инвестиционные проекты - системные драйверы экономического роста в Евразийском экономическом союзе" примут участие заместители глав правительств государств-членов ЕАЭС. Также в ходе мероприятия внимание будет уделено межгосударственным проектам в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, а также в сфере обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития и противодействия глобальному изменению климата.

Объем текущего инвестиционного портфеля ЕАБР составляет $4,5 млрд. Объем инвестиционного портфеля с учетом реализованных проектов - $10,6 млрд. В стадии финансирования находятся 89 инвестиционных проектов в шести государствах-участниках банка.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.











